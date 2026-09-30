Tendințele din turism în 2027. Tot mai mulți oameni caută experiențe autentice și destinații mai puțin aglomerate

Turismul se schimbă constant, iar anul 2027 se anunță unul cu numeroase modalități noi de a descoperi lumea. Călătorii devin tot mai atenți la felul în care își petrec timpul liber și caută experiențe mai bine adaptate propriilor interese, de la vacanțe axate pe sănătate și longevitate până la escapade mai lente și mai autentice.

Anul 2027 va fi important și pentru pasionații de astronomie. În luna august, o eclipsă totală de Soare, supranumită „eclipsa secolului”, va putea fi observată din anumite zone ale sudului Europei și nordului Africii. În același timp, călătorii ar putea începe să evite destinațiile extrem de populare, precum Bali, în favoarea unor regiuni mai puțin explorate din Indonezia, conform Euronews.

Turiștii ar putea privi dincolo de destinațiile consacrate, își pot regândi perioadele și locurile în care călătoresc și pot găsi noi motive pentru a vizita zone care au fost mult timp trecute cu vederea.

Printre tendințele care ar putea defini anul 2027 se numără turismul axat pe longevitate, transformarea călătoriilor de wellness, noi forme de aventură și explorare culturală, experiențele de cazare și căutarea unor destinații mai puțin cunoscute.

Anul 2026 a fost deja unul important pentru pasionații de astronomie. Misiunea Artemis II a finalizat cu succes un zbor în jurul Lunii, iar o eclipsă de Soare a aruncat în întuneric anumite zone din Spania și Islanda timp de mai mult de două minute.

În 2027, interesul pentru astronomie ar putea crește și mai mult. Pe 2 august este programată „eclipsa secolului”, iar misiunea Artemis III este planificată pentru un moment din 2027.

Eclipsa din august și-a primit această denumire deoarece va fi cea mai lungă eclipsă totală de Soare vizibilă de pe uscat ușor accesibil în secolul XXI. Orașele din Egipt aflate în apropierea punctului de maxim al eclipsei vor avea parte de mai mult de șase minute în care Soarele va fi acoperit de Lună.

Spania va fi din nou una dintre țările favorizate. Totalitatea va putea fi observată în orașe precum Cádiz, Marbella și Málaga. Fenomenul va fi vizibil și din Maroc, Tunisia, Algeria și Arabia Saudită.

Tot în 2027 va fi sărbătorită cea de-a 50-a aniversare a francizei Star Wars. Pe lângă reluarea în cinematografe a filmelor originale, interesul turiștilor pentru locurile unde au fost realizate producții din serie ar putea crește.

Printre destinațiile asociate acestui tip de călătorie se află formațiunile carstice din Guilin, Lacul Como și Wadi Rum. Tendința de a vizita locuri de filmare, cunoscută drept set-jetting, ar putea căpăta astfel o componentă nostalgică.

În 2026, atenția s-a îndreptat și spre orașele secundare ale Europei, aflate dincolo de marile capitale și de principalele centre turistice. Printre exemple s-au numărat Basel, în Elveția, cunoscut pentru scena sa artistică dinamică, și Cambridge, în Regatul Unit, unde turiștii pot face plimbări cu ambarcațiuni de tip punt pe râul Cam.

În 2027, această tendință ar putea merge și mai departe, iar turiștii ar putea căuta tot mai mult destinații aflate în afara circuitelor turistice obișnuite.

Rețelele sociale continuă să aibă un rol important în descoperirea și planificarea călătoriilor, însă pot transforma foarte repede o destinație necunoscută într-un loc obligatoriu de vizitat și, ulterior, într-un spațiu supraaglomerat.

Un studiu Skift arată că până la 42% dintre călători declară că ar evita în mod activ locurile aglomerate. În aceste condiții, interesul pentru călătorii mai lente și mai liniștite ar putea face ca nici orașele secundare sau terțiare să nu mai fie suficiente pentru turiștii care caută locuri mai puțin cunoscute.

