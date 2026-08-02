Capital One susține că a avut motive întemeiate să închidă conturile Organizației Trump. Procesul continuă

Donald Trump revine în centrul unui nou conflict juridic cu una dintre cele mai mari instituții financiare din Statele Unite. Capital One susține, într-un document depus în instanță, că închiderea conturilor Organizației Trump a fost decisă în urma unei analize interne privind riscurile de combatere a spălării banilor, nu din motive politice. Dosarul este analizat de un tribunal federal din Miami, în contextul unei dispute începute în urmă cu mai mulți ani.

Capital One a cerut instanței federale să respingă procesul intentat de Organizația Trump, argumentând că decizia de închidere a conturilor bancare a avut la bază exclusiv evaluările specialiștilor în combaterea spălării banilor (AML), realizate în conformitate cu procedurile interne și cu cerințele autorităților de reglementare.

Documentul depus în instanță reprezintă prima situație în care o bancă afirmă oficial că analiza privind riscurile de spălare a banilor a stat la baza deciziei de a întrerupe relațiile bancare cu afacerile familiei președintelui american Donald Trump. Totodată, Capital One încearcă să demonteze acuzațiile potrivit cărora Organizația Trump ar fi fost victima unui proces de „debanking” determinat de motive politice sau ideologice.

Până la acest moment, nici Organizația Trump și nici Capital One nu au transmis un punct de vedere suplimentar ca reacție la cele mai recente documente depuse în instanță.

Banca precizează însă că nu a acuzat niciodată Organizația Trump de implicare în activități ilegale de spălare a banilor. În schimb, susține că decizia de închidere a conturilor a fost fundamentată pe concluziile propriei echipe specializate în prevenirea spălării banilor.

„Documentele și propriile acuzații ale reclamanților arată clar că Capital One a închis conturile reclamanților din motive legate de spălarea banilor („AML”). Închiderile au fost rezultatul a luni de analiză și al unei revizuiri atente realizate de echipa AML a Capital One, în conformitate cu politicile băncii și îndrumările de reglementare”, se arată în documentul depus la dosar.

Disputa își are originea în martie 2021, când Capital One a anunțat că va închide peste 300 de conturi bancare asociate lui Donald Trump și Organizației Trump.

Patru ani mai târziu, în martie 2025, Organizația Trump și Eric Trump au deschis un proces la o instanță federală din Florida. Reclamanții susțin că măsura nu a avut la bază motive comerciale sau de conformitate, ci ar fi fost influențată de orientarea ideologică a conducerii băncii și de climatul politic creat după atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

În cadrul acțiunii judiciare, familia Trump acuză Capital One că ar fi urmărit să obțină beneficii de imagine într-un context politic extrem de tensionat, în detrimentul relației contractuale cu Organizația Trump.

Instanța federală din Miami a respins deja de două ori plângerile formulate în acest dosar, însă le-a oferit reclamanților posibilitatea de a depune versiuni modificate ale cererii.

Capital One afirmă că și cea mai recentă plângere, depusă în luna iulie, păstrează aceleași probleme juridice care au determinat respingerea versiunilor anterioare.

„Cea mai recentă versiune suferă de aceleași defecte fundamentale ca și cele două cereri anterioare”, susține banca în documentele transmise instanței.

De asemenea, instituția financiară respinge categoric afirmațiile potrivit cărora decizia ar fi fost motivată politic și susține că argumentele prezentate de Organizația Trump nu reflectă întregul context al documentelor analizate în instanță.

„Acuzațiile Organizației Trump privind pretextul politic au fost «greșite» și «bazate pe citate atent selectate, nesupuse contextului complet» al documentelor depuse la instanță”, arată Capital One.

Banca mai susține că elementele identificate în analiza internă se regăsesc printre tipurile de activitate considerate relevante în ghidurile federale privind prevenirea spălării banilor.

„Modelele de tranzacții identificate de Capital One se numără printre tipurile de activitate semnalate de îndrumările bancare federale”, se mai arată în documentul depus la tribunal.

Litigiul se desfășoară într-un climat politic în care administrația Donald Trump a intensificat criticile la adresa marilor instituții financiare, pe fondul acuzațiilor formulate de reprezentanți ai dreptei americane privind excluderea unor clienți pe criterii politice.

În august 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice practicile discriminatorii de „debanking”, iar în ianuarie a intentat un proces similar împotriva JPMorgan Chase, invocând aceleași motive.

Conflictul actual nu este primul dintre Donald Trump și Capital One. În 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă, președintele american a acționat în instanță atât Capital One, cât și Deutsche Bank, încercând să împiedice transmiterea unor documente financiare către Congresul SUA, în cadrul unei investigații conduse de parlamentarii democrați.

În aceeași perioadă, au apărut informații potrivit cărora specialiștii în combaterea spălării banilor de la Deutsche Bank ar fi semnalat mai multe tranzacții considerate suspecte, însă conducerea instituției bancare ar fi ignorat avertismentele. Deutsche Bank a negat atunci aceste informații.