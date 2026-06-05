Wall Street a închis săptămâna pe scădere. Datele economice din SUA reduc speranțele unor dobânzi mai mici

Principalii indici bursieri americani au înregistrat scăderi vineri, după publicarea unor date peste așteptări privind piața muncii din Statele Unite. Investitorii au reacționat la perspectivele unor noi majorări ale dobânzilor, în timp ce acțiunile companiilor din sectorul tehnologic și al semiconductorilor au fost afectate de marcările de profit.

Randamentele obligațiunilor americane au crescut puternic după raportul privind locurile de muncă, ceea ce a amplificat presiunea asupra piețelor de acțiuni.

Potrivit datelor oficiale, economia Statelor Unite a adăugat 172.000 de locuri de muncă în luna mai, după cele 115.000 create în aprilie.

Rezultatul a depășit semnificativ estimările economiștilor consultați de Reuters, care anticipau aproximativ 85.000 de noi locuri de muncă.

Publicarea acestor cifre a determinat investitorii să își revizuiască așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale. Piețele estimează acum aproape cu certitudine că banca centrală americană va majora dobânda de referință cu 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului.

Înainte de apariția raportului, investitorii vedeau o probabilitate de aproximativ 60% pentru o astfel de decizie.

Datele vin înaintea primei ședințe de politică monetară conduse de noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, care va avea loc în această lună.

Acțiunile companiilor tehnologice au continuat să scadă pentru a treia ședință consecutivă, indicele sectorial pierzând 2,7%.

Nvidia, cea mai valoroasă companie listată din lume după capitalizarea bursieră, a coborât cu 2,5%.

În același timp, indicele Philadelphia Semiconductor a pierdut 5%, după ce acumulase un avans impresionant de 92% de la începutul anului.

Producătorii de cipuri au fost printre principalii beneficiari ai revenirii piețelor americane după minimele din luna martie, evoluție susținută atât de rezultatele financiare solide, cât și de reducerea temporară a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Charlie Ripley, strateg de investiții la Allianz Investment Management, a explicat că investitorii reacționează la perspectiva unor dobânzi mai ridicate și aleg să marcheze o parte din câștigurile acumulate în ultimele luni.

La jumătatea ședinței de tranzacționare, indicele Dow Jones Industrial Average pierdea 281 de puncte, echivalentul unui declin de 0,55%.

Indicele S&P 500 scădea cu 1,40%, iar Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, consemna un recul de 2,37%.

În același timp, șase dintre cele 11 sectoare principale din S&P 500 afișau creșteri, investitorii orientându-se către domenii considerate mai defensive, precum bunurile de consum de bază.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran au rămas blocate înainte de weekend, ceea ce menține incertitudinile privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe segmentul companiilor individuale, producătorul de articole sportive Lululemon Athletica a pierdut 8% după ce și-a redus estimările privind profitul anual și a prezentat perspective sub așteptările pieței pentru trimestrul al doilea.

În schimb, Cooper Companies, producător de lentile de contact, a urcat cu 8,5% după publicarea unor rezultate financiare peste estimările analiștilor.

Totodată, S&P Global a anunțat că nu va modifica regulile de eligibilitate pentru principalii săi indici bursieri. Decizia reduce șansele ca SpaceX, compania lui Elon Musk, să fie inclusă rapid în indicele S&P 500 după listarea care este așteptată să devină cel mai mare IPO din lume.

Investitorii urmăresc și procesul de reechilibrare a indicelui S&P 500, iar printre companiile considerate candidate pentru includere se află producătorul de cipuri Marvell Technology, care a depășit o valoare de piață de 270 de miliarde de dolari.

Per ansamblu, numărul acțiunilor aflate pe scădere a depășit clar numărul celor aflate pe creștere atât la Bursa din New York, cât și pe Nasdaq, semnalând o sesiune dominată de prudență și de reevaluarea perspectivelor privind dobânzile și economia americană.