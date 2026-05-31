Negocieri prelungite cu încă o săptămână: Trump refuză acordul cu Iranul și trimite înapoi textul modificat. Condiția Teheranului pentru a se ajunge la pace

Președintele Donald Trump a blocat semnarea acordului cu Iranul și a prelungit negocierile, solicitând condiții nucleare mult mai dure. În timp ce Teheranul respinge vehement cererile americane și anunță doborârea unei drone militare, Marina Statelor Unite continuă blocada agresivă în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile escaladează rapid, iar oficialii din Congresul american își exprimă scepticismul total privind succesul acestui tratat dificil.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis înapoi textul modificat al acordului propus cu Iranul, după o ședință vineri la Casa Albă cu consilierii săi. Decizia prelungește discuțiile cu o săptămână, blocând semnarea unui document ce părea iminent și menținând incertitudinea în Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

Surse oficiale au confirmat că liderul american a refuzat textul, solicitând revizuiri. Donald Trump insistă pe o formulare mai fermă privind angajamentele nucleare pe care Teheranul trebuie să și le asume.

De asemenea, liderul cere garanții clare privind promisiunea Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, o cale vitală pentru comerțul energetic global.

Dincolo de programul nuclear, președintele și-a exprimat îngrijorarea privind asistența financiară acordată Iranului. Donald Trump evită comparațiile cu paleții de bani din era Obama, acord etichetat ca fiind slab.

Această nouă rundă de modificări vine la o săptămână după ce Trump declarase că acordul este finalizat, sugerând că sfârșitul ostilităților este iminent. În ultimele zile, oficialii americani transmiseseră semnale optimiste privind progresele realizate pentru oprirea confruntărilor, redeschiderea strâmtorii maritime și inițierea unor discuții detaliate referitoare la limitarea programului nuclear iranian.

Totuși, deși Trump anunțase pe rețelele de socializare că va adopta o decizie finală vineri, consultările s-au încheiat fără un rezultat definitiv. Divergențele rămân majore și par greu de surmontat în termenul scurt impus de amânare.

În timp ce Donald Trump a susținut că Statele Unite vor confisca militar stocul de uraniu îmbogățit al Iranului pentru a-l distruge, oficialii de la Teheran mențin o poziție opusă. Diplomația iraniană a declarat că nu discută detaliile programului nuclear în cadrul actualelor negocieri.

În plus, Trump a negat existența unor discuții privind un schimb de bani, deși Iranul afirmă că o clauză economică este obligatorie.

Reacția oficială a Republicii Islamice reflectă o neîncredere profundă în intențiile Casei Albe. Iranul a condiționat duminică aprobarea oricărui acord de garantarea deplină a drepturilor sale suverane.

Oficialii iranieni au subliniat că nu mai cred în cuvintele sau promisiunile americane în aceste negocieri dificile care au ca scop oprirea războiului din Orientul Mijlociu.

Negociatorul-șef al Iranului și președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj video dur difuzat de televiziunea de stat.

Oficialul a declarat că autoritățile nu vor aproba niciun text juridic până când nu vor obține certitudinea că drepturile poporului iranian sunt garantate total. Ghalibaf a adăugat că diplomații țării nu acordă credit vorbelor venite de la inamic.

„Nu vom aproba niciun acord până când nu vom fi siguri că drepturile poporului iranian au fost pe deplin garantate. Luptătorii din sfera diplomatică nu cred în cuvintele sau promisiunile inamicului”, a afirmat el.

În paralel cu blocajul diplomatic, tensiunile au escaladat pe terenul militar. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat duminică doborârea unei drone americane de tip MQ1. Militarii iranieni susțin că aeronava se pregătea să pătrundă în apele teritoriale pentru operațiuni. Armata americană nu a oferit un răspuns oficial.

Evoluția negocierilor stârnește îngrijorare pe scena politică internă din Statele Unite. Senatorul democrat Chris Coons, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe, și-a exprimat scepticismul cu privire la viabilitatea termenilor prezentați de Trump.

Coons a recunoscut la emisiunea Fox News Sunday că propunerile par acceptabile pe hârtie, dar a avertizat că punerea lor în practică va fi dificilă în Strâmtoarea Ormuz. Senatorul a explicat că Statele Unite dețin o superioritate tehnologică pentru a bombarda fabricile din Iran, însă această forță nu va anihila capacitățile Teheranului.

În opinia sa, Pentagonul nu va putea împiedica armata iraniană să își folosească minele marine pentru a închide strâmtoarea și nici nu va stopa atacurile cu drone asupra aliaților. Coons a subliniat că Washingtonul are nevoie de un acord dur pentru a contracara eficient această capacitate demonstrată de Iran în război.

Ca răspuns la controlul exercitat de Teheran asupra acestei rute esențiale, Trump ordonase Marinei SUA să blocheze porturile iraniene și să curețe apele de mine. Această blocadă a continuat pe parcursul negocierilor. Comandamentul Central a raportat că forțele navale au dezactivat o navă vineri.