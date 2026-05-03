Ziua de 1 Mai, cunoscută drept Ziua Muncii, este inclusă în lista oficială a sărbătorilor legale în care salariații beneficiază de liber plătit, conform art. 139 din Codul Muncii.

În 2026, această zi a picat vineri, ceea ce a însemnat pentru mulți angajați un weekend prelungit de trei zile. Totuși, în anumite domenii, activitatea nu poate fi întreruptă, iar prezența personalului rămâne obligatorie.

Este cazul unităților sanitare, al domeniului farmaceutic, al transporturilor, telecomunicațiilor, hotelurilor, restaurantelor, comerțului sau turismului, unde activitatea continuă indiferent de zi.

În aceste situații, angajatorul poate solicita salariaților să lucreze și într-o zi de sărbătoare legală, dar este obligat să respecte regulile de compensare prevăzute de lege.

Potrivit art. 142 alin. (1) din Codul muncii, prima variantă de compensare este acordarea de timp liber corespunzător pentru orele lucrate. Acest timp liber trebuie oferit în termen de 30 de zile calendaristice de la ziua în care salariatul a lucrat în sărbătoare legală.

Scopul acestei prevederi este menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, mai ales pentru angajații din sectoarele unde programul nu poate fi întrerupt.

Astfel, dacă un angajat a lucrat pe 1 Mai, acesta trebuie să primească ulterior o zi liberă echivalentă, plătită corespunzător.

Există și situații în care acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate. În acest caz, art. 142 alin. (2) din Codul muncii obligă angajatorul să acorde un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în ziua respectivă.

Asta înseamnă, practic, că salariatul trebuie plătit dublu pentru munca prestată în ziua de sărbătoare legală, raportat la programul normal de lucru.

Legea nu lasă loc de interpretări: angajatorul trebuie să ofere fie timp liber compensatoriu, fie plata suplimentară aferentă.

Articolul 142 – Codul muncii: (1) Salariaților care lucrează în unitățile prevăzute la art. 140, precum și la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. (2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Nerespectarea obligațiilor privind compensarea muncii în zilele de sărbătoare legală poate atrage sancțiuni serioase. Dacă angajatorul nu oferă nici zile libere în termenul legal și nici sporul salarial obligatoriu, acesta riscă amenzi care pot ajunge până la 10.000 de lei.

Prin urmare, salariații care au fost la muncă pe 1 Mai nu pierd acest drept și pot solicita respectarea prevederilor legale.

După minivacanța de 1 Mai, următoarea zi liberă legală pentru salariați va fi 1 iunie 2026. Această dată coincide atât cu Ziua Copilului, cât și cu a doua zi de Rusalii ortodoxe, ceea ce o transformă într-un nou moment important din calendarul liberelor legale din acest an.