Un exemplu este prefectura japoneză Toyama, care ar putea atrage mai mulți turiști în detrimentul unor destinații precum Tokyo sau Osaka. Regiunea se află la aproximativ o oră de capitala Japoniei cu avionul și urmărește să-și păstreze caracterul rural, oferind vizitatorilor o experiență montană mai lentă, cu drumeții și preparate locale.

În 2027 ar putea apărea și mai multe inițiative prin care destinațiile să promoveze locuri mai puțin vizitate și, în același timp, să gestioneze fluxurile de turiști.

În Dubrovnik, primarul Mato Franković a prezentat strategia „Respect the City”, concepută pentru a combate supraturismul din orașul supranumit „Perla Adriaticii”. O întrebare pentru alte destinații turistice populare este dacă un astfel de model ar putea fi aplicat și în alte zone.

După pandemia de COVID-19, Japonia a cunoscut un aflux masiv de turiști. Odată cu relaxarea restricțiilor privind vizele, China ar putea beneficia însă de o atenție sporită din partea călătorilor.

Cetățenii din aproape 80 de țări pot vizita în prezent China timp de până la 30 de zile fără viză. Chiar și această perioadă este considerată insuficientă pentru descoperirea orașelor futuriste, a numeroaselor situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO și a peisajelor variate ale țării.

Rețelele sociale contribuie și ele la această schimbare. După închiderea temporară a TikTok în Statele Unite anul trecut, mulți utilizatori s-au îndreptat către Douyin, versiunea chineză a aplicației. În același timp, funcția de traducere automată de pe X a făcut posibilă interacțiunea unui număr mai mare de utilizatori cu persoane din China.

Și plata pentru serviciile locale a devenit mai ușoară pentru turiștii internaționali. Aplicația de plăți TenPayGo, compatibilă cu Apple Pay și cu cardurile internaționale, a fost lansată săptămâna trecută.

Călătoriile cu mai multe destinații nu reprezintă o tendință nouă, însă turiștii par să dezvolte un obicei suplimentar: rezervă o vacanță și încep să adauge alte călătorii în interiorul acesteia, uneori chiar după ce au ajuns deja la destinația inițială.

Acest format este asemănat cu ideea de vis în interiorul unui vis din filmele lui Christopher Nolan și poate fi numit „Inception trip”, adică o vacanță în interiorul unei alte vacanțe.

Un exemplu a fost o călătorie în Spania care a început ca o escapadă în Pirineii spanioli, cu câteva zile în Barcelona la final, dar s-a transformat într-un road trip mult mai amplu.

Baza călătoriei a fost Taüll, în Vall de Boí. De acolo, traseul s-a extins prin excursii de o zi în Val d’Aran și peste munți până în orașul medieval Aínsa.

Ulterior, a fost luată decizia de a traversa nordul Spaniei pentru a petrece o după-amiază și o noapte în San Sebastián, cu scopul de a urmări eclipsa de Soare. Călătoria spre nord a fost decisă chiar în dimineața zilei de 12 august.

Drumul a fost lung, dar a oferit atât posibilitatea de a vedea eclipsa, cât și ocazia de a vizita San Sebastián, o destinație aflată pe lista de locuri de văzut. Șederea în oraș a durat aproximativ 18 ore, timp în care au fost experimentate numeroase dintre atracțiile sale, inclusiv gastronomia locală.

Formatul „Inception trip” ar putea fi folosit și mai mult în 2027, astfel încât itinerarul unei vacanțe să nu mai fie neapărat definitiv înainte de plecare.

Rețelele sociale pot ajuta turiștii să descopere orașe pe care nu le luaseră în calcul, însă algoritmii continuă să le afișeze conținut despre o destinație imediat după rezervarea unei călătorii.

Acest fenomen poate reduce elementul de surpriză. Mai mult de două treimi dintre turiști au declarat că o destinație li s-a părut familiară din cauza numărului mare de videoclipuri pe care le consumaseră despre aceasta, chiar dacă nu o vizitaseră anterior.

