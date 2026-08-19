Ungaria ne-a luat în „țintă”la 11.000 de metri altitudine. O singură greșeală a declanșat alerta NATO

Ungaria a mobilizat două avioane de vânătoare după ce un avion Cathay Pacific, aflat pe ruta Hong Kong-Londra, a pierdut temporar legătura radio cu controlorii de trafic aerian din România. Incidentul s-a produs pe 4 iulie, în timp ce zborul CX257 traversa spațiul aerian românesc. Investigația autorităților din Hong Kong a stabilit ulterior că echipajul selectase o frecvență radio greșită. Aeronava și-a continuat în siguranță călătoria spre aeroportul Heathrow după restabilirea comunicațiilor.

Ungaria a declanșat intervenția avioanelor de vânătoare după ce aeronava Cathay Pacific nu a mai putut comunica în mod corespunzător cu serviciile române de control al traficului aerian. Incidentul a avut la bază o eroare produsă în cabina avionului, în momentul în care echipajul a recepționat și a confirmat o instrucțiune radio care era destinată, de fapt, unei alte aeronave.

În urma acestei confuzii, piloții au trecut pe o frecvență radio greșită, iar comunicarea cu serviciile de trafic aerian din România a fost întreruptă temporar. Avionul, un Airbus A350 care efectua zborul CX257 către Londra, și-a păstrat însă ruta autorizată pe parcursul incidentului.

Autoritatea pentru Aviație Civilă din Hong Kong (CAD) a explicat, pe 14 august, că pierderea comunicațiilor a fost provocată de interpretarea eronată a unei instrucțiuni transmise prin radio.

„Incidentul s-a produs deoarece echipajul a selectat o frecvență radio greșită după ce a răspuns din greșeală la instrucțiunile controlului traficului aerian destinate unui alt zbor”, a transmis Autoritatea pentru Aviație Civilă din Hong Kong (CAD) pe 14 august. Piloții nu au identificat imediat problema, deoarece echipamentele de comunicații ale aeronavei continuau să funcționeze. Autoritatea a precizat că echipajul „nu și-a dat seama că avionul pierduse legătura” deoarece a observat că sistemele de comunicații ale aeronavei „funcționau încă normal”.

Prin urmare, nu era vorba despre o defecțiune tehnică a sistemelor de la bord. Aeronava utiliza însă o frecvență necorespunzătoare și nu mai comunica pe canalul necesar cu serviciile de control al traficului aerian.

Pierderea comunicațiilor a determinat activarea mecanismului NATO de reacție rapidă, iar două avioane de vânătoare ungare au decolat de la baza Kecskemét. Acestea au ajuns avionul Cathay Pacific în apropierea frontierei și au transmis echipajului un semnal vizual. După intervenție, comunicațiile cu serviciile de trafic aerian au fost restabilite.

Aeronava de pasageri și-a continuat apoi zborul către Londra și a ajuns la Heathrow în siguranță. Cathay Pacific a precizat că avionul a respectat permanent ruta autorizată și că siguranța aeronavei și a persoanelor aflate la bord nu a fost compromisă în niciun moment.

Autoritatea pentru Aviație Civilă din Hong Kong a anunțat că, după analizarea incidentului, operatorul Cathay Pacific a adoptat mai multe „măsuri de îmbunătățire” pentru reducerea riscului ca o situație asemănătoare să se repete.

Printre măsurile anunțate se află „consolidarea procedurilor operaționale și de monitorizare pentru echipajele de zbor în ceea ce privește sistemele de comunicații, precum și reamintirea adresată echipajelor de a rămâne vigilente”.

Autoritatea a solicitat, de asemenea, companiei Cathay Pacific să „monitorizeze cu atenție și să pună în aplicare cu strictețe măsurile de îmbunătățire relevante”.

Planul stabilit după incident prevede inclusiv „formare și evaluare suplimentare pentru echipajele de zbor”, cu scopul de a limita posibilitatea apariției unor noi întreruperi de comunicare provocate de selectarea unei frecvențe incorecte.