Mai mulți bani pentru consum, mai puțini pentru economii. Rata de economisire din zona euro a coborât la 14,2%

Rata de economisire a gospodăriilor din zona euro a coborât la 14,2% în al doilea trimestru al anului 2026, de la 14,4% în primele trei luni ale anului. Evoluția a fost determinată de faptul că gospodăriile și-au majorat consumul într-un ritm mai rapid decât venitul disponibil brut.

Consumul gospodăriilor a crescut cu 1,3% în trimestrul al doilea, în timp ce venitul disponibil brut a avansat cu 1,1%. Diferența dintre cele două ritmuri de creștere s-a reflectat în scăderea ratei de economisire.

Datele provin din prima publicare a conturilor sectoriale trimestriale europene ajustate sezonier realizată de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Indicatorii oferă o imagine asupra evoluției veniturilor, consumului și economisirii gospodăriilor din zona euro în al doilea trimestru al anului 2026.

Rata investițiilor gospodăriilor din zona euro a scăzut, la rândul său, în perioada analizată. Indicatorul a coborât de la 8,4% în primul trimestru la 8,3% în al doilea trimestru al anului 2026.

Formarea brută de capital fix a crescut cu 0,5%, în timp ce venitul disponibil brut al gospodăriilor a avansat cu 1,1%. Ritmul mai redus de creștere a formării brute de capital fix a contribuit la diminuarea ratei investițiilor.

Key indicators and growth rates of selected transactions of the euro area – seasonally adjusted – 2024 2025 2026 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Households Saving rate, % 15.1 14.9 14.8 15.1 14.7 14.3 14.4 14.2 Investment rate, % 8.3 8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.4 8.3 Gross disposable income, quarter-over-quarter change (%) 0.9 0.9 0.4 0.9 0.5 0.8 0.7 1.1 Individual consumption expenditure, quarter-over-quarter change (%) 1.1 1.1 0.5 0.5 1.0 1.3 0.6 1.3 Gross fixed capital formation, quarter-over-quarter change (%) -1.5 0.1 1.4 1.7 1.2 1.6 -0.5 0.5 Non-financial corporations Profit share, % 39.6 39.2 39.4 39.1 39.2 39.3 38.4 39.0 Investment rate, % 22.4 22.3 22.8 22.4 22.5 21.8 22.5 22.7 Gross value added, quarter-over-quarter change (%) 1.1 0.5 1.3 0.4 1.1 1.1 -0.5 2.0 Compensation of employees and other taxes less subsidies on production, quarter-over-quarter change (%) 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 Gross fixed capital formation, quarter-over-quarter change (%) 3.4 0.2 3.8 -1.6 1.5 -1.8 2.4 2.9

Datele ajustate sezonier surprind astfel atât modificarea comportamentului de economisire, cât și evoluția investițiilor realizate de gospodăriile din zona euro.

În aceeași perioadă, indicatorii referitori la sectorul companiilor au avut o evoluție diferită față de cei privind gospodăriile.

Ponderea profitului întreprinderilor, respectiv a societăților nefinanciare din zona euro, a crescut de la 38,4% în primul trimestru la 39,0% în al doilea trimestru al anului 2026.

Creșterea a avut loc în condițiile în care remunerarea angajaților, care include salariile și contribuțiile sociale ale angajatorilor, împreună cu impozitele minus subvențiile pe producție, a avansat într-un ritm mai lent decât valoarea adăugată brută.

Remunerarea angajaților plus impozitele minus subvențiile pe producție au crescut cu 1,0%, în timp ce valoarea adăugată brută a înregistrat o creștere de 2,0%.

Diferența dintre aceste ritmuri de creștere s-a reflectat în majorarea ponderii profitului societăților nefinanciare din zona euro, de la 38,4% la 39,0% în al doilea trimestru al anului 2026.