Firme cu datorii la stat, dar cu milioane rulate între ele. Descoperirea făcută de inspectorii ANAF

ANAF a anunțat extinderea verificărilor într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală, în urma căruia inspectorii au identificat noi operațiuni financiare între mai multe societăți. Potrivit instituției, prejudiciul stabilit până în această etapă depășește 2,1 milioane de lei, iar transferurile realizate între firmele investigate au depășit valoarea de 32 de milioane de lei.

Investigația continuă verificările anunțate anterior de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au identificat un mecanism prin care mai multe societăți ar fi urmărit evitarea înregistrării, declarării și achitării obligațiilor fiscale, precum și obținerea unor sume de bani prin rambursări de la bugetul de stat.

„În continuarea verificărilor prezentate în comunicatul din 05.11.2025 (disponibil aici), prin care inspectorii ANAF Antifraudă au informat cu privire la identificarea unui mecanism de fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, generat de un grup de societăți prin activități ilicite realizate cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale, precum și al obținerii unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală. Noile verificări efectuate evidențiază amploarea mecanismului fraudulos, fiind identificat faptul că entități afiliate, aflate sub conducerea aceluiași reprezentant legal, au utilizat disponibilitățile bănești ale societăților pentru acordarea unor împrumuturi intercompanie în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, deși acestea înregistrau capitaluri proprii negative și obligații fiscale restante semnificative către bugetul general”, se arată în comunicatul ANAF.

Conform inspectorilor, mai multe societăți afiliate, controlate de același reprezentant legal, ar fi utilizat fondurile disponibile pentru acordarea unor împrumuturi între companii în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Operațiunile au fost realizate în condițiile în care firmele respective aveau capitaluri proprii negative și obligații fiscale restante importante către bugetul de stat.

ANAF susține că societățile analizate ar fi avut resurse financiare suficiente pentru plata datoriilor fiscale, însă fondurile ar fi fost direcționate către alte operațiuni interne ale grupului.

„Deși entitățile verificate dispuneau de lichiditățile necesare achitării debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operațiunile întrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, prioritizând interesele personale”, se arată în comunicat.

Inspectorii au mai constatat că neplata obligațiilor fiscale ar fi reprezentat un comportament repetat. Persoana care controla activitatea și fluxurile financiare ale grupului ar fi administrat și alte societăți cu practici similare, inclusiv firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție.

Societățile verificate au declarat impozitul pe veniturile salariale și contribuțiile sociale obligatorii, însă sumele, care depășesc 13 milioane de lei, nu ar fi fost achitate în termenul legal prevăzut după expirarea scadenței.

„În timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăți, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate”, a precizat ANAF.

Verificările inspectorilor Antifraudă au indicat și existența unor operațiuni bazate pe documente considerate fictive de către autorități. Potrivit ANAF, unele firme ar fi înregistrat produse fără legătură cu activitatea desfășurată sub denumirea de „bunuri consumabile”.

Prin aceste operațiuni, societățile ar fi urmărit diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul calculat pentru acest mecanism depășește 1,2 milioane de lei.

„Investigațiile au evidențiat, de asemenea, existența unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea paravan de «bunuri consumabile», mecanism utilizat pentru diminuare aartificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operațiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei”, arată instituția.

Inspectorii au identificat și facturi de avans emise pentru presupuse livrări viitoare de bunuri și echipamente. Potrivit verificărilor, operațiunile nu ar fi fost realizate în fapt și nu ar fi fost susținute prin documente justificative.

Prin aceste facturi, firmele ar fi obținut deduceri nelegale de TVA în valoare de peste 900.000 de lei. „S-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale”, a transmis ANAF.

Inspectorii Antifraudă au transmis sesizări către organele de urmărire penală, iar verificările continuă pentru stabilirea întregului circuit financiar și identificarea tuturor societăților și persoanelor implicate.