În acest context, călătoriile de tip B ar putea deveni mai populare în 2027.

Acestea presupun spontaneitate și un anumit grad de haos: turiștii ajung într-un loc nou fără planuri prestabilite și fără să fi rezervat totul în avans, urmând să decidă pe moment ce vor face.

Tendința poate fi văzută ca o continuare naturală a fenomenului din 2026 bazat pe căutarea unor experiențe și povești neobișnuite în timpul vacanțelor, prin activități pe care oamenii nu le-ar face în mod obișnuit acasă.

Călătoriile de tip B ar putea contribui și la reducerea problemelor legate de supraturism, deoarece turiștii care nu cunosc sau nu au văzut un loc devenit viral nu vor ajunge să stea la coadă pentru a-l vizita.

Retragerile dedicate longevității nu sunt o noutate, însă modul în care acestea sunt concepute ar putea evolua în 2027. Accentul ar urma să se mute de la simpla prelungire a duratei vieții către sănătate pe termen lung, cu obiectivul de a-i ajuta pe oameni să rămână sănătoși și activi pentru mai mult timp.

Retragerile pentru longevitate ar putea deveni mai puțin orientate către o resetare rapidă a stării de bine și mai mult către înțelegerea organismului, identificarea unor posibile riscuri pentru sănătate și adoptarea unor schimbări care pot fi menținute și după întoarcerea acasă.

Pentru turiști, aceste experiențe pot include teste metabolice, planuri de nutriție personalizate, analize ale somnului, evaluări ale mișcării și consultații cu medici sau alți specialiști calificați. Unele centre experimentează și tratamente precum crioterapia și terapia cu oxigen hiperbaric.

Una dintre noile deschideri anunțate este Clinique La Prairie din Phuket, care urmează să își deschidă porțile în noiembrie. Centrul va funcționa într-un cadru Tri Vananda, conceput ca o comunitate de locuire multigenerațională, iar serviciile vor include sănătate preventivă, nutriție personalizată, mișcare și stare generală de bine.

În Austria, Naturhotel Forsthofgut din Leogang și-a extins recent centrul de wellness prin introducerea unui spațiu dedicat longevității, bazat pe principii științifice, denumit waldSPA Health.

Programele de sănătate de aici includ antrenamentul de hipoxie-hiperoxie intermitentă, o terapie neinvazivă cu oxigen despre care se consideră că poate contribui la rejuvenarea celulelor.

Cazarea ar putea deveni ea însăși un motiv pentru alegerea unei destinații. Potrivit cercetărilor menționate în analiza Euronews Travel, până la 74% dintre oameni au fost total sau parțial de acord că multe branduri hoteliere seamănă între ele. Rezultatele arată, de asemenea, că turiștii caută tot mai mult autenticitate atunci când călătoresc în străinătate.

Hotelurile nu vor dispărea în 2027, însă călătorii ar putea deveni mai interesați de alternative și de experiențe de cazare care fac parte din motivul pentru care aleg o anumită destinație.

Un exemplu este Marocul, unde riadurile ar putea atrage turiști interesați de experiențe diferite de cele oferite de hotelurile convenționale.

Riadurile sunt construcții caracterizate de un design orientat spre interior, în care o curte în aer liber, de regulă cu o fântână, ocupă un loc central. Fotografiile publicate de turiști sub hashtagul #riadmorocco evidențiază experiențele oferite de aceste construcții cu arhitectură distinctivă.

O altă formă de cazare autentică este reprezentată de ryokanurile japoneze, considerate printre cele mai vechi forme de hotel din lume și datând din secolul al VIII-lea.

În mod tradițional, aceste hanuri au podele acoperite cu tatami, realizate din rogojini dreptunghiulare pe bază de paie, paturi futon și haine yukata. O ședere la un ryokan începe de obicei cu un mic dejun japonez și se încheie cu kaiseki ryori, o cină japoneză cu mai multe feluri, alcătuită din preparate locale precum pește, supă și legume de sezon.

O altă tendință este reprezentată de programele de schimb bazate pe voluntariat. Vizitatorii lucrează un anumit număr de ore pe săptămână în schimbul cazării și mesei.

Activitățile pot include îngrijirea animalelor, vopsirea sau renovarea unor spații. Acest tip de experiență poate oferi atât posibilitatea de a întâlni persoane cu interese similare, cât și ocazia de a explora destinația în timpul liber, fără costuri de cazare.

Când vine vorba despre Indonezia, Bali este una dintre primele destinații care vin în mintea turiștilor. Insula a fost mult timp extrem de populară printre turiștii occidentali care caută lux accesibil și peisaje variate.

În ultima perioadă a apărut însă și o reacție negativă față de dezvoltarea turistică a insulei, în contextul nemulțumirilor legate de înlocuirea unor afaceri locale existente de mult timp cu noi proiecte.

Experiența relatată în material indică și probleme legate de supraturism. Bali este descrisă ca o destinație în anumite zone foarte aglomerată, cu drumuri congestionate și numeroși turiști care încearcă să viziteze cât mai multe locuri.

Pe măsură ce popularitatea insulei a crescut, au crescut și prețurile. În anumite cazuri, costurile pentru cazare și mâncare ajung să fie comparabile cu cele din Europa, ceea ce diminuează unul dintre motivele importante pentru care turiștii alegeau anterior destinația.

Indonezia este însă o țară foarte mare, cu numeroase locuri mai puțin vizitate, astfel încât turiștii pot găsi experiențe mai accesibile, autentice și liniștite.

Lombok se află chiar lângă Bali și oferă prețuri mai mici, plaje nealterate, cascade, numeroase oportunități pentru drumeții și Muntele Rinjani, al doilea cel mai înalt vulcan și munte din țară.

Pentru iubitorii naturii, o altă destinație este Parcul Național Komodo, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și creat pentru conservarea dragonului de Komodo.

În parc pot fi observați dragonii de Komodo, dar și alte animale, printre care găina sălbatică cu picioare portocalii, cerbul Timor și diferite specii de balene, delfini și țestoase marine.

Pentru explorări în zone foarte izolate, Raja Ampat este o altă opțiune. Arhipelagul este renumit pentru una dintre cele mai bogate biodiversități marine de pe Pământ.

Regiunea poate fi accesată doar cu feribotul și este formată din sute de insule acoperite de junglă. Raja Ampat este cunoscută pentru plajele sale, apele foarte albastre și recifele de corali bogate în viață marină.

Turismul sportiv era definit în trecut mai ales prin călătoriile fanilor la competiții pentru a-și vedea echipele preferate sau prin deplasările pentru maratoane, ciclism ori golf.

După pandemie, domeniul s-a extins, iar aventura în aer liber, wellness-ul și fitnessul au devenit tot mai importante în oferta turistică.

În 2027, această evoluție ar putea fi vizibilă și în orașe. Alergarea și mersul pe jos sunt exemple evidente. Site-urile turistice ale marilor orașe includ deja trasee recomandate pentru jogging sau plimbări.

Unele hoteluri au adoptat această abordare de mai mult timp. Westin Hotels & Resorts are peste 150 de „Run Concierges” în întreaga lume, care îi pot însoți pe oaspeți la alergări de grup și îi pot ajuta să descopere destinația în timp ce fac mișcare.

Pe măsură ce turiștii care aleg city-break-uri se orientează către activități în aer liber în loc să meargă doar la sala de fitness, este de așteptat ca mai multe hoteluri și destinații să ofere trasee special concepute prin parcuri și pe lângă obiective turistice.

Această abordare poate fi utilă în special pentru turiștii care călătoresc singuri și pentru cei aflați în deplasări de serviciu și care vor să descopere orașul într-un mod activ.