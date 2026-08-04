Seceta din Europa amenință culturile agricole și prețurile. De ce România ar putea fi o excepție

Seceta afectează tot mai puternic agricultura europeană, după valurile succesive de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Fermierii din mai multe state raportează pierderi importante la culturi, iar specialiștii avertizează asupra unor posibile scumpiri alimentare în lunile următoare. În acest context, România se află printre puținele țări care estimează o producție agricolă mai bună decât în anul precedent, deși impactul asupra prețurilor nu poate fi exclus.

Seceta provoacă pierderi importante în agricultura europeană, pe fondul temperaturilor extreme care au afectat culturile din numeroase regiuni ale continentului. Lipsa precipitațiilor și incendiile de vegetație compromit recoltele, iar efectele sunt deja vizibile în sectoare-cheie precum producția de cereale, legume, măsline și viță-de-vie.

În Franța, agricultorii semnalează pagube semnificative în cazul legumelor de bază. Deficitul de apă a afectat dezvoltarea culturilor, iar pentru unele produse producția ar putea ajunge la doar jumătate din nivelul obișnuit al unui an agricol normal.

Dificultăți sunt înregistrate și în sectorul viticol. În regiuni consacrate precum Bordeaux și Champagne, temperaturile ridicate au accelerat maturarea strugurilor, ceea ce determină începerea culesului încă de la jumătatea lunii august.

Estimările actuale indică o producție totală de vin cu aproximativ 10% mai redusă comparativ cu anul trecut, pe fondul condițiilor climatice nefavorabile.

Efectele căldurii excesive se resimt puternic și în sudul Europei, unde culturile agricole au fost afectate simultan de secetă și de incendiile de vegetație. Livezile de măslini din Grecia, Italia, Portugalia și Spania se confruntă cu pierderi importante, ceea ce ar putea influența oferta disponibilă în lunile următoare.

Specialiștii din industrie avertizează că prețul uleiului de măsline ar putea înregistra o nouă creștere începând din această toamnă, în condițiile în care producția este afectată în principalele state producătoare, potrivit publicației The Guardian.

În paralel, Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele privind producția pentru mai multe culturi importante, inclusiv floarea-soarelui, porumbul și cartofii.

În cazul Spaniei, estimările arată că recolta de cereale ar putea fi cu câteva milioane de tone mai mică față de nivelurile înregistrate în sezoanele precedente.

În contrast cu situația din numeroase state europene, România se numără printre puținele țări în care condițiile meteorologice au fost mai favorabile pentru agricultură în acest an. Precipitațiile înregistrate în ultimele luni au contribuit la refacerea rezervelor de apă din sol și au susținut dezvoltarea culturilor.

După mai multe sezoane marcate de dificultăți, perspectivele pentru agricultura românească sunt mai optimiste, iar estimările indică o producție de porumb care ar urma să depășească nivelul înregistrat în 2025.

Cu toate acestea, evoluția favorabilă a recoltelor interne nu garantează menținerea prețurilor actuale în magazine. Piața agroalimentară din România este integrată în circuitul european, iar modificările de producție din celelalte state influențează costurile de comercializare și nivelul prețurilor finale.

Din acest motiv, chiar dacă producția agricolă internă se anunță mai bună, consumatorii români ar putea resimți în continuare efectele scumpirilor generate de reducerea recoltelor la nivel european.