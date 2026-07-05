Primăria București anunță schimbări importante pentru transportul public. Mai multe trasee vor fi modificate: Lucrările durează un an

Primăria Municipiului București a anunțat că, începând de luni, 6 iulie, va începe reabilitarea unui nou lot de șine de tramvai din Capitală. Este vorba despre Lotul 7, pe traseul pe care circulă în prezent tramvaiul 44.

Sectorul care va intra în lucrări are o lungime de 1,8 kilometri și se întinde de la Bulevardul Gheorghe Duca, pe Strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Potrivit informațiilor transmise de autorități pe Facebook, lucrările de reabilitare vor dura aproximativ un an.

Pe durata desfășurării lucrărilor, opt linii ale transportului public de suprafață operate de Societatea de Transport București (STB) vor circula pe trasee modificate.

Astfel, linia 44 va circula pe un traseu scurtat, între Cartier Giulești și Gara Basarab. Linia 105 va funcționa între Valea Oltului și Șoseaua Nicolae Titulescu, pe un traseu modificat prin Strada Witting.

De asemenea, liniile 123 și 162 vor circula pe traseele actuale, însă cu reconfigurarea capătului de linie la Gara Basarab. Linia 178 va avea un traseu modificat pe sensul de mers către Complex Apusului, prin Strada Witting.

Totodată, linia 182 va circula între Dragonul Roșu și Gara de Nord pe un traseu modificat, iar linia 282 va funcționa între Șoseaua Fundeni și Gara de Nord, de asemenea pe un traseu modificat. Linia 610 va avea un traseu schimbat pe sensul către Șoseaua Panduri, prin Strada Witting.

„De mâine, încă un lot de șine de #tramvai intră în reabilitare! Lotul 7, pe care circula tramvaiul 44. Are 1,8 km, pornește de la Bd. Gheorghe Duca, pe Str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bd. Dinicu Golescu. Lucrările vor dura un an și, în această perioadă, opt linii #STB vor circula pe trasee modificate: Linia 44 va funcționa pe un traseu scurtat între „Cartier Giulești” și „Gara Basarab”;

Linia 105 va funcţiona ȋntre „Valea Oltului” şi „Şoseaua Nicolae Titulescu” pe un traseu modificat prin Strada Witting;

Liniile 123 și 162 vor funcționa pe aceleași trasee cu reconfigurarea capătului de linie la „GARA BASARAB”;

Linia 178 va funcționa pe un traseu modificat pe sensul către Complex Apusului prin Strada Witting;

Linia 182 va funcţiona ȋntre „Dragonul Roşu” şi „Gara de Nord pe un traseu modificat”;

Linia 282 va funcţiona ȋntre „Şoseaua Fundeni” şi „Gara de Nord” pe un traseu modificat;

Linia 610 va funcționa pe un traseu modificat pe sensul către Șoseaua Panduri, prin Strada Witting”, a transmis PMB pe Facebook.

Autobuzele liniilor 105, 123, 162, 178, N10 și 610 vor efectua opriri în stația Gara Basarab, amplasată pe Șoseaua Orhideelor. În schimb, stațiile Gara Basarab și Gara de Nord, situate pe Bulevardul Dinicu Golescu, vor fi suspendate pe durata lucrărilor.

În plus, tot de luni, 6 iulie, și linia de troleibuz 79 va circula pe un traseu modificat, între Calea Moșilor și Clăbucet. Măsura este necesară pentru a permite desfășurarea unor lucrări la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, intervenții care impun întreruperea alimentării cu energie electrică a rețelei de contact pentru troleibuze.

Liniile 86 și 97, care sunt deservite de troleibuze dotate cu autonomie proprie, nu vor fi afectate de aceste lucrări și vor circula conform programului obișnuit.

„Totodată, autobuzele liniilor 105, 123, 162, 178, N10 şi 610 vor efectua opriri ȋn staţia „Gara Basarab”, amplasată pe Şos. Orhideelor, iar staţiile “Gara Basarab” şi “Gara de Nord”, amplasate pe Bd. Dinicu Golescu, se vor suspenda. Tot de luni, 6 iulie, linia 79 va funcționa pe un traseu modificat între Calea Moșilor și Clăbucet. Asta deoarece încep lucrări la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, fapt ce necesită întreruperea curentului electric în rețeaua de contact a troleibuzelor. Liniile 86 și 97, care sunt operate cu troleibuze cu autonomie, nu vor fi afectate”, au conchis autoritățile.

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