Harta destinațiilor preferate pentru cazările online: regiunile care domină clasamentul

În perioada aprilie-iunie 2026, numărul nopților petrecute de turiști în spațiile de cazare de scurtă durată din Uniunea Europeană, rezervate prin platforme precum Airbnb, Booking și Expedia, a ajuns la 258,8 milioane. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, cifra reprezintă o creștere de 5,3%.

Creșterea reprezintă 13,1 milioane de nopți suplimentare față de al doilea trimestru al anului trecut. Comparativ cu perioada similară din 2024, numărul nopților de cazare a fost mai mare cu 23,9%, echivalentul a 50 de milioane de nopți.

Datele provin din statisticile lunare privind unitățile de cazare pe termen scurt oferite prin intermediul platformelor online. Eurostat a publicat datele pentru al doilea trimestru al anului 2026 la nivel național, precum și informațiile disponibile la nivel regional pentru primul trimestru al aceluiași an.

Datele publicate de Eurostat includ o analiză a evoluției cazărilor rezervate prin platforme online și evidențiază principalele destinații europene în funcție de numărul de nopți petrecute în unități de cazare pe termen scurt.

În primul trimestru al anului 2026, cele mai populare regiuni pentru acest tip de cazare au fost Canarias, în Spania, și Rhône-Alpes, în Franța. Fiecare dintre cele două regiuni a înregistrat 8,8 milioane de nopți rezervate prin intermediul platformelor online.

Andaluzia, în Spania, s-a aflat de asemenea printre principalele destinații, cu 8,3 milioane de nopți de cazare înregistrate în primele trei luni ale anului 2026. Clasamentul reflectă numărul de nopți petrecute în unități de cazare pe termen scurt rezervate prin platformele online.

Dintre cele mai populare 10 regiuni europene în primul trimestru al anului 2026, cinci s-au aflat în Spania. Franța a avut trei regiuni în acest top, iar Italia a fost reprezentată de două regiuni.

Datele Eurostat acoperă cazările pe termen scurt rezervate prin intermediul platformelor online și sunt prezentate atât la nivel național, cât și regional, în funcție de perioada de referință.

Pentru al doilea trimestru din 2026, statisticile indică 258,8 milioane de nopți petrecute în astfel de unități de cazare în Uniunea Europeană. Față de trimestrul al doilea din 2025, avansul a fost de 13,1 milioane de nopți.

Comparativ cu al doilea trimestru din 2024, diferența ajunge la 50 de milioane de nopți, ceea ce corespunde unei creșteri de 23,9%. Evoluția este prezentată de Eurostat pe baza datelor lunare colectate privind cazarea pe termen scurt oferită prin platformele online.