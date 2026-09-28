Record pe piața energiei electrice din România. Peste 62.500 MWh tranzacționați într-o singură zi

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a înregistrat un nou record de tranzacționare pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026. Potrivit OPCOM, volumul a ajuns la 62.552 MWh, cel mai ridicat nivel din acest an după maximele consemnate în perioada de iarnă, în luna februarie.

În același timp, prețul mediu al energiei electrice tranzacționate pe PZU s-a situat sub media europeană a zilei.

Cantitatea tranzacționată pe Piața pentru Ziua Următoare pentru ziua de livrare 28 septembrie a ajuns la 62.552 MWh. Nivelul reprezintă un nou maxim anual după valorile ridicate înregistrate în februarie și depășește precedentul maxim cantitativ consemnat în perioada primăvară-vară.

OPCOM consideră că rezultatul arată interesul ridicat al participanților pentru mecanismele organizate de tranzacționare și capacitatea pieței de a gestiona volume importante de energie electrică.

PZU este piața spot administrată de OPCOM și are peste 200 de participanți înregistrați.

Volumul ridicat de tranzacționare a fost însoțit de un preț mediu de 154,34 euro/MWh pentru energia cu livrare pe 28 septembrie.

Potrivit datelor comunicate de OPCOM, media europeană pentru aceeași zi a fost de aproximativ 171 euro/MWh. Prețul înregistrat pe piața din România s-a situat astfel cu aproximativ 16,7 euro/MWh sub acest nivel.

Cristina Șetran, director general al OPCOM, consideră că recordul reprezintă un reper important pentru activitatea Pieței pentru Ziua Următoare.

„Recordul de tranzacționare înregistrat pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026 este un reper important pentru activitatea PZU. Volumul de 62.552 MWh arată nivelul ridicat de participare și de activitate pe piața spot. Pentru OPCOM, lichiditatea pieței este un element esențial. Ea oferă participanților posibilitatea de a-și ajusta eficient pozițiile comerciale. În același timp, contribuie la formarea transparentă a prețului energiei electrice”, a declarat aceasta.

Potrivit operatorului pieței, lichiditatea ridicată facilitează ajustarea pozițiilor comerciale pentru cei peste 200 de participanți înregistrați pe piața spot.

„Rezultatul înregistrat astăzi confirmă capacitatea PZU de a răspunde unor volume ridicate de energie. Confirmă, de asemenea, rolul piețelor organizate în funcționarea eficientă a pieței de energie electrică din România”, a mai declarat Cristina Șetran.

OPCOM arată că lichiditatea de pe piețele pe care le administrează poate susține strategiile de portofoliu ale participanților pe termen scurt, mediu și lung.

În cazul PZU, aceasta permite ajustarea pozițiilor comerciale în funcție de evoluția cererii și a ofertei de energie electrică.

OPCOM susține că mecanismele de tranzacționare administrate de companie contribuie atât la funcționarea producției de energie electrică în bandă, cât și la integrarea producției din surse regenerabile.

Prin intermediul pieței, participanții își pot ajusta pozițiile comerciale în funcție de diferențele dintre cerere și ofertă.

Potrivit OPCOM, lichiditatea și activitatea de tranzacționare contribuie la stabilitatea și eficiența pieței de energie electrică, într-un cadru transparent și competitiv. Operatorul susține că funcționarea unui asemenea mecanism se reflectă, în cele din urmă, și în beneficiul consumatorului final.