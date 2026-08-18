NATO are un plan pentru un posibil atac al Rusiei. Ce prevede strategia Alianței

NATO a pregătit un concept de acțiune pentru situația în care Rusia ar ataca un stat membru al Alianței, potrivit informațiilor publicate de presa germană. Planul include oprirea forțelor ruse, neutralizarea unor capacități militare și, într-o etapă ulterioară, lovirea unor obiective militare și logistice de pe teritoriul Rusiei.

Publicația germană Bild relatează, citând surse, că NATO a elaborat un plan denumit „NATO Land Warfighting Concept”, respectiv „Conceptul NATO pentru războiul terestru”. Documentul ar stabili modul în care Alianța ar putea reacționa dacă Rusia ar declanșa un atac asupra unuia dintre statele membre.

Printre scenariile luate în calcul se află și o ofensivă împotriva unei țări baltice. Obiectivul NATO ar fi oprirea trupelor ruse și reducerea capacității Moscovei de a continua operațiunile militare.

Potrivit Bild, strategia este construită în jurul a trei etape de răspuns.

Într-o primă fază, NATO ar urmări oprirea atacurilor cu rachete și neutralizarea sistemelor rusești utilizate pentru asemenea lovituri. Avioane de luptă, rachete și drone ar urma să fie folosite în aceste operațiuni.

Una dintre zonele vizate ar putea fi Kaliningrad, enclava rusă situată între Polonia și Lituania, unde Rusia are amplasate numeroase sisteme de apărare antiaeriană și de rachete.

Un alt element al conceptului prezentat de publicația germană este crearea unei așa-numite „zone autonome” de-a lungul frontierelor NATO cu Rusia și Belarus.

Această zonă ar funcționa ca o barieră de protecție în care confruntarea inițială cu forțele inamice ar fi purtată în principal cu ajutorul dronelor și vehiculelor militare fără pilot.

Soldații NATO nu ar urma să fie staționați în interiorul acestei zone. Dacă trupele ruse ar continua să înainteze, sistemele autonome ar avea rolul de a le încetini sau opri.

Într-o etapă ulterioară a unui asemenea conflict, planul ar permite extinderea operațiunilor inclusiv pe teritoriul Federației Ruse.

Forțele speciale ar putea primi misiunea de a distruge obiective importante pentru capacitatea Rusiei de a continua ofensiva. Printre acestea s-ar număra baze militare, aerodromuri, fabrici de armament, poduri și căi ferate utilizate pentru transportarea trupelor și echipamentelor către front.

Potrivit informațiilor prezentate de Bild, obiectivul nu ar fi ocuparea teritoriului Rusiei. NATO ar urmări să respingă forțele care au declanșat atacul până dincolo de granița statului membru vizat și să reducă semnificativ capacitatea Moscovei de a continua ofensiva.

Publicația germană susține că Alianța dorește ca elementele strategiei să fie cunoscute în mod deliberat. Scopul ar fi ca Moscova să știe dinainte ce consecințe militare ar avea un atac asupra unui stat NATO.

Informațiile despre acest plan apar într-un moment în care incidentele cu drone în spațiul aerian al statelor NATO de pe flancul estic s-au înmulțit.

În ultimele luni au fost semnalate incursiuni în Polonia și România, iar săptămâna trecută mai multe fragmente de drone au fost găsite pe litoralul românesc.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă a fost doborâtă în județul Galați de două avioane de luptă F-18 spaniole. Potrivit unui reprezentant NATO, aparatul pare să fi fost de origine rusă.

Incidentul din Galați este al patrulea caz în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de forțele României sau ale aliaților de la începutul războiului din Ucraina.

Primele trei astfel de intervenții au avut loc pe 24, 25 și 26 iulie 2026, când piloții români au folosit avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.