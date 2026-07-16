Preț carburanți 16 iulie 2026. Cât costă astăzi benzina și motorina în România. Suma achitată pentru un plin

Șoferii care alimentează joi, 16 iulie 2026, găsesc în continuare prețuri ridicate la pompă. Diferențele dintre marile orașe ale țării rămân reduse, însă alegerea benzinăriei potrivite poate aduce economii de câțiva lei la fiecare plin. În același timp, evoluția cotațiilor petrolului pe piețele internaționale și tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piața carburanților.

Potrivit celor mai recente date disponibile pe pretcarburant.ro, cele mai mici prețuri pentru carburanții standard sunt următoarele:

Oraș Benzină standard Motorină standard București 8,59 lei/l 9,34 lei/l Cluj-Napoca 8,59 lei/l 9,39 lei/l Timișoara 8,59 lei/l 9,36 lei/l Iași 8,62 lei/l 9,39 lei/l Constanța 8,62 lei/l 9,39 lei/l

Prețurile prezentate reprezintă cele mai mici tarife identificate în cursul zilei de 16 iulie și au caracter orientativ. Acestea pot varia de la o benzinărie la alta, chiar și în cadrul aceluiași oraș sau al aceleiași rețele de distribuție, în funcție de politica comercială a fiecărui operator și de momentul actualizării. De asemenea, companiile petroliere pot modifica prețurile de mai multe ori pe parcursul unei zile, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, a cursului valutar, a costurilor de aprovizionare și a celorlalți factori care influențează piața.

În București, cele mai mici prețuri sunt afișate în prezent de stațiile Petrom, unde benzina standard poate fi alimentată cu aproximativ 8,62 lei/litru, iar motorina standard cu 9,39 lei/litru. La celelalte mari rețele, precum OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil, diferențele sunt de doar câțiva bani pe litru.

La prețurile minime afișate joi, costul unui rezervor de 50 de litri este următorul:

București: 429,50 lei pentru benzină și 467 lei pentru motorină;

Cluj-Napoca: 429,50 lei pentru benzină și 469,50 lei pentru motorină;

Timișoara: 429,50 lei pentru benzină și 468 lei pentru motorină;

Iași: 431 lei pentru benzină și 469,50 lei pentru motorină;

Constanța: 431 lei pentru benzină și 469,50 lei pentru motorină.

Diferențele dintre orașe sunt relativ mici, însă alegerea unei stații cu prețuri mai avantajoase poate reduce costul fiecărei alimentări.

Piața internațională a petrolului rămâne volatilă pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului la nivel mondial.

Deși joi dimineață cotațiile petrolului au înregistrat o ușoară scădere după mai multe ședințe consecutive de creștere, prețul Brent se menține în jurul valorii de 85 de dolari pe baril, iar WTI în apropierea pragului de 79 de dolari. Evoluția acestora poate influența în perioada următoare și prețurile practicate la pompele din România.

Prețul plătit de șoferi la pompă este influențat de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb leu-dolar, nivelul accizelor și al TVA, precum și costurile de transport, depozitare și distribuție. Din acest motiv, companiile petroliere își pot actualiza tarifele ori de câte ori apar schimbări semnificative pe piețele internaționale sau în costurile operaționale.