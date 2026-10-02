Memorandumul pentru GNL a expirat fără acord. Nova Power & Gas spune că nu s-a ajuns nici la un draft de contract

Memorandumul de Înțelegere privind gazele naturale lichefiate (GNL), semnat la Atena în noiembrie 2025, a expirat la 5 februarie 2026 fără să se ajungă la vreun acord și nici măcar la un draft de contract.

Compania precizează că nu a participat la discuțiile referitoare la proiectul Coridorului Vertical pentru GNL, desfășurate de-a lungul mai multor ani de reprezentanții statelor direct interesate.

Potrivit Nova Power & Gas, compania a fost invitată să devină parte a memorandumului pe 6 noiembrie 2025, cu o zi înainte ca documentul să fie semnat la Atena. Invitația ar fi venit din partea unor reprezentanți ai Transgaz, ai Guvernului României și ai Ministerului Energiei, prin secretarul de stat Cristian Bușoi.

Compania susține că invitația a fost prezentată drept o soluție pentru o situație de ultim moment, deoarece memorandumul urma să fie semnat, pe lângă operatorul de transport, și de o companie care importă și exportă gaze naturale.

Nova Power & Gas arată că îndeplinea acest profil prin faptul că avea filiale în țările din jur și că, în ultimii ani, importa gaze majoritar din Bulgaria. Forma memorandumului ar fi fost transmisă companiei în după-amiaza zilei de 6 noiembrie, aspect pe care Nova Power & Gas spune că îl poate demonstra prin corespondență.

Compania afirmă că a acceptat să participe la memorandum la solicitarea reprezentanților Guvernului României, având în vedere caracterul neangajant al documentului.

„Invitaţia a fost motivată ca soluţie la o situaţie de ultim moment, întrucât memorandumul trebuia semnat, alături de operatorul de transport, şi de o companie care importă şi exportă gaze naturale. Nova Power & Gas îndeplinea acest profil, având filiale în ţările din jur şi importând gaze majoritar din Bulgaria în ultimii ani. Forma memorandumului a fost primită de către Nova pe 6 noiembrie, după-amiaza, aspect care poate fi demonstrat prin corespondenţă. Compania a acceptat la rugămintea reprezentanţilor Guvernului României deoarece era vorba despre un document neangajant”, a transmis Nova Power & Gas într-un comunicat.

În ceea ce privește cantitățile de gaze prevăzute în memorandum, Nova Power & Gas precizează că acestea erau destinate în principal tranzitului, pe baza estimărilor transmise de celelalte țări, și nu consumului intern al României.

După semnarea memorandumului, a fost realizată o estimare a necesarului intern de gaze al României. Aceasta a indicat cantitățile și anii în care țara ar urma să înregistreze un deficit.

Potrivit companiei, în discuțiile la care a participat, importurile destinate consumului intern ar fi urmat să fie realizate numai în anii în care exista un deficit raportat la producția și consumul intern. Perioada indicată în acest sens este 2036-2049.

Nova Power & Gas mai precizează că nu a discutat și nu a oferit cantități de GNL american niciunei alte companii.

În acest context, compania menționează că Romgaz a purtat discuții directe cu Atlantic-SEE LNG Trade, fără ca Nova Power & Gas să fi făcut parte din aceste discuții.

„În perioada următoare semnării memorandumului s-a lucrat la o estimare a nevoilor interne, care a indicat cantităţile şi anii în care România ar fi deficitară. În discuţiile la care Nova Power & Gas a participat, importul pentru consum intern s-ar fi făcut doar pentru anii în care rezulta un deficit în raport cu producţia şi consumul interne, respectiv perioada 2036-2049”, subliniază compania.

În privința prețurilor, Nova Power & Gas susține că gazul provenit din GNL american ar fi fost mai ieftin în anii 2026 și 2027, potrivit primei propuneri primite de la consorțiul greco-american.

Pentru cei doi ani, prețul rezultat din această propunere ar fi fost de 30-35 de euro/MWh, cu toate costurile de transport incluse.

Prin comparație, compania indică un preț de 65 de euro/MWh pe piața internă pentru 2026 și de 58 de euro/MWh pentru 2027.

Nova Power & Gas subliniază că, pe durata celor 90 de zile în care memorandumul a fost valabil, nu s-a ajuns la niciun acord. De asemenea, în această perioadă nu a fost elaborat nici măcar un draft de contract, iar documentul a expirat la 5 februarie 2026.

„Astfel, pentru 2026 şi 2027 ar fi rezultat un preţ de 30-35 euro/MWh, cu toate costurile de transport incluse. Pe piaţa internă, preţul este de 65 euro/MWh pentru 2026 şi de 58 euro/MWh pentru 2027”, informează compania.

Compania precizează că deține centrale proprii pentru producerea energiei pe bază de gaze și are un proiect pentru punerea în funcțiune a unei noi centrale cu o capacitate de 160 MW.

Prima etapă a acestei centrale urmează să intre în operare în decembrie 2026. În același timp, Nova Power & Gas are și alte proiecte de centrale programate până în 2028, precum și un portofoliu larg de clienți.

Compania explică faptul că are nevoie de gaze pentru propriile nevoi și că, în ultimii ani, a importat majoritar gaze, deoarece importurile au fost mai ieftine decât gazul disponibil pe piața internă.

„Compania are nevoie de gaz pentru nevoile proprii şi a importat majoritar în ultimii ani, importul fiind mai ieftin decât gazul de pe piaţa internă. În continuare, compania este în discuţii cu alţi traderi americani pentru importul de GNL pentru nevoile proprii pe traseul Grecia-Bulgaria, lucru făcut şi de alte companii din România”, este scris în comunicat.

În continuare, Nova Power & Gas se află în discuții cu alți traderi americani pentru importul de GNL destinat propriilor necesități. Traseul avut în vedere este Grecia-Bulgaria, iar compania precizează că și alte firme din România realizează importuri pe acest traseu.

Nova Power & Gas mai arată că poate pune la dispoziție, la cerere, și alte documente despre care susține că atestă buna-credință și conduita companiei în legătură cu memorandumul.

„Pentru a evita orice neînţelegere care poate fi creată de anumite informaţii apărute în spaţiul public legat de achiziţia unor gaze naturale LNG de către Romgaz, precizăm că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziţie sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)”, a transmis compania.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la posibile achiziții de gaze naturale lichefiate, Romgaz a transmis anterior, pe 28 septembrie, o serie de precizări privind situația.

Compania a subliniat că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni asupra conducerii Romgaz pentru încheierea vreunui contract de achiziție sau vânzare de gaze, indiferent de sursa acestora, inclusiv în cazul GNL.

Romgaz a precizat, totodată, că analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție țin exclusiv de mecanismele corporative de decizie ale companiei. Acestea se bazează pe criteriile economice, comerciale și strategice aplicabile.

Potrivit companiei, orice decizie referitoare la realizarea unei operațiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică. În analiza respectivă sunt luate în considerare condițiile de piață, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanță corporativă și a competențelor de aprobare aplicabile.