Tinerii europeni pleacă tot mai târziu din casa părinților. Diferențe de zece ani între statele UE

Tinerii din Uniunea Europeană aveau, în 2025, în medie 26,3 ani atunci când părăseau locuința părinților, arată datele Eurostat. Vârsta a crescut ușor față de anul precedent, când media era de 26,2 ani. Diferențele dintre state sunt însă foarte mari: în unele țări, mutarea are loc în jurul vârstei de 21-22 de ani, în timp ce în altele tinerii rămân acasă până după 30 de ani.

Datele Eurostat arată că momentul în care tinerii europeni devin independenți din punct de vedere locativ nu s-a modificat radical în ultimele două decenii. Din 2002, media la nivelul UE s-a menținut în jurul pragului de 26 de ani.

În 2025, aceasta a ajuns la 26,3 ani, cu 0,1 ani peste nivelul consemnat în 2024.

În spatele mediei europene se află însă diferențe considerabile între nordul și sudul continentului.

Croația se află în fruntea clasamentului statelor în care tinerii rămân cel mai mult timp în locuința familiei. Vârsta medie la care aceștia pleacă de acasă este de 31,5 ani.

Grecia și Slovacia urmează cu câte 30,9 ani, iar în Spania și Italia media este de 30,2 ani. Astfel, în toate aceste state, desprinderea de locuința părinților se produce, în medie, după împlinirea vârstei de 30 de ani.

Situația este radical diferită în nordul Europei. Finlanda înregistrează cea mai mică vârstă medie, de numai 21,4 ani, iar Danemarca se situează la 21,8 ani. În Estonia și Lituania, tinerii pleacă din casa părinților, în medie, la 22,7 ani.

Diferența dintre Croația și Finlanda depășește astfel zece ani.

Eurostat pune datele privind independența locativă în paralel cu situația tinerilor pe piața muncii. În 2025, rata de ocupare în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani era de 65,5% la nivelul Uniunii Europene.

În majoritatea statelor în care tinerii pleacă din locuința părinților înaintea mediei europene, rata de ocupare pentru această categorie de vârstă depășește media UE.

Olanda, Danemarca, Germania și Suedia se numără printre țările în care plecarea de acasă are loc relativ devreme și în care rata de ocupare a tinerilor este mai ridicată.

La polul opus, Grecia, Croația, Spania și Italia combină o vârstă mai ridicată a plecării din locuința părinților cu o rată de ocupare a persoanelor între 20 și 29 de ani mai mică decât media Uniunii Europene.

Datele indică astfel o asociere între integrarea mai rapidă a tinerilor pe piața muncii și momentul în care aceștia își părăsesc locuința familială, fără ca statisticile prezentate să stabilească însă o relație directă de cauzalitate între cei doi indicatori.