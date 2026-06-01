Prețul petrolului urcă după noile atacuri dintre SUA și Iran. Ce se întâmplă cu dolarul american

Prețul petrolului a crescut puternic luni, după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran și după intensificarea operațiunilor militare ale Israelului în Liban. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au alimentat temerile privind securitatea transporturilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz. În paralel, investitorii urmăresc negocierile diplomatice, deciziile băncilor centrale și impactul conflictului asupra economiei globale.

Prețul petrolului a înregistrat luni un avans de peste 2%, pe fondul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Contractele futures pentru țițeiul american WTI au urcat cu 2,62%, până la 89,65 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a crescut cu 2,25%, ajungând la 93,17 dolari pe baril.

Creșterea a venit după noi confruntări între Statele Unite și Iran și după decizia Israelului de a extinde operațiunile militare în Liban împotriva grupării Hezbollah, susținută de Teheran. Evoluțiile au redus optimismul privind posibilitatea unei prelungiri rapide a armistițiului dintre Washington și Teheran.

Vineri, piețele reacționaseră pozitiv la perspectiva unor progrese diplomatice, iar cotațiile petrolului se stabilizaseră în scădere. Reluarea ostilităților a schimbat însă rapid sentimentul investitorilor și a readus în prim-plan riscurile legate de aprovizionarea cu energie.

SUA au anunțat că au efectuat în weekend atacuri asupra unor radare și sisteme iraniene de control al dronelor de pe insulele Goruk și Qeshm, descriindu-le drept măsuri de autoapărare. La rândul său, Iranul a transmis că forța sa aerospațială a vizat o bază aeriană folosită într-un atac american asupra unui obiectiv de comunicații de pe insula Sirik.

În centrul preocupărilor investitorilor se află situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Aproximativ o cincime din fluxurile globale de energie tranzitează această zonă strategică.

Potrivit analistului Tony Sycamore, de la IG, existența unor posibile mine maritime în regiune ridică semne de întrebare privind ritmul în care traficul ar putea reveni la normal.

„Chiar dacă se ajunge la un acord, acesta nu va genera o aprovizionare abundentă”, a spus Sycamore.

Informațiile privind amplasarea unor noi mine în strâmtoare au fost publicate de un jurnalist Axios, care a relatat că Iranul ar fi desfășurat astfel de dispozitive la începutul săptămânii. Dezvăluirea a venit după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizase că o asemenea acțiune ar reprezenta o încălcare a armistițiului.

În acest context, participanții la piață se tem că eventualele perturbări ale transporturilor maritime ar putea menține presiunea asupra cotațiilor, chiar dacă negocierile diplomatice vor continua.

Pe de altă parte, piața petrolului este influențată și de semnalele venite din marile economii ale lumii. Datele publicate în China au indicat stagnarea activității industriale, amplificând îngrijorările privind ritmul de creștere al celei de-a doua economii mondiale.

Slăbiciunea exporturilor și presiunile asupra costurilor au alimentat temerile că cererea de energie ar putea rămâne sub așteptări în perioada următoare.

În acest context, analiștii Goldman Sachs au avertizat că cererea redusă din China și Europa reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru prognozele privind evoluția petrolului în ultimele luni ale anului.

Banca estimează un preț mediu de 90 de dolari pe baril pentru Brent și de 83 de dolari pentru WTI în trimestrul al patrulea, însă subliniază că eventuale întreruperi ale aprovizionării din Orientul Mijlociu ar putea împinge cotațiile la niveluri mai ridicate.

Pe piețele valutare, dolarul american s-a stabilizat după scăderile din săptămâna precedentă. Investitorii urmăresc atât evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu, cât și semnalele venite din partea principalelor bănci centrale.

Joseph Capurso, șeful departamentului valutar al Commonwealth Bank of Australia, consideră că evoluția monedei americane va depinde în mare măsură de conflictul dintre SUA și Iran și de datele privind piața muncii din Statele Unite.

„Dolarul american va fi puternic influențat de evoluțiile războiului dintre SUA și Iran și de raportul privind salariile din sectorul non-agricol din SUA pentru luna mai. Odată ce Strâmtoarea va fi redeschisă, în timp prețul petrolului va scădea, iar ratele dobânzilor vor reveni ca o influență mai mare asupra dolarului american”, a declarat Capurso.

Investitorii așteaptă acum raportul privind locurile de muncă din SUA, programat pentru 5 iunie. Datele sunt considerate esențiale pentru viitoarele decizii ale Rezervei Federale, într-un moment în care oficialii instituției analizează impactul conflictului asupra inflației.

În paralel, declarațiile reprezentanților Băncii Centrale Europene și ale Băncii Japoniei sunt urmărite atent de piețe, pe fondul dezbaterilor privind direcția viitoare a dobânzilor în marile economii ale lumii.