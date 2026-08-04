Donald Trump, atac direct la doi giganți ai petrolului. Acuzații după scumpirea carburanților: Prea mulți bani

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa industriei petroliere americane, criticând profiturile obținute de ExxonMobil și Chevron în urma majorării prețurilor la carburanți. Declarațiile au fost făcute după publicarea rezultatelor financiare ale celor două companii pentru al doilea trimestru. Președintele american susține că nivelul câștigurilor este excesiv și le cere companiilor să restituie o parte din bani populației. Reacția vine într-un context sensibil pentru administrația de la Washington, pe fondul nemulțumirilor legate de costul carburanților.

Donald Trump a criticat public două dintre cele mai mari companii petroliere din Statele Unite, după ce acestea au raportat rezultate financiare mult peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor citate de Reuters, Chevron și-a majorat profitul de aproape patru ori, până la aproximativ 12 miliarde de dolari, în timp ce ExxonMobil și-a dublat câștigul, depășind pragul de 14 miliarde de dolari.

Președintele american a afirmat că nu este de acord cu nivelul acestor profituri și a transmis că situația este inacceptabilă din perspectiva consumatorilor afectați de scumpirea carburanților.

„Chevron, prea mulți bani. ExxonMobil, prea mulți. Prea mulți bani”, a adăugat președintele american.

Donald Trump și-a îndreptat criticile și către directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, despre care spune că a omis să recunoască sprijinul acordat companiei de administrația americană. Liderul de la Casa Albă susține că deciziile politice adoptate de guvern au fost esențiale pentru consolidarea poziției companiei pe piețele externe.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, unde președintele republican a susținut că industria petrolieră a beneficiat în mod direct de măsurile adoptate în timpul administrației sale.

„Singurul lucru pe care a uitat, în mod convenabil, să îl menționeze este că, fără geniul, viziunea, forța și stabilitatea administrației Trump, industria petrolieră și țara noastră însăși ar fi fost moarte”, a scris liderul republican al SUA pe Truth Social.

În argumentația sa, Donald Trump a făcut referire și la activitatea Chevron din Venezuela, susținând că revenirea companiei pe această piață a fost posibilă în urma politicilor promovate de administrația sa.

Președintele american a afirmat că societatea petrolieră a revenit într-o poziție mai puternică decât înainte și că se pregătește să obțină câștiguri importante din operațiunile desfășurate în statul sud-american.

„De exemplu, i-au dat pe Mike și Chevron afară din Venezuela, dar acum s-au întors, mult mai mari și mai puternici decât au fost vreodată, așteptându-se să facă o avere!”, a adăugat Trump.

Reprezentanții industriei petroliere resping însă acuzațiile formulate de președintele american și susțin că evoluția prețurilor la pompă este determinată de condițiile de pe piața internațională, nu de deciziile comerciale ale companiilor.

În acest context, costul carburanților rămâne unul dintre subiectele cu impact politic major în Statele Unite, într-o perioadă în care administrația de la Washington se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea consumatorilor, iar tema prețurilor la energie continuă să fie prezentă în dezbaterea publică înaintea alegerilor din toamnă.