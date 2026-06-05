Tensiunile dintre SUA și Cuba escaladează. Donald Trump a lansat un avertisment dur: Este prăbușită. Ne vom ocupa de asta imediat ce terminăm în Iran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va lua în calcul trimiterea de trupe americane în Cuba, susținând că intervenția ar putea avea loc după finalizarea conflictului din Iran. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, unde liderul american a afirmat că insula „s-a prăbușit”.

Trump a sugerat că o posibilă misiune militară în Cuba ar putea fi inclusă într-un „stopover” pe drumul de întoarcere din Iran, precizând că dorește să se concentreze pe rând asupra fiecărei situații internaționale. El a adăugat că, după încheierea conflictului din Iran, Statele Unite ar urma să „se ocupe” de situația din Cuba.

În paralel cu aceste declarații, administrația americană a anunțat noi sancțiuni împotriva conducerii cubaneze. Printre persoanele vizate se află președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, soția acestuia și alte persoane apropiate conducerii statului, conform The Express.

De asemenea, în lista sancțiunilor au fost incluși Alejandro Castro Espín, fiul fostului președinte Raúl Castro, și Raúl Alejandro Castro Calis, fiul acestuia. Măsurile prevăd înghețarea bunurilor și conturilor bancare ale persoanelor vizate în Statele Unite, însă nu este clar în ce măsură acestea au legături financiare directe cu sistemul bancar american.

„Este cumva prăbușită. Și ne vom ocupa de asta imediat ce terminăm — îmi place să fac un singur lucru pe rând, și ne vom ocupa de Republica Islamică Iran, iar imediat după ce terminăm, pe drumul de întoarcere vom face doar o scurtă oprire. Ne vom ocupa de asta. Vrem să îi ajutăm. Uite, avem mulți oameni care au votat pentru Trump, fie că au făcut-o sau nu, nu contează, dar 95% dintre cubanezi au votat pentru mine”, a spus președintele american, potrivit sursei menționate.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei și prin alte măsuri, inclusiv un blocaj energetic care a afectat livrările de combustibil către insulă. Aceste acțiuni au contribuit la apariția unor pene severe de curent, penurii alimentare și o criză economică generalizată.

Tensiunile au crescut și după ce SUA au formulat acuzații penale împotriva lui Raúl Castro. În același timp, Trump a continuat să susțină că situația din Cuba reflectă un colaps al statului, în contextul deteriorării economice și al lipsei resurselor esențiale.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a respins declarațiile și sancțiunile anunțate de Washington, acuzând Statele Unite că intensifică presiunea asupra țării și că urmăresc escaladarea conflictului bilateral.

Acesta a afirmat că noile măsuri reprezintă o formă de agresiune menită să afecteze populația cubaneză și a subliniat că aceste acțiuni nu vor reuși să schimbe poziția Cubei. În mesajele sale publice, liderul de la Havana a susținut că țara va continua să reziste presiunilor externe și să facă față scenariilor dificile generate de sancțiuni și blocade.