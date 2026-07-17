Curs valutar BNR, 17 iulie 2026. Euro, dolarul și francul elvețian au urcat. Ce s-a întâmplat cu prețul aurului

Leul a încheiat săptămâna pe un trend de depreciere în raport cu principalele valute internaționale. Potrivit cursului oficial publicat vineri de Banca Națională a României (BNR), euro, dolarul american și francul elvețian au înregistrat noi creșteri față de ședința precedentă. În schimb, gramul de aur s-a ieftinit cu aproape patru lei, după valoarea record afișată joi.

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 17 iulie 2026, un curs de 5,2429 lei pentru un euro, în creștere cu 0,15 bani față de cotația de joi, când moneda unică europeană era evaluată la 5,2414 lei.

Deși avansul este unul redus, acesta confirmă faptul că moneda europeană își menține nivelul ridicat în raport cu leul. Cursul euro rămâne peste pragul de 5 lei, iar fluctuațiile zilnice sunt atent monitorizate de populație și mediul de afaceri, întrucât influențează costurile importurilor, prețurile unor bunuri și servicii, dar și ratele pentru anumite credite sau contracte denominate în euro.

În ultimii ani, BNR a urmărit menținerea unei evoluții controlate a cursului de schimb, evitând variațiile bruște care ar putea afecta stabilitatea financiară și încrederea în moneda națională.

Și dolarul american s-a apreciat față de leu.

Conform datelor publicate de banca centrală, cursul oficial a ajuns la 4,5832 lei pentru un dolar, în creștere cu 1,19 bani comparativ cu ședința precedentă, când moneda americană era cotată la 4,5713 lei.

Evoluția dolarului este urmărită cu interes deoarece acesta influențează prețurile multor materii prime tranzacționate la nivel mondial, inclusiv petrolul. O apreciere a monedei americane poate avea efecte indirecte asupra costurilor de transport, energiei și produselor importate.

Pe piețele financiare internaționale, dolarul rămâne una dintre principalele monede de refugiu în perioadele marcate de incertitudine economică și geopolitică, ceea ce contribuie adesea la întărirea sa.

Leul a pierdut teren și în raport cu francul elvețian, o monedă considerată tradițional una dintre cele mai stabile la nivel mondial.

BNR a afișat vineri un curs de 5,6741 lei pentru un franc elvețian, față de 5,6630 lei în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o creștere de 1,11 bani.

Evoluția francului este urmărită în special de persoanele care mai au credite în această monedă, dar și de investitori, întrucât francul este perceput ca un activ sigur în perioadele de volatilitate pe piețele financiare.

Spre deosebire de evoluția valutelor, gramul de aur a înregistrat o scădere importantă.

Banca Națională a României a anunțat un preț de 588,7371 lei pentru un gram de aur, în scădere de la 592,7065 lei înregistrat joi.

Reducerea de aproape patru lei vine după o perioadă în care metalul prețios a evoluat la valori ridicate, pe fondul incertitudinilor economice și al tensiunilor geopolitice de pe plan internațional.

Prețul aurului este influențat atât de evoluția cotațiilor internaționale, cât și de cursul dolarului american. În general, investitorii se orientează către aur în perioadele cu volatilitate ridicată, considerându-l un activ de protecție împotriva inflației și a riscurilor din economie.

Cursul oficial stabilit zilnic de BNR este utilizat ca reper în numeroase operațiuni financiare și comerciale, însă nu reprezintă cursul la care populația poate cumpăra sau vinde efectiv valută.

Băncile comerciale și casele de schimb valutar aplică propriile cotații de cumpărare și vânzare, care includ marje comerciale și pot diferi de valorile oficiale anunțate de banca centrală.

Totodată, numeroase contracte comerciale, operațiuni contabile și obligații fiscale folosesc cursul oficial al BNR drept referință, motiv pentru care publicarea zilnică a acestuia este urmărită atât de companii, cât și de persoanele fizice.

Pentru vineri, 17 iulie 2026, Banca Națională a României a publicat următoarele cotații oficiale: