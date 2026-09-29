Cauți un loc de muncă? Ce joburi oferă sporuri pentru noapte, weekend și ore suplimentare

Salariul lunar poate include, pe lângă suma de bază, diferite sporuri acordate pentru munca de noapte, ore suplimentare, vechime sau pentru condiții speciale de lucru. Aceste drepturi pot exista atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă modalitatea de acordare diferă în funcție de situația profesională și de prevederile aplicabile.

Pe eJobs.ro sunt disponibile oferte de muncă din domenii precum alimentație, industria auto și logistică în care sporurile sunt incluse în pachetul de beneficii. Sporul este un element al veniturilor salariale și poate fi stabilit ca procent din salariul de bază, solda de funcție sau indemnizația de încadrare, în condițiile prevăzute de legislație. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reprezintă una dintre reglementările de referință pentru aceste drepturi.

Codul Muncii prevede, la articolul 160, că salariul include salariul de bază, indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri. Acordarea unui spor nu este însă automată în orice situație, ci depinde de condițiile efective în care este desfășurată activitatea și, în sectorul privat, de condițiile negociate între angajat și angajator.

Pentru munca prestată în timpul nopții, legislația stabilește un spor de minimum 25% din salariul de bază pentru orele lucrate între 22:00 și 06:00. Condiția menționată în material este ca timpul lucrat să reprezinte cel puțin trei ore de noapte din durata normală a programului.

În 2026, nivelul menționat pentru acest spor rămâne cel reglementat de Codul Muncii, fără introducerea unui procent minim obligatoriu mai mare. Contractul individual sau cel colectiv poate prevedea însă un nivel superior celui minim stabilit de lege.

Orele lucrate peste programul normal și activitatea prestată în anumite zile de sărbătoare legală trebuie compensate, potrivit regulilor menționate în material, cu ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare.

Atunci când această compensare nu poate fi realizată în perioada prevăzută, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Pentru munca suplimentară efectuată în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbătoare legală sau în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor, nu se lucrează, iar compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, este prevăzut un spor de 100% din salariul de bază.

Sporul de vechime are un regim diferit, în special pentru salariații din mediul privat. Munca prestată în baza unui contract individual de muncă reprezintă vechime în muncă, însă acordarea unui spor de vechime nu este obligatorie prin lege pentru angajatorii privați.

În schimb, acest tip de spor poate fi negociat și introdus în contractul individual sau colectiv de muncă. Materialul indică mai multe procente folosite frecvent în practică, raportate la salariul de bază: 5% pentru o vechime între 3 și 5 ani, 10% pentru 5-10 ani, 15% pentru 10-15 ani, 20% pentru 15-20 de ani și 25% pentru o vechime de peste 20 de ani.

Sporurile asociate condițiilor speciale de muncă se adresează salariaților care își desfășoară activitatea în medii caracterizate prin factori de risc sau printr-un nivel ridicat de solicitare. Acordarea și cuantumul acestora depind de legislație, de contractele colective aplicabile și de evaluarea condițiilor concrete de muncă.

Printre situațiile menționate se află activitățile care presupun manipularea manuală a greutăților, munca în spații cu temperaturi extreme sau cu umiditate peste limitele admise, expunerea la substanțe chimice, precum și activitatea desfășurată la instalații sub presiune, echipamente electrice ori în zone cu risc ridicat.

Un alt tip de spor este cel pentru condiții nocive. Acesta este menționat pentru personalul care lucrează în centrale frigorifice, la anumite compresoare de aer și gaze, la centrale termice pe combustibili lichizi, solizi și gazoși, precum și la stații de reparare, întreținere și încărcare a acumulatorilor.

Lista include și personalul care efectuează analize fizico-chimice, lucrează în spații cu umiditate sau temperaturi peste ori sub limitele admise, la multiplicare xerox și alte copiatoare, la computere cu monitor, în ateliere de vulcanizare sau în silozuri de cereale, semințe și zahăr. Sunt menționate, de asemenea, activitățile desfășurate în aer liber în timpul iernii, între decembrie și martie.

Sporul pentru condiții nocive este indicat și pentru personalul care prepară soluții de curățire pe bază de sodă caustică, sodă calcinată și acizi, precum și pentru angajații care lucrează la anumite mașini de spălat, îmbuteliat și capsat, cu excepția unor subramuri ale industriei cărnii și conservelor, potrivit Contractului nr. 320/2002 colectiv de muncă.

Pentru condiții periculoase este menționat personalul care lucrează la recipienți sub presiune aflați sub control ISCIR, angajații care efectuează lucrări de întreținere și reparații la instalații electrice de înaltă și joasă tensiune, precum și personalul de pază.

Există și categoria sporului pentru condiții penibile de lucru, indicată pentru angajații de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, din activitatea de colectare a deșeurilor și pentru personalul care lucrează în secția de mățărie-abator.

Pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar este prevăzut sporul pentru condiții de muncă. Acesta se aplică în domenii precum învățământul, sănătatea și asistența socială, cultura, diplomația, justiția și administrația. Locurile de muncă, categoriile de personal și cuantumul concret sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII ale Legii nr. 153/2017.

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat care lucrează cu program normal este menționat un spor de 15% din salariul de bază. Categoriile de persoane cărora li se acordă acest drept sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Sporurile pot fi acordate atât salariaților din sistemul public, cât și celor din sectorul privat. În cazul angajaților din mediul privat, condițiile de acordare pot fi negociate odată cu salariul sau atunci când se modifică atribuțiile ori condițiile de muncă. Activitatea desfășurată peste programul normal, munca de noapte și lucrul în condiții grele, nocive sau periculoase sunt printre situațiile pentru care poate fi prevăzut un spor.

La negocierea salariului, contractul colectiv de muncă poate oferi informații despre condițiile de muncă și sporurile acordate. Aceste prevederi sunt relevante mai ales pentru posturile care presupun activitate în condiții speciale.

Locurile de muncă în condiții speciale sunt definite în material prin raportare la Legea nr. 19 din 17 martie 2000. Sunt menționate unitățile miniere pentru personalul care lucrează în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă din luna respectivă, activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare în zonele I și II de expunere la radiații și aviația civilă pentru personalul navigant prevăzut de lege.

Tot la condiții speciale este indicată activitatea artistică desfășurată în anumite profesii, între care se numără balerinul, dansatorul, acrobatul, jonglerul, clovnul, călărețul de circ, dresorul de animale sălbatice, solistul vocal de operă și operetă, instrumentistul la instrumente de suflat și cascadorul.

Potrivit Hotărârii nr. 261 din 22 februarie 2001, încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite are la bază anumite criterii. Unul dintre acestea îl reprezintă existența în mediul de muncă a unor noxe profesionale fizice, precum zgomotul, vibrațiile, undele electromagnetice, presiunea, radiațiile ionizante sau radiațiile laser de putere neprotejate. Sunt avute în vedere și noxele chimice sau biologice care nu respectă limitele admise.

Un alt criteriu este răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidențiat prin indicatori de expunere sau de efect biologic stabiliți prin ordin al ministrului sănătății și familiei. Lista criteriilor menționează și morbiditatea, exprimată prin bolile profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani.

Pentru anul 2026 sunt menționate și reguli referitoare la transparența salarială, care pot avea un efect indirect asupra modului în care sunt prezentate sporurile. Angajatorii ar urma să comunice mai clar structura salariului, inclusiv adaosurile, criteriile de acordare și diferențele de remunerare pentru poziții similare.

Pe eJobs.ro sunt indicate oferte de muncă în domenii precum alimentație și HoReCa, industria auto, logistică și casino, pentru care pachetele de remunerare includ diferite tipuri de sporuri.

Pentru un post de lucrător comercial cu atribuții în bucătărie, în domeniul HoReCa, cerințele includ aspect îngrijit, abilități de comunicare, amabilitate, orientare către clienți, atitudine pozitivă, disponibilitate pentru munca în echipă și respect față de oameni. Pentru această poziție este menționat un spor de weekend.

În industria auto este prezentat un post de operator la prelucrarea maselor plastice pentru care sunt prevăzute sporuri pentru tura de noapte și pentru ore suplimentare. Printre cerințe se numără cunoașterea procedurilor standard de producție, spiritul de echipă, dexteritatea manuală, atenția la detalii și disponibilitatea pentru lucrul în trei schimburi.

Oferta menționată include, pe lângă sporuri, tichete de masă și de vacanță, școlarizări interne, posibilități de dezvoltare profesională, transport asigurat și o masă caldă la cantina proprie.

În logistică sunt prezentate oferte pentru lucrători de depozit, unde angajatorii solicită rezistență la stres și efort, disponibilitate pentru învățare și adaptare, disponibilitate pentru ore suplimentare, aptitudini organizatorice și responsabilitate. Pachetul menționat include bonus de prezență, bonus de productivitate, spor pentru ore suplimentare, plătit cu 175% din salariul de bază, precum și spor de noapte de 125% din salariul de bază.

În industria Crewing/Casino sunt menționate sporuri pentru weekend și pentru munca de noapte. Pentru astfel de posturi sunt indicate drept cerințe sociabilitatea, o atitudine activă, bune abilități de comunicare, punctualitatea, responsabilitatea, capacitatea de calcul numeric și de lucru cu banii, studiile medii și disponibilitatea de a lucra în ture. Experiența similară reprezintă un avantaj.