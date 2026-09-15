INS: Efectivele de porcine din România au crescut cu peste 11% în 2026. Câți porci erau înregistrați la 1 mai
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România avea, la începutul lunii mai, mai mulți porci decât în urmă cu un an. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) ne arată o creștere importantă a efectivelor, dar și a numărului de scroafe de reproducție.
Efectivele de porcine din România au crescut cu peste 11% în 2026. Câți porci erau înregistrați la 1 mai
Efectivele de porcine existente la 1 mai 2026, faţă de 1 mai 2025, au crescut cu 11,6%, iar efectivul matcă de porcine cu 18,9%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
efectivele de porcine şi efectivul matcă existente la 1 mai 2026, faţă de 1 mai 2025
|2025
|2026*)
|2026*) faţă de 2025
(±)
|Porcine – total
|2922947
|3260589
|+337642
|din care: efectiv matcă
|217286
|258260
|+40974
Unde au crescut cel mai mult efectivele de porcine din România? Regiunile care au câștigat teren în 2026
Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă faptul că ponderea efectivelor de porcine existente la 1 mai 2026, față de aceeași dată a anului 2025, a crescut în regiunile Vest (+2,1 p.p.), Sud Muntenia (+1,4 p.p.) și Sud-Est (+0,4 p.p.) și a scăzut în regiunile Nord-Vest (-1,8 p.p.), Sud-Vest Oltenia (-1,4 p.p.), Nord-Est și Centru (-0,3 p.p.) și București-Ilfov (-0,1 p.p.).
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm consultaţi Precizările metodologice atașate comunicatului pe homepage.
Regiunile de dezvoltare cuprind următoarele județe:
• Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
• Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.
• Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.
• Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
• Regiunea de dezvoltare Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.
• Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.
• Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
• Regiunea de dezvoltare București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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