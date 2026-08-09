Horoscop 10 august – 16 august. Cea mai norocoasă zodie! Veștile bune vin din toate părțile

Horoscop săptămânal, 10 august – 16 august, calculat și interpretat pentru fusul orar, plus DST, al României: Multe aspecte bune, în jurul eclipsei de Soare, din 12 august, care nu este vizibilă, decât parțial, din jumătatea vestică a României. De exemplu, Soarele va fi eclipsat 28% în Timișoara și numai 3% în Brașov. În noaptea de 12 spre 13 august, în a doua jumătate a nopții, dacă sunt condiții, se pot observa Perseidele, cel mai cunoscut roi de meteori, susține profesorul Radu Ștefănescu.

• 10 aug – Venus în trină (trigon) cu Pluton între 8 și 12 aug.

• 10 august – Venus în opoziție cu Neptun între 8 și 12 august.

• 11 august – Marte intră în Rac.

• 11 august – Luna intră în Leu.

• 11 august – Mercur în opoziție cu Pluton între 10 și 13 august.

• 11 august – Mercur în trină (trigon) cu Neptun între 10 și 13 august.

• 11 august – Venus în trină (trigon) cu Uranus între 9 și 14 august.

• 12 august – Eclipsă de soare august 2026 în Leu.

• 12 august – Mercur în sextilă cu Uranus între 11 și 13 aug.

• 13 august – Luna intră în Fecioară.

• 13 august – Mercur în sextil cu Venus între 11 și 15 august.

• 15 august – Mercur în conjuncție cu Jupiter, în Leu, între 13 și 16 august.

• 15 august – Luna intră în Balanță.

• 16 august – Marte în quincunx cu Pluton, între 14 și 19 august.

Interpretarea acestor aspecte, este, pe zodii:

BERBEC

De luni până joi, mintea ta devine deschisă către noi posibilități, crescând șansele de a descoperi și de a face noi prieteni. Și poate și niște bani. Cu simțuri mai ascuțite, poți avea încredere în intuiția ta. Sclipiri de revelație sunt posibile atât când ești treaz, cât și când dormi, prin vise intense. De asemenea, s-ar putea să devii mai interesat de studierea tehnologiei computerelor, de crearea unui site web și de comunicarea online, în general.

Vineri până duminică aduce vești bune, entuziasm și optimism. Norocul vine în multe domenii ale vieții, făcând din aceasta o perioadă excelentă atât pentru muncă, cât și pentru distracție. Acesta este momentul ideal pentru a începe un nou curs de studiu și pentru a susține examene. Călătorii și vacanțe pot fi rezervate sau, deja, începute. Farmecul social, tactul și diplomația fac din aceasta momentul ideal pentru a soluționa disputele cu ceilalți, inclusiv cu prietenii și familia.

TAUR

Luni până miercuri aduce sensibilitate emoțională și percepție psihică. Poți simți lucrurile mai puternic și este probabil să fii transformat de reacțiile tale emoționale intense. Cineva te poate mișca profund și îți poate influența intens viața. O conexiune emoțională profundă poate duce la o nouă relație. Ar exista o puternică atracție, în domeniul financiar, între tine și orice întâlnire cu destinul. Banii sunt bine aspectați.

De joi până duminică este o perioadă excelentă pentru autopromovare și relații senimentale, deoarece crește încrederea în sine, curajul, magnetismul sexual și atractivitatea fizică. Dacă ieșiți la întâlniri, puteți învinge orice timiditate naturală pe care o aveți pentru a sparge gheața și a face o primă impresie excelentă. Simțindu-vă mai aventuroși, puteți depăși limitele și încerca ceva nou, o afacere cu bani puțini și promisiuni mari.

GEMENI

Luni până joi este o perioadă de timp care aduce schimbări și entuziasm în viața ta, fără a provoca supărări și haos. Urmează-ți intuiția, mai ales în relațiile în care poți profita de ocazie pentru a sparge gheața. Întâlnirile întâmplătoare sunt posibile și poți fi atras de oameni neobișnuiți. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a renunța la obiceiurile proaste și a părăsi relațiile plictisitoare sau nesănătoase. Fii flexibil și deschis la noile oportunități. Banii sunt mediocru aspectați, nu risca.

De vineri până duminică , viziunea ta largă și percepția ta ascuțită îți permit să vezi amploarea a tot ceea ce faci. Cu o previziune atât de remarcabilă, acesta este un moment ideal pentru planificarea pe termen lung. Gândirea ta pozitivă și cuvintele încurajatoare vor avea un efect înălțător asupra celorlalți. Iar optimismul tău ar trebui să fie justificat de vești bune de la alții cu privire la chestiuni importante.

RAC

Luni și marți, vei căuta în mod inconștient hrană emoțională de la persoane familiare. Și de unde să te împrumuți de bani. Acesta este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate cu prietenii, a găzdui reuniuni și întâlniri de familie și a împărtăși amintiri prețioase.

Intuiția sporită și sensibilitatea la stările de spirit ale altor persoane îți pot îmbunătăți abilitățile de consiliere și vânzări. Această capacitate de a te integra în mulțime este ideală pentru relații publice și politică.

De miercuri până duminică te poți aștepta să fii competitiv, asertiv, ambițios, atractiv și creativ. Entuziasmul și inițiativa suplimentară fac din aceasta o perioadă excelentă pentru a începe un nou proiect sau o afacere nouă. De asemenea, favorizează sportul, călătoriile, aventura, predarea și instruirea. Dorința de armonie și disponibilitatea de a face compromisuri îți permit să lucrezi eficient cu ceilalți, menținându-ți în același timp concentrarea asupra obiectivelor tale. Ai curajul și spiritul de luptă pentru a depăși adversitatea, a-ți apăra drepturile sau a-ți apăra familia. De asemenea, este probabil să ai opinii puternice și să le exprimi clar și concis.

LEU

De luni până miercuri, poți fi mai sensibil, mai plin de compasiune și mai intuitiv decât de obicei. Te poți vindeca cu cuvintele tale și, de asemenea, poți comunica eficient la nivel nonverbal. Imaginația, vizualizarea și creativitatea sporite sunt ideale pentru practici spirituale, visare, artă, scriere creativă, poezie, cântat și dans.

Perioada de joi până duminică este ideală pentru îmbunătățirea comunicării și a abilităților sociale, fiind un moment excelent pentru a-ți face noi prieteni și a ieși la întâlniri. Arată-ți aprecierea pentru cineva cu un cadou atent sau un gest sincer. Ai putea primi un compliment, o scrisoare, o invitație, un cadou sau bani. Îți poți dezvolta potențialul artistic și creativ în moduri frumoase și profitabile. Disputele pot fi rezolvate cu succes, oferindu-ți încredere în relațiile de afaceri.

FECIOARĂ

De luni până miercuri, latura ta intuitivă și emoțională este echilibrată cu procesele tale de gândire rațională, oferindu-ți abilități perceptive acute. Poți citi ușor și rapid ceilalți și evalua orice situație. Poți fi în contact cu sentimentele tale pentru a susține o judecată sănătoasă și luarea deciziilor. Te poți conecta mai intim, ceea ce este de bun augur pentru a-ți face prieteni și a duce noile relații la nivelul următor.

De joi până duminică, ai pasiunea și inițiativa necesare pentru a-ți atinge obiectivele și dorințele. Avansarea, promovarea, victoria și succesul sunt mai probabile acum, deoarece îți poți concentra energia sporită asupra unui anumit obiectiv. În ciuda naturii tale mai asertive și ambițioase, poți fi, de asemenea, un membru al echipei încurajator și inspirator. Poți avea o prezență impunătoare, rămânând în același timp accesibil și cu picioarele pe pământ. Nu-ți fie rușine că ești ambițios și că te mândrești cu realizările tale.

BALANȚĂ

De luni până miercuri, interacțiunile și rutinele zilnice devin mai stimulante, incitante și neobișnuite. Veștile neașteptate sau întâlnirile întâmplătoare pot duce la o nouă oportunitate interesantă. Aceasta este o perioadă bună pentru orice muncă mentală sau creativă care necesită originalitate și experimentare. De asemenea, este potrivită pentru studierea subiectelor științifice, tehnice și oculte. O deschidere sporită și o intuiție sporită pot duce la sclipiri de perspective și descoperiri.

De joi până duminică, farmecul sporit și stilul de comunicare fluid fac din aceasta o perioadă a iubirii, prieteniei și diplomației. Poți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Acesta este un moment excelent pentru a găsi soluții pașnice la dispute și a dărâma orice bariere în calea progresului. Cumpărarea, vânzarea și negocierea beneficiază de buna ta înțelegere a cifrelor și de capacitatea de a găsi situații reciproc avantajoase. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cere favoruri.

SCORPION

Luni până miercuri este perioada ideală pentru a oferi și a primi dragoste și afecțiune, a petrece timp cu cei dragi și a socializa cu prietenii. Ar trebui să te simți frumoasă și să atragi oameni și lucruri frumoase. Relațiile, în special cele romantice, ar trebui să înflorească datorită energiei tale atractive și frumuseții personale sporite. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru muncă creativă, cumpărături și alte chestiuni financiare.

De joi până duminică aduce forță, energie, ambiție și inițiativă și este excelent pentru a concura pentru a câștiga în activități fizice și afaceri. De asemenea, vei munci din greu la orice te pasionează și îți dorești. Deși energia ta pozitivă și entuziasmul sunt perfecte pentru a începe proiecte și a prelua conducerea, ar trebui să eviți să fii prea autoritar sau impulsiv. Utilizarea strategiei și a previziunii îți va crește semnificativ șansele de succes. Încrederea suplimentară și atracția magnetică sunt ideale pentru întâlniri și autopromovare.

SĂGETĂTOR

De luni până miercuri, simțurile intensificate te fac mai creativ, imaginativ și spiritual. Este ideal pentru artă, scris, muzică, filme și teatru. Poți fi, de asemenea, mai sensibil la nevoile celorlalți. Cuvintele tale vindecă de o influență non-amenințătoare, grijulie și blândă. Informațiile edificatoare vin prin intuiția ta intensificată și comunicarea nonverbală. Acest lucru poate fi de mare folos prieteniilor și relațiilor sentimentale.

De joi până duminică aduce gândire pozitivă, o perspectivă largă și o capacitate excelentă de a lua decizii. Este ideal pentru a-ți planifica viitorul, deoarece îți permite să-ți vizualizezi calea preferată. Abilitățile bune de comunicare și exprimarea deschisă de sine fac ca socializarea să fie bogată și împlinitoare. Asimilarea ușoară a ideilor și o bună concentrare înseamnă că poți studia sau susține examene cu mai puțin stres decât de obicei.

CAPRICORN

De luni până miercuri, ar trebui să devii mai grijuliu și mai empatic și să ai încredere în intuiția ta. Poți înfrunta latura dureroasă a vieții și durerile trecutului, apoi să împărtășești cