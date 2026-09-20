Resturi de dronă, descoperite în Marea Neagră. Scafandrii militari au intervenit de urgență

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în Marea Neagră. Obiectul fusese identificat la aproximativ 50 de mile marine, echivalentul a circa 93 de kilometri, est de Grindul Chituc, județul Constanța.

Operațiunea a început după ce Garda de Coastă a solicitat, sâmbătă, 19 septembrie, sprijinul Ministerului Apărării Naționale pentru verificarea unui obiect plutitor observat în larg.

Existau suspiciuni că obiectul ar putea fi un fragment provenit de la o dronă aeriană. Pentru verificarea și neutralizarea acestuia, Forțele Navale Române au trimis o echipă de scafandri de luptă EOD, specializată în intervenții asupra dispozitivelor explozive.

Intervenția propriu-zisă s-a desfășurat duminică, în jurul orei 09:30. Scafandrii militari au aplicat procedurile standard de neutralizare, iar zona a fost securizată pe durata operațiunii.

După finalizarea intervenției, Ministerul Apărării a precizat că nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

„În dimineața zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 09.30, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de către Garda de Coastă, să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 mile marine Est de Chituc, județul Constanța.

La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.”

Intervenția de la Grindul Chituc vine după mai multe situații similare înregistrate în ultima perioadă în apropierea litoralului românesc. Pe 10 septembrie, o echipă EOD a Forțelor Navale Române a verificat resturi de dronă descoperite în zona plajei de la Capu Midia. Militarii au stabilit atunci că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și le-au neutralizat la fața locului.

Alte două intervenții au avut loc la începutul lunii septembrie. Pe 4 septembrie, militarii au verificat un obiect plutitor aflat la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina și au confirmat că era un fragment de dronă cu încărcătură explozivă. Acesta a fost neutralizat în condiții de siguranță. Cu o zi înainte, o altă echipă EOD neutralizase un fragment de dronă cu încărcătură explozivă în zona Platformei Centrale.

Și în august au fost înregistrate asemenea incidente. Pe 22 august, fragmente găsite în zona plajei Tuzla au fost evaluate de scafandrii EOD, care au confirmat existența unei încărcături explozive și au neutralizat-o prin detonare controlată. Primele verificări ale MApN indicau că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.

37 de drone sau fragmente, identificate, ridicate ori neutralizate în 2026

Datele publicate de Ministerul Apărării și actualizate la 15 septembrie arată că, în 2026, structurile MApN au fost implicate în 37 de situații în care drone sau fragmente de drone au fost identificate, ridicate ori neutralizate. În același interval, ministerul a înregistrat 27 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte. MApN precizează că aceste categorii nu sunt cumulative, același incident putând fi înregistrat în mai multe categorii.