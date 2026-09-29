UPDATE. Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Curtea de Apel judecă cererea DIICOT

Călin Georgescu ajunge din nou marți, 29 septembrie, în atenția instanței. Curtea de Apel București judecă contestația formulată de procurorii DIICOT după ce Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Procurorii solicită în continuare arestarea preventivă.

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au părăsit sediul Curții de Apel București în jurul orei 10:30, după judecarea contestației formulate de procurorii DIICOT în dosarul în care cei doi se află sub control judiciar. Instanța a rămas în pronunțare.

Cei doi au ieșit din sediul instanței însoțiți de avocații lor. În fața Curții de Apel București se aflau susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale.

La apariția lui Călin Georgescu, aceștia au scandat „Libertate”, „Călin Georgescu președinte” și „Călin, te iubim”.

Judecătorii urmează să decidă asupra contestației formulate împotriva hotărârii Tribunalului București, care a dispus măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore săptămâna trecută, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ulterior, procurorii au cerut arestarea sa preventivă, însă Tribunalul București a respins solicitarea și a dispus control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

O măsură similară a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Decizia Tribunalului a fost contestată de DIICOT, iar Curtea de Apel București analizează marți solicitarea procurorilor.

Ancheta are la bază o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a suferit un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul lui Ion Negoescu, fost ofițer DGPI. Procurorii susțin că ulterior ar fi fost discutată posibilitatea accesării unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

În acest context ar fi fost luată în calcul obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro. Conform anchetatorilor, Georgescu i l-ar fi prezentat lui Leu pe Ionel Rusen drept o persoană în care putea avea încredere.

Rusen l-ar fi pus ulterior în legătură cu Massimiliano Arena, cetățean italian despre care procurorii susțin că ar fi fost prezentat drept o persoană care putea facilita finanțarea.

Pentru accesarea finanțării, Răzvan Leu ar fi fost determinat să achite inițial un milion de euro cu titlu de garanție. Ulterior, potrivit anchetatorilor, omul de afaceri ar mai fi transferat încă 100.000 de euro.

Procurorii susțin că o parte din bani ar fi fost avută în vedere pentru susținerea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat ulterior restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetei, suma nu i-ar fi fost returnată.

După decizia Tribunalului București privind cercetarea lui Călin Georgescu sub control judiciar, DIICOT a instituit o măsură asigurătorie asupra unui imobil din Mogoșoaia care îi aparține.

Potrivit DIICOT, sechestrul a fost dispus în cadrul dosarului în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.