Conflictul din Orientul Mijlociu ia amploare. SUA și Arabia Saudită răspund după atacul Iranului

SUA au anunțat că au interceptat un atac cu rachete balistice lansat de Iran asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, în timp ce Comandamentul Central american susține că toate proiectilele au fost distruse înainte de a-și atinge țintele. În paralel, armata americană și Arabia Saudită au desfășurat lovituri comune împotriva unor grupări aliniate Teheranului în Irak. Evoluțiile marchează o nouă escaladare a tensiunilor regionale, într-un moment în care Washingtonul afirma că încercase să oprească seria confruntărilor cu Iranul.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că armata americană a dejucat ceea ce a descris drept un „atac surpriză” lansat de Iran împotriva militarilor americani dislocați în Orientul Mijlociu.

„Astăzi, la ora 17:45 (ora coastei de est a SUA), forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran, într-o tentativă de atac surpriză asupra forţelor americane staţionate în Orientul Mijlociu. Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forţele americane rămân vigilente şi în stare de alertă ridicată”, a precizat CENTCOM, într-o postare pe reţelele de socializare.

Potrivit estimărilor preliminare prezentate de un oficial american pentru CNN, atacul ar fi implicat cel mult patru rachete balistice.

Incidentul s-a produs la aproximativ o zi după ce președintele Donald Trump declara că SUA au încetat loviturile împotriva Iranului și că Teheranul ar fi interesat de reluarea dialogului.

Afirmațiile liderului american au fost însă contrazise de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, care a declarat:

„Nu purtăm negocieri cu Statele Unite în prezent”.

În paralel cu interceptarea rachetelor, Comandamentul Central al SUA a anunțat că forțele americane și cele saudite au desfășurat operațiuni militare comune în estul Irakului, vizând grupări despre care susține că sunt coordonate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Într-o postare publicată pe platforma X, CENTCOM a transmis că atacurile au fost îndreptate împotriva organizațiilor pe care IRGC le-ar fi folosit pentru a lovi forțele americane și infrastructura energetică a Arabiei Saudite.

„Avioane de vânătoare americane şi saudite au lovit numeroase obiective logistice şi depozite de armament ale teroriştilor din estul Irakului, ca un răspuns ferm la peste 30 de atacuri cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore”, a transmis CENTCOM.

Un oficial american a declarat pentru CNN că IRGC a coordonat, începând din weekend, atacuri asupra partenerilor saudiți fără ca acestea să fi fost provocate de o acțiune anterioară.

„Acesta este un mesaj clar că nu vom lăsa aceste tentative fără replică”, a declarat oficialul pentru CNN.

Participarea Arabiei Saudite este considerată semnificativă, deoarece regatul a evitat până acum implicarea directă în confruntarea dintre Iran și SUA. În ultimele luni însă, autoritățile saudite au acuzat grupări susținute de Teheran din Irak și rebelii Houthi că au intensificat atacurile asupra intereselor saudite, inclusiv asupra navelor din Marea Roșie.

Ministerul Apărării de la Riad a confirmat că Arabia Saudită a desfășurat, împreună cu SUA, „lovituri limitate şi punctuale” împotriva unor miliții susținute de Iran în Irak, despre care afirmă că au fost implicate în atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite.

Anterior, instituția anunțase că sistemele de apărare saudite au interceptat și distrus mai multe drone lansate din Irak, care aveau ca țintă obiective petroliere din estul regatului.

„Arabia Saudită nu urmăreşte o escaladare, dar va riposta la orice agresiune îndreptată împotriva sa”, se arată în comunicatul Ministerului saudit al Apărării.

Potrivit autorităților de la Riad, aceasta este prima dată de la începutul conflictului dintre Iran și SUA când Arabia Saudită își asumă oficial lansarea unor lovituri pe teritoriul irakian.

Forțele de Mobilizare Populară (PMF), organizație integrată în structurile oficiale de securitate ale Irakului, au anunțat că unul dintre sediile lor din Basra a fost lovit într-un atac aerian produs în cursul dimineții de miercuri.

Potrivit comunicatului transmis de organizație, două persoane au fost rănite, iar autoritățile au început evaluarea pagubelor și cercetarea locului atacului. Basra este situată în sud-estul Irakului, în apropierea frontierei cu Iranul.

Anunțul a venit la scurt timp după ce armata americană și forțele saudite au confirmat desfășurarea unor lovituri comune împotriva milițiilor susținute de Teheran, ca reacție la atacurile îndreptate împotriva militarilor americani și a infrastructurii petroliere saudite.

PMF reprezintă o structură-umbrelă creată în 2014 pentru a coordona voluntarii și milițiile irakiene mobilizate în lupta împotriva grupării Stat Islamic (ISIS). După recucerirea unor teritorii importante de sub controlul organizației jihadiste, formațiunea a fost integrată oficial în aparatul de securitate al statului irakian în 2016.

În interiorul PMF activează însă și miliții șiite cu legături strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, acestea fiind considerate parte a așa-numitei „Axe a Rezistenței”, alături de Hezbollah din Liban, Hamas din Fâșia Gaza și rebelii Houthi din Yemen. Aceste grupări au revendicat sau au fost acuzate în repetate rânduri că au lansat atacuri împotriva SUA și a aliaților săi din Orientul Mijlociu.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat, printr-un comunicat difuzat de postul de stat Press TV, că a lansat rachete balistice asupra unor ținte militare americane aflate pe teritoriul Iordaniei.

Anunțul a fost făcut după ce Comandamentul Central al SUA comunicase că a interceptat cu succes un atac asupra forțelor sale din Orientul Mijlociu.

Până în acest moment, CENTCOM nu a oferit detalii privind locațiile exacte care ar fi fost vizate de atacul revendicat de IRGC, iar informațiile prezentate de cele două părți nu au fost confirmate independent.