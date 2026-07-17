UE pregătește o revoluție în energie. Bruxelles-ul vrea să quadrupleze capacitatea de stocare până în 2030

Uniunea Europeană accelerează planurile pentru transformarea sistemului energetic și mizează pe dezvoltarea rapidă a capacităților de stocare a energiei electrice. Comisia Europeană, alături de majoritatea statelor membre, reprezentanți ai industriei și ai sectorului financiar, a semnat primul Acord tripartit privind stocarea energiei. Inițiativa urmărește reducerea costurilor cu energia, creșterea siguranței rețelelor electrice și valorificarea mai eficientă a producției din surse regenerabile.

La 26 iunie, la Luxemburg, Comisia Europeană, 22 de state membre, dezvoltatori și producători de sisteme de stocare a energiei, alături de instituții financiare, inclusiv Banca Europeană de Investiții (BEI), au semnat primul Acord tripartit al Uniunii Europene privind stocarea energiei.

Documentul marchează o schimbare importantă în strategia energetică europeană, într-un moment în care ponderea energiei produse din surse regenerabile este în continuă creștere, iar infrastructura actuală întâmpină dificultăți în gestionarea acesteia.

Potrivit Comisiei Europene, sistemele de stocare au devenit „indispensabile” pentru funcționarea viitoare a sistemului energetic european, deoarece permit păstrarea energiei produse în perioadele cu excedent și utilizarea acesteia atunci când consumul este ridicat sau producția din surse regenerabile scade.

În prezent, Europa dispune de aproximativ 55 GW capacitate de stocare a energiei.

Obiectivul stabilit la nivel european este mult mai ambițios: atingerea unui nivel de aproximativ 200 GW până în anul 2030. Ca etapă intermediară, Uniunea Europeană urmărește instalarea unei capacități de 30-35 GW până în 2028.

Totodată, oficialii europeni estimează că rolul stocării în acoperirea cererii maxime de energie electrică se va dubla în următorii ani, crescând de la aproximativ 5% în prezent la circa 10%.

Acest lucru ar permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă de centralele eoliene și fotovoltaice, fără pierderi și fără suprasolicitarea rețelelor.

Executivul european avertizează că dezvoltarea accelerată a energiei regenerabile nu poate continua în același ritm dacă nu este însoțită de investiții consistente în sisteme de stocare.

În lipsa acestora, producția de energie solară și eoliană riscă să fie limitată din cauza constrângerilor din rețelele electrice.

Consecințele pot include reducerea cantității de energie regenerabilă livrate în sistem, creșterea riscului unor dezechilibre sau întreruperi ale alimentării cu energie electrică și menținerea unei dependențe ridicate de combustibilii fosili importați.

Prin dezvoltarea bateriilor de mari dimensiuni și a altor tehnologii de stocare, energia produsă în perioadele cu vânt puternic sau soare abundent poate fi utilizată ulterior, atunci când cererea este ridicată sau producția regenerabilă scade.

O parte dintre statele membre au început deja să își definească propriile planuri privind dezvoltarea capacităților de stocare.

Polonia și-a propus atingerea unei capacități de 11.000 MW.

Spania urmărește dezvoltarea unor sisteme de stocare de până la 5.000 MW, iar Austria are aceeași țintă.

Bulgaria și-a stabilit un calendar etapizat de dezvoltare până în anul 2028.

În același timp, alte state membre, inclusiv Germania, urmează să își prezinte obiectivele naționale până la sfârșitul acestui an.

Deși este considerat un pas important pentru transformarea sistemului energetic european, acordul semnat la Luxemburg nu produce efecte juridice obligatorii.

Implementarea obiectivelor va depinde în mare măsură de deciziile fiecărui stat membru și de ritmul investițiilor private.

Comisia Europeană recunoaște că există în continuare obstacole importante care încetinesc dezvoltarea proiectelor de stocare.

Printre acestea se numără dubla taxare aplicată operatorilor sistemelor de stocare, procedurile îndelungate pentru obținerea autorizațiilor, dificultățile de racordare la rețelele electrice și lipsa unor mecanisme unitare de sprijin în toate statele membre.

Executivul european a anunțat că va monitoriza anual implementarea angajamentelor asumate în cadrul acordului, iar evaluările vor continua până în anul 2028.

Creșterea capacităților de stocare este privită drept una dintre condițiile esențiale pentru stabilizarea pieței europene a energiei în următorii ani.

O infrastructură de stocare mai dezvoltată poate reduce pierderile de energie regenerabilă, poate limita fluctuațiile mari de preț de pe piețele angro și poate contribui la utilizarea mai eficientă a energiei produse în perioadele cu producție ridicată.

Pe termen lung, obiectivul Uniunii Europene este ca investițiile în stocarea energiei să susțină tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, să reducă dependența de importurile de combustibili fosili și să ofere o mai mare stabilitate atât pentru rețelele electrice, cât și pentru consumatori.