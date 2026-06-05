Mesajul transmis de UE despre combustibilul pentru avioane. La ce să ne așteptăm în lunile următoare

Uniunea Europeană nu se confruntă, în acest moment, cu riscul unei penurii de combustibil pentru avioane, în pofida tensiunilor energetice generate de conflictul din Iran și a perturbărilor majore din transportul maritim de petrol. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu acordat pentru Reuters.

Potrivit oficialului european, nu există indicii care să sugereze apariția unor probleme de aprovizionare pe termen scurt, chiar dacă piața resimte efectele restricțiilor asupra fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu.

În ultimele trei luni, Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global cu energie, a funcționat la capacitate redusă. Situația a afectat livrările de petrol cu aproximativ 14 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 14% din cererea mondială.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană a reușit să compenseze deficitul prin diversificarea surselor de aprovizionare, având în vedere că aproximativ 20% din importurile europene de combustibil pentru avioane provin din Orientul Mijlociu. Livrările suplimentare din Statele Unite și Nigeria au contribuit la menținerea echilibrului pe piață.

De asemenea, Apostolos Tzitzikostas a subliniat că problema principală nu este disponibilitatea combustibilului, ci costul acestuia, care crește de lșa o lună la alta.

„În prezent, nu există o penurie de combustibil pentru avioane în Europa. Nu avem semne că vom avea o penurie în perioada următoare”, a declarat comisarul european, precizând că aeroporturile regionale rămân cele mai vulnerabile în cazul unor eventuale dificultăți de aprovizionare.

Creșterea prețurilor la combustibil afectează direct operatorii aerieni. Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian, combustibilul reprezintă între 25% și 30% din costurile operaționale ale companiilor din domeniu. În aceste condiții, unele companii au început să elimine cursele care nu mai pot fi susținute din punct de vedere economic.

„De aceea vedem că unele companii aeriene aleg să anuleze unele dintre rutele lor care nu aveau niciun sens din punct de vedere economic”, a mai explicat Tzitzikostas.

Efectele asupra prețului biletelor de avion ar putea deveni mai vizibile spre finalul acestui an sau în cursul anului viitor. Oficialul european a arătat că situația diferă de la o companie aeriană la alta, în funcție de măsurile de protecție financiară și contractele existente.

În paralel, analiștii estimează că prețul petrolului ar putea ajunge, în medie, la aproximativ 90 de dolari pe baril în acest an. Nivelul este cu circa 40% mai mare decât cel înregistrat în luna februarie. Privind spre ultimele luni ale anului, comisarul european a avertizat că prelungirea perturbărilor din Orientul Mijlociu ar putea complica semnificativ situația energetică.

„Este esențial ca războiul să se oprească și ca Strâmtoarea Hormuz să se deschidă, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai curând posibil… Ar trebui să avem întotdeauna în vedere că Europa este pregătită. Avem stocuri de urgență în statele noastre membre”, a afirmat acesta.

Oficialul a precizat că orice decizie privind utilizarea rezervelor strategice ar fi coordonată de Comisia Europeană și că, în prezent, nu există motive pentru redistribuirea stocurilor existente. „Deocamdată, există un anumit grad de stabilitate”, a adăugat el.

După armistițiul încheiat la începutul lunii aprilie, Teheranul și Washingtonul au continuat dialogul diplomatic. Cu toate acestea, discuțiile au avansat lent, iar acordul a fost marcat de încălcări repetate.

Surse citate de Reuters au declarat în această săptămână că, chiar dacă un nou acord ar putea fi obținut în perioada următoare, acesta ar avea cel mai probabil caracter temporar. În același timp, controlul asupra Strâmtorii Hormuz ar urma să rămână în mâinile Iranului.

Consecințele unui conflict de durată nu s-ar limita la sectorul aviatic sau la piața combustibililor. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a avertizat că o astfel de evoluție ar putea provoca o încetinire accentuată a economiei mondiale, comparabilă cu nivelurile observate în timpul crizei financiare din 2008-2009 sau în perioada pandemiei de COVID-19.