Evaziune de milioane în construcții. ANAF spune cum funcționa schema cu facturi fictive

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, prin care bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,6 milioane de lei. În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală, iar ancheta a scos la iveală un mecanism complex de evaziune fiscală coordonat prin intermediul unor firme fără activitate economică reală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a anunțat că a identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de mai mulți operatori economici care activau în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Potrivit instituției, mecanismul ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei, motiv pentru care au fost sesizate autoritățile de urmărire penală competente.

În urma investigațiilor, inspectorii antifraudă au stabilit că schema era construită în jurul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau prezentau un comportament fiscal neconform.

Aceste firme emiteau facturi pentru servicii care, potrivit ANAF, nu reflectau operațiuni economice reale.

Ulterior, documentele erau folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată (TVA), cu scopul reducerii obligațiilor fiscale datorate statului.

Un detaliu evidențiat de inspectorii antifraudă este faptul că persoana identificată ca având rolul de coordonare al circuitului evazionist își promova în mediul online un stil de viață opulent.

Potrivit ANAF, aceasta publica pe platformele de socializare imagini cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos ar fi produs un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.

În timpul verificărilor, inspectorii DGAF s-au confruntat și cu dificultăți în obținerea documentelor necesare.

Potrivit comunicatului ANAF, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu s-au prezentat la controale și nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.

ANAF susține că efectele mecanismului nu s-au limitat doar la prejudicierea bugetului de stat.

Instituția arată că persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie.

Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală precizează că vor continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe și că vor utiliza inclusiv informațiile disponibile în mediul online pentru identificarea persoanelor implicate în astfel de scheme.

Potrivit instituției, verificările vor viza în continuare societățile care folosesc firme fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale și pentru a crea circuite fictive de facturare.