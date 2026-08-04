Carburanții continuă să se scumpească. Irineu Darău explică de ce: Guvernul nu are o baghetă magică

Scumpirea carburanților rămâne una dintre principalele preocupări ale șoferilor din România, în contextul majorărilor din ultimele săptămâni. Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a declarat că Executivul nu dispune de instrumente prin care să reducă imediat prețurile de la pompă. Oficialul susține că autoritățile încearcă să limiteze efectele asupra populației prin măsuri legislative și prin dialog cu actorii din piață.

Irineu Darău afirmă că Executivul nu are posibilitatea de a interveni direct pentru a reduce prețurile carburanților și respinge ideea existenței unei soluții rapide pentru această problemă. Ministrul interimar al Economiei susține că autoritățile încearcă să atenueze impactul majorărilor prin măsuri legislative, inclusiv prin legea adoptată săptămâna trecută în Parlament, care introduce un mecanism al accizei dinamice și care urmează să fie promulgată.

Oficialul a explicat că evoluțiile recente de pe piața carburanților au fost influențate de problemele din Kazahstan și a atras atenția că analiza trebuie făcută pe o perioadă mai lungă, nu doar raportat la creșterile din ultimele zile.

„Noi am avut acea perioadă cu problema mare în Kazahstan, care influența direct piața noastră și cu siguranță azi vedem efectele acestui val. Trebuie să spunem la același timp că știți, la criza trecută, adică cele două, trei luni de la începutul crizei din Ormuz, când am avut și o ordonanță de urgență, în România nu au crescut prețurile atât de mult ca în alte țări. Deci trebuie să ne uităm pe o perioadă mai lungă”, susține Irineu Darău.

În cadrul unei intervenții la B1 TV, ministrul interimar și-a exprimat speranța că presiunea asupra prețurilor se va reduce după rezolvarea problemelor din Kazahstan și după intrarea în vigoare a noii legi adoptate de Parlament.

„Eu nu pot să sper decât că se va stabiliza creşterea pentru că s-a rezolvat problema în Kazahstan. Încă legea care s-a dat în Parlament săptămâna trecută, cumva nişte măsuri similare cu ce am avut şi în perioada martie-iunie, nu a fost promulgată. Deci vine în câteva zile”, a afirmat ministrul interimar.

Întrebat ce impact va avea noul act normativ asupra prețurilor de la pompă, ministrul a evitat să facă estimări și a explicat că scopul principal al legii este limitarea efectelor asupra consumatorilor și împiedicarea realizării unor profituri considerate excesive.

Irineu Darău a subliniat că statul nu urmărește să obțină venituri suplimentare din scumpirea carburanților, chiar dacă aproximativ jumătate din prețul plătit de consumatori reprezintă taxe și accize. Potrivit acestuia, legea prevede inclusiv diminuarea accizei.

„Aşa e corect să nu facem predicţii, pentru că ceea ce încearcă să asigure această lege, aşa cum a asigurat şi atunci ordonaţia de urgenţă, este că, pe de o parte, nu se fac profituri nesimţite, pe de altă parte, ştiţi că şi statul diminuează şi în această lege, acciza (…) Statul nu vrea să facă profit din asta, ba chiar încercăm să reglementăm în aşa fel încât nici privaţii să nu poată să facă un profit exagerat”, a spus ministrul.

Ministrul interimar afirmă că actualul Executiv încearcă să adopte măsuri echilibrate pentru menținerea prețurilor la un nivel suportabil, însă insistă că posibilitățile de intervenție sunt limitate în actualul context.

Potrivit lui Irineu Darău, Guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență și are la dispoziție doar instrumentele legislative care trec prin Parlament, precum și dialogul permanent cu reprezentanții industriei.

„Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate, dar ştiţi că guvernul în această perioadă, nu există baghetă magică (…) Guvernul acum, nu doar că nu are o baghetă magica, nu poate da ordonanţă de urgenţă. Deci în afară de dialog şi de a propune cei dintre noi care suntem şi parlamentari şi de a vota soluţii aşa cum a fost săptămâna trecută în Parlament, altceva nu avem de făcut”, a mai declarat ministrul interimar.

Referindu-se la lipsa unor sortimente premium din stațiile de alimentare, ministrul interimar a declarat că situația este urmărită permanent și că autoritățile discută în mod constant cu furnizorii pentru gestionarea fluxurilor de aprovizionare.

Irineu Darău a precizat că actualele disfuncționalități sunt generate de ajustări logistice și de reorganizarea fluxurilor comerciale, iar autoritățile monitorizează zilnic evoluția stocurilor.

„Strict această situație se monitorizează zilnic, săptămânal, se discută cu cei care furnizează. Sunt niște reglaje care se întâmplă acum. Așa cum v-am spus și cu prețuri, să știți că la fel e și cu fluxurile de aprovizionare”, spune Darău.

Ministrul a explicat că au existat avertismente privind epuizarea unor stocuri din depozite, însă a dat asigurări că acestea vor fi refăcute, întrucât aprovizionarea depinde și de importuri și exporturi. În același timp, oficialul a avertizat că măsurile populiste privind plafonarea prețurilor pot produce efecte nedorite asupra disponibilității carburanților.