Mai mulți bani pentru consum, mai puțini pentru economii. Rata de economisire din zona euro a coborât la 14,2%
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani, pensionar
Rata de economisire a gospodăriilor din zona euro a coborât la 14,2% în al doilea trimestru al anului 2026, de la 14,4% în primele trei luni ale anului. Evoluția a fost determinată de faptul că gospodăriile și-au majorat consumul într-un ritm mai rapid decât venitul disponibil brut.
Banii gospodăriilor merg tot mai mult spre consum. Economiiile din zona euro au scăzut
Consumul gospodăriilor a crescut cu 1,3% în trimestrul al doilea, în timp ce venitul disponibil brut a avansat cu 1,1%. Diferența dintre cele două ritmuri de creștere s-a reflectat în scăderea ratei de economisire.
Datele provin din prima publicare a conturilor sectoriale trimestriale europene ajustate sezonier realizată de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.
Indicatorii oferă o imagine asupra evoluției veniturilor, consumului și economisirii gospodăriilor din zona euro în al doilea trimestru al anului 2026.
Investițiile gospodăriilor au înregistrat o ușoară scădere
Rata investițiilor gospodăriilor din zona euro a scăzut, la rândul său, în perioada analizată. Indicatorul a coborât de la 8,4% în primul trimestru la 8,3% în al doilea trimestru al anului 2026.
Formarea brută de capital fix a crescut cu 0,5%, în timp ce venitul disponibil brut al gospodăriilor a avansat cu 1,1%. Ritmul mai redus de creștere a formării brute de capital fix a contribuit la diminuarea ratei investițiilor.
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
|
Q3
|
Q4
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Q1
|
Q2
|
Households
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saving rate, %
|
15.1
|
14.9
|
14.8
|
15.1
|
14.7
|
14.3
|
14.4
|
14.2
|
Investment rate, %
|
8.3
|
8.2
|
8.3
|
8.3
|
8.4
|
8.5
|
8.4
|
8.3
|
Gross disposable income, quarter-over-quarter change (%)
|
0.9
|
0.9
|
0.4
|
0.9
|
0.5
|
0.8
|
0.7
|
1.1
|
Individual consumption expenditure, quarter-over-quarter change (%)
|
1.1
|
1.1
|
0.5
|
0.5
|
1.0
|
1.3
|
0.6
|
1.3
|
Gross fixed capital formation, quarter-over-quarter change (%)
|
-1.5
|
0.1
|
1.4
|
1.7
|
1.2
|
1.6
|
-0.5
|
0.5
|
Non-financial corporations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit share, %
|
39.6
|
39.2
|
39.4
|
39.1
|
39.2
|
39.3
|
38.4
|
39.0
|
Investment rate, %
|
22.4
|
22.3
|
22.8
|
22.4
|
22.5
|
21.8
|
22.5
|
22.7
|
Gross value added, quarter-over-quarter change (%)
|
1.1
|
0.5
|
1.3
|
0.4
|
1.1
|
1.1
|
-0.5
|
2.0
|
Compensation of employees and other taxes less subsidies on production, quarter-over-quarter change (%)
|
1.2
|
1.1
|
1.0
|
0.9
|
1.0
|
0.9
|
0.9
|
1.0
|
Gross fixed capital formation, quarter-over-quarter change (%)
|
3.4
|
0.2
|
3.8
|
-1.6
|
1.5
|
-1.8
|
2.4
|
2.9
Datele ajustate sezonier surprind astfel atât modificarea comportamentului de economisire, cât și evoluția investițiilor realizate de gospodăriile din zona euro.
În aceeași perioadă, indicatorii referitori la sectorul companiilor au avut o evoluție diferită față de cei privind gospodăriile.
Cota de profit a afacerilor a crescut la 39,0%
Ponderea profitului întreprinderilor, respectiv a societăților nefinanciare din zona euro, a crescut de la 38,4% în primul trimestru la 39,0% în al doilea trimestru al anului 2026.
Creșterea a avut loc în condițiile în care remunerarea angajaților, care include salariile și contribuțiile sociale ale angajatorilor, împreună cu impozitele minus subvențiile pe producție, a avansat într-un ritm mai lent decât valoarea adăugată brută.
Remunerarea angajaților plus impozitele minus subvențiile pe producție au crescut cu 1,0%, în timp ce valoarea adăugată brută a înregistrat o creștere de 2,0%.
Diferența dintre aceste ritmuri de creștere s-a reflectat în majorarea ponderii profitului societăților nefinanciare din zona euro, de la 38,4% la 39,0% în al doilea trimestru al anului 2026.
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