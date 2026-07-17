Radu Miruță anunță măsuri importante la MApN. Comandant schimbat, sesizare la DNA și vești despre Steaua București

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat vineri rezultatele mai multor verificări desfășurate în cadrul Ministerului Apărării Naționale, anunțând măsuri în cazul unor nereguli descoperite la unitatea militară din Murfatlar și sesizarea Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar privind construirea unor blocuri în apropierea unui depozit de muniție din Pitești. Totodată, acesta a revenit asupra situației echipei de fotbal Steaua București și a variantelor care ar putea permite promovarea în Superligă.

Ministrul Apărării a anunțat că a dispus înlăturarea de la comandă a șefului unității militare din Murfatlar, după un control declanșat în urma mai multor sesizări primite de minister.

Potrivit acestuia, verificările au vizat modul în care era administrată unitatea și utilizarea resurselor acesteia.

„Am găsit o situație ridicolă și inacceptabilă la unitatea militară de la Murfatlar. Unitatea era folosită pentru plăcerea și confortul comandantului”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a susținut că, în urma controlului, au fost identificate cheltuieli personale care ar fi fost decontate prin contabilitatea unității.

Potrivit declarațiilor sale, printre produsele achiziționate s-ar fi aflat pantofi sport și tricouri pentru comandant și membrii familiei acestuia.

Radu Miruță a mai afirmat că ofițerul și-ar fi pus subordonații să desfășoare activități în interes personal.

Conform ministrului, militarii ar fi fost trimiși să lucreze în gospodăria comandantului, să îi zugrăvească apartamentul și să pregătească ori să servească masa la domiciliul acestuia cu ocazia unor evenimente private.

Totodată, ministrul a declarat că fostul comandant ar fi încasat bani pentru chirie fără să locuiască într-un imobil închiriat și că ar fi solicitat de la subalterni cantități importante de produse alimentare.

În timpul verificărilor, potrivit lui Radu Miruță, au fost identificate o carcasă de porc, aproximativ 100 de litri de vin, salam și pește, iar controlul ar fi evidențiat și lipsa a aproximativ 1.600 de litri de motorină.

În urma acestor constatări, ministrul a anunțat că a dispus schimbarea comandantului unității și sesizarea Parchetului pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, acesta a precizat că au fost declanșate cercetări administrative și în privința angajaților care ar fi acceptat introducerea în contabilitatea unității a unor cheltuieli personale ale comandantului, urmând ca persoanele găsite vinovate să fie sancționate.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul interimar al Apărării a vorbit și despre situația Clubului Sportiv Steaua București și despre imposibilitatea promovării echipei de fotbal în Superligă.

„Este foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a susținut că Ministerul Apărării se află într-o situație diferită față de alte instituții și a arătat că, în alte cazuri similare, au fost acordate derogări.

Acesta a prezentat din nou soluțiile pe care le consideră posibile pentru deblocarea situației.

Una dintre variante presupune înființarea unei societăți comerciale care să colaboreze cu un investitor interesat să susțină financiar clubul. Potrivit ministrului, această soluție necesită însă modificarea legislației, lucru care nu poate fi realizat de un Guvern interimar.

O altă variantă prezentată este constituirea unei asocieri cu scop patrimonial, caz în care Ministerul Apărării nu ar mai finanța echipa, iar noua structură ar urma să preia toate cheltuielile, inclusiv cele legate de administrarea stadionului.

Referindu-se la așteptările suporterilor, ministrul a declarat:

„Ar fi bătaie de joc să le ofer suporterilor speranțe false.”

Totodată, acesta și-a exprimat speranța că situația va putea fi rezolvată.

„Refuz să cred că rămâne blocată definitiv (blocată în liga a doua n.r.)”, a precizat Radu Miruță.

Radu Miruță a anunțat și că Ministerul Apărării Naționale a sesizat Direcția Națională Anticorupție în urma verificărilor privind avizarea construirii a două blocuri în apropierea unui depozit de muniție din Pitești.

Potrivit ministrului, în urma controlului au fost identificate nereguli în procesul de avizare, iar 18 persoane din cadrul ministerului, inclusiv ofițeri cu grad de general de brigadă, au fost trimise pentru cercetare.

„Avem cazul avizării, și observ că este o obișnuință după ce s-a întâmplat la Craiova, avizarea ilegală a unei construcții civile lângă un depozit mare de muniție din municipiu Pitești. Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră, ilegal, la o distanță de 100 de metri, când legea impunea o distanță de 200 de metri, lângă depozitul de muniție de la unitatea militară din Pitești”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a prezentat și modul în care, potrivit verificărilor efectuate de minister, au fost emise avizele pentru proiect.

„În 2019, în mod clasic, s-a cerut aviz de la Ministerul Apărării în luna aprilie. Avizul a fost negativ, pentru că s-a verificat și s-a constatat că este o distanță prea mică. La două săptămâni după, s-a cerut din nou același aviz (…) și aici a doua oară s-a dat aviz negativ. Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii, s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcții”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a precizat că sesizarea transmisă Direcției Naționale Anticorupție vizează verificarea modului în care au fost emise avizele și stabilirea eventualelor responsabilități în acest caz.