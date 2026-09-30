Kelemen Hunor, declarație tranșantă despre Călin Georgescu: Este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, își menține afirmația potrivit căreia fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi un produs al fostei Securități. Liderul UDMR a declarat că nu îl consideră pe Georgescu „un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun”.

Kelemen Hunor a făcut aceste declarații miercuri, la RFI, fiind întrebat despre situația lui Călin Georgescu și despre dosarul în care acesta este vizat. Președintele UDMR a precizat că nu cunoaște direct informațiile din dosar și că s-a bazat în principal pe ceea ce a fost prezentat în presă.

„Am urmărit foarte puţin, nu ştiu mai mult decât am citit în presă. Eu vreau să cred în continuare că procurorii ştiu ce e în dosar şi ce au de făcut şi judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoştinţă de cauză. Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp – am fost mult, mult criticat – că este un produs al fostei Securităţi. Este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României”, a subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că nu dorește să comenteze conținutul dosarului, întrucât nu îl cunoaște. El a spus că are încredere în procurori și că informațiile relevante ar trebui comunicate public de instituțiile statului, în măsura în care acestea pot fi făcute publice.

Kelemen Hunor a fost întrebat și despre susținerea de care Călin Georgescu beneficiază în anumite zone ale societății. Președintele UDMR a spus că acceptă existența acestui sprijin, însă și-a exprimat în continuare poziția critică față de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Că are adepţi în foarte multe zone, ok, eu accept, că există foarte mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu, eu accept acest lucru. Dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun. Dar nu cunosc dosarul, nu vreau să comentez, vreau să am încredere în procurori”, a susținut președintele UDMR.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Călin Georgescu se află în atenția autorităților într-un dosar penal. Discuția a vizat și modul în care informațiile despre acest caz ar putea influența reacțiile din spațiul public.

Întrebat dacă se așteaptă ca susținerea pentru Călin Georgescu să se manifeste mai puternic în spațiul public și dacă situația ar putea degenera, Kelemen Hunor a respins această perspectivă.

„Nu cred. Chiar nu cred asta. Noi avem o problemă veche legată de educaţie şi de cine ce consideră real din informaţiile care apar. Asta este o problemă mult mai serioasă decât dacă va exploda sau nu. Instituţiile statului îşi fac treaba, trebuie să comunice ei în primul rând, dacă apar în dosare elemente care sunt importante şi care pot fi făcute publice, trebuie să spună ei, ca să înţeleagă societatea ce a făcut, ce a organizat, despre ce bani e vorba, despre ce delict este vorba şi atunci oamenii, marea majoritate, sigur că vor înţelege. Nu sectanţii, că acolo cu argumente raţionale şi cu informaţii corecte nu o să schimb credinţa. Dar aici şi procuratura trebuie să aibă capacitatea, posibilitatea de a comunica societăţii elemente, informaţii din dosar”, a argumentat Kelemen Hunor.

Poziția exprimată de liderul UDMR vine după decizia luată marți de magistrații Curții de Apel București în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la Președinție și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul, Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Ionel Rusen este, de asemenea, vizat în aceeași cauză, iar măsura arestării preventive a fost dispusă de instanță pentru o perioadă de 30 de zile.