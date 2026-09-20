Europa intră în iarnă cu prețuri tot mai mari la energie. Piața transmite cel mai puternic semnal de alarmă după criza din 2022

Piețele europene de energie electrică se confruntă cu o nouă perioadă de presiune înaintea sezonului rece. Cotațiile pentru lunile de iarnă au urcat puternic, pe fondul scumpirii gazelor naturale, al dificultăților privind refacerea stocurilor și al perturbărilor aprovizionării din Orientul Mijlociu, potrivit Bloomberg.

Unul dintre cele mai clare semnale vine din Germania, cea mai mare economie europeană. Energia electrică angro cu livrare în ianuarie se tranzacționează la European Energy Exchange la peste 180 de euro/MWh, cu peste 60% mai mult decât în urmă cu un an.

În spatele creșterii se află în principal gazele naturale. Cotațiile au avansat în ultimele săptămâni, în timp ce Europa încearcă să își refacă depozitele într-un context marcat de concurență mai mare pentru resurse.

Presiunea a fost amplificată de războiul din Iran, iar închiderea Strâmtorii Ormuz a perturbat aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate din Qatar.

Prețurile mai mari de pe piața angro riscă să se reflecte atât în facturile gospodăriilor, cât și în cheltuielile companiilor. O asemenea evoluție ar putea alimenta și presiunile inflaționiste, într-o perioadă în care investitorii iau în calcul noi creșteri ale dobânzilor.

Scumpirea electricității reprezintă și o problemă pentru guvernele europene, după miliardele de euro cheltuite pentru protejarea consumatorilor în timpul șocului energetic precedent.

„Există potenţialul unor preţuri mai mari la energie şi poate un avans mai rapid decât cea pe care am văzut până acum. Putem spera că va fi o iarnă cu vânt şi soare, dar dacă nu va fi aşa, atunci preţurile la electricitate, gaze şi cărbune vor creşte”, a declarat Ulf Ek, director de investiţii la fondul speculativ Northlander Commodity Advisors LLP.

Potrivit lui Ulf Ek, în cazul unei ierni reci și al menținerii restricțiilor asupra livrărilor de energie din Orientul Mijlociu, prețurile angro la electricitate ar putea crește cu până la 50%.

Efectul asupra facturilor consumatorilor nu ar fi însă neapărat la fel de puternic. Furnizorii cumpără, de regulă, energie în avans, inclusiv la prețuri mai mici, iar impactul final diferă considerabil de la o țară la alta.

Situația actuală este diferită de cea din 2022, când pierderea unei mari părți a gazelor rusești furnizate prin conducte a împins prețurile energiei la peste 1.000 de euro/MWh.

În ultimii ani, Europa și-a extins infrastructura pentru importurile de GNL, a redus consumul de combustibil și și-a diversificat furnizorii. Aceste schimbări reduc riscul unei penurii totale, chiar dacă nu elimină posibilitatea unor noi scumpiri.

În același timp, continentul a devenit mai expus la evoluțiile de pe piața mondială a gazelor naturale lichefiate. Europa concurează cu cumpărători din alte regiuni pentru aceleași volume, astfel că perturbările produse la distanțe mari se pot transmite rapid pe piețele europene.

Extinderea capacităților regenerabile a contribuit la reducerea expunerii la fluctuațiile combustibililor fosili. Potrivit unei analize Baringa, fără capacitatea fotovoltaică instalată după 2021, prețurile angro ale electricității din Europa ar fi fost cu 30% mai mari în această vară.

Iarna, aportul energiei solare scade însă considerabil, în special în nordul Europei. Energia eoliană rămâne astfel importantă pentru reducerea consumului de combustibili fosili, dar și aceasta depinde de condițiile meteorologice.

Perioadele cu vânt slab pot coincide cu episoadele de frig și cu o cerere ridicată de energie, ceea ce poate pune o presiune suplimentară asupra prețurilor.