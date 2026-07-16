Primăria Sectorului 1 pregătește o investiție de 270 de milioane de lei la Lacul Grivița. Proiectul include o promenadă suspendată și refacerea malurilor

Primăria Sectorului 1 din București a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și consolidare a malurilor Lacului Grivița. Contractul are o valoare estimată de 270 de milioane de lei și face parte din proiectul „Promenada Verde”.

Potrivit reprezentanților administrației locale, investiția urmărește transformarea unei zone naturale neglijate într-un spațiu modern destinat recreerii și mobilității alternative.

Lacul Grivița este situat în nordul Capitalei, în Sectorul 1, pe cursul râului Colentina, între lacurile Străulești și Băneasa. Acesta se învecinează cu cartierele Bucureștii Noi, Dămăroaia și Chitila.

În prezent, accesul la malurile lacului este dificil, spațiile verzi din apropiere sunt degradate din cauza lipsei de întreținere, iar structurile de protecție a malurilor prezintă rupturi și eroziuni avansate provocate de factorii de mediu.

Intervențiile vor fi realizate pe o suprafață totală de 867.885 de metri pătrați, dintre care luciul de apă ocupă 764.618 metri pătrați.

Contractul include elaborarea proiectului tehnic, verificarea calității documentației, asistența tehnică și execuția lucrărilor.

Printre lucrările prevăzute se numără consolidarea hidrotehnică a malurilor degradate pentru creșterea siguranței exploatării, revitalizarea a peste 45.600 de metri pătrați de spații verzi și amenajarea unei promenade cu o lungime totală de 8.409 metri.

Promenada va include 2.350 de metri de alei amenajate la nivelul solului, 5.828 de metri de alei suspendate deasupra apei și 231 de metri de pasarele pietonale.

Proiectul este finanțat integral din bugetul local al Sectorului 1.

Durata totală estimată pentru realizarea investiției este de 24 de luni. Aproximativ șase luni vor fi alocate fazei de proiectare și obținerii tuturor avizelor necesare, iar următoarele 18 luni vor fi dedicate execuției lucrărilor hidrotehnice și de amenajare peisagistică.

Lacul Grivița este unul dintre lacurile care fac parte din salba de lacuri amenajate pe râul Colentina și este situat în nordul municipiului București, pe raza Sectorului 1, între lacurile Străulești și Băneasa. Acesta se învecinează cu cartierele Bucureștii Noi, Dămăroaia și Chitila și reprezintă o zonă cu potențial pentru recreere și activități în aer liber.

Prin această investiție, autoritățile își propun să ofere locuitorilor o zonă sigură pentru recreere și, în același timp, să reducă poluarea prin încurajarea deplasărilor nemotorizate.