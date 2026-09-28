Au nevoie urgentă de muncitori, dar nimeni nu se înghesuie. Plata poate ajunge la 400 de lei pe zi

Lipsa forței de muncă se resimte puternic în podgoriile din județul Galați, unde sute de zilieri sunt căutați pentru culesul strugurilor. Deși plata poate ajunge la 400 de lei pe zi, numărul persoanelor dispuse să lucreze cu ziua este foarte redus.

În județ sunt peste 200 de hectare de viță-de-vie pregătite pentru recoltare, iar pentru ca strugurii să fie culeși într-un ritm normal ar fi nevoie de peste 100 de muncitori. În podgorie lucrează însă doar aproximativ 30 de persoane, ceea ce încetinește semnificativ recoltarea.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât perioada de cules se poate prelungi până la sfârșitul lunii octombrie. Pe măsură ce recoltarea întârzie, există riscul ca strugurii să se strice pe butuc înainte de a ajunge să fie culeși.

Galațiul se află, totodată, printre județele cu cel mai mare număr de șomeri înregistrați. Potrivit datelor prezentate, județul are aproximativ 10.000 de persoane fără loc de muncă, însă o parte dintre acestea nu se îndreaptă către munca sezonieră din podgorii.

Localnicii vorbesc despre dificultățile întâmpinate de angajatori atunci când încearcă să găsească oameni pentru cules. În ciuda necesarului ridicat de personal, prezența zilierilor rămâne redusă, iar recoltarea înaintează mai lent decât în anii în care forța de muncă era mai ușor de găsit.

„E grea munca pentru oameni. Ajutorul social e mai important, banii de la stat. Asta e cel mai uşor”, afirmă localnicii care știu situația cu privire la podgoriile din județ.

O altă explicație oferită de cei care lucrează în zonă se referă la schimbarea disponibilității pentru munca sezonieră. Numărul persoanelor care acceptă să muncească zilnic la cules este mai mic decât în trecut, chiar dacă activitatea este remunerată.

„Nu mai muncește lumea cum muncea înainte. Vor să primească, dar să nu muncească”, spune unul dintre oamenii care cunosc situația din podgorii.

Diferența față de anii anteriori este observată și în ceea ce privește starea plantațiilor și ritmul recoltării. Lipsa muncitorilor face ca strugurii să rămână mai mult timp pe viță, în timp ce proprietarii și administratorii podgoriilor caută soluții pentru a putea strânge producția. „Acum vreo doi ani era via pusă toată la punct, se culegea, dar aşa, dacă nu vine lumea”, declară oamenii.

Reprezentanții stațiunii de cercetare viticolă spun că lipsa forței de muncă îi obligă pe administratori să își adapteze permanent modul de organizare a recoltării. Cererea pentru zilieri este ridicată, iar persoanele disponibile sunt căutate simultan de mai mulți producători din aceeași zonă.

Perioada de recoltare se prelungește astfel până spre sfârșitul lunii octombrie, iar întârzierea poate afecta strugurii rămași pe butuc. Pentru fiecare zi în care nu sunt suficienți oameni la cules, suprafețe importante rămân nerecoltate.

„Perioada de recoltare se va mări. E o bătălie între toţi cei care suntem în zonă şi atunci primul venit, primul servit. Efectiv, zilierii sunt recrutaţi şi fiecare cum apucă să-l ia. Sunt foarte greu de găsit”, a explicat pentru Observator, Mihai Tudor, director științific.

Datele privind șomajul arată că Galațiul se află pe locul al treilea între județele menționate cu cel mai mare număr de persoane fără loc de muncă. Pe primul loc este Doljul, cu aproape 20.000 de șomeri, urmat de Suceava, cu aproximativ 12.000, în timp ce Galațiul are în jur de 10.000.

În același timp, pentru recoltarea strugurilor sunt necesari peste 100 de muncitori pe cele peste 200 de hectare pregătite pentru cules, iar în prezent activitatea este susținută de numai aproximativ 30 de persoane. Plata oferită zilierilor poate ajunge la 400 de lei pe zi, însă găsirea numărului necesar de muncitori rămâne dificilă.