INS: Efectivele de porcine din România au crescut cu peste 11% în 2026. Câți porci erau înregistrați la 1 mai

România avea, la începutul lunii mai, mai mulți porci decât în urmă cu un an. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) ne arată o creștere importantă a efectivelor, dar și a numărului de scroafe de reproducție.

Efectivele de porcine existente la 1 mai 2026, faţă de 1 mai 2025, au crescut cu 11,6%, iar efectivul matcă de porcine cu 18,9%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

efectivele de porcine şi efectivul matcă existente la 1 mai 2026, faţă de 1 mai 2025

2025 2026*) 2026*) faţă de 2025 (±) Porcine – total 2922947 3260589 +337642 din care: efectiv matcă 217286 258260 +40974

Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă faptul că ponderea efectivelor de porcine existente la 1 mai 2026, față de aceeași dată a anului 2025, a crescut în regiunile Vest (+2,1 p.p.), Sud Muntenia (+1,4 p.p.) și Sud-Est (+0,4 p.p.) și a scăzut în regiunile Nord-Vest (-1,8 p.p.), Sud-Vest Oltenia (-1,4 p.p.), Nord-Est și Centru (-0,3 p.p.) și București-Ilfov (-0,1 p.p.).

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm consultaţi Precizările metodologice atașate comunicatului pe homepage.

Regiunile de dezvoltare cuprind următoarele județe:

• Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

• Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

• Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

• Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

• Regiunea de dezvoltare Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

• Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

• Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

• Regiunea de dezvoltare București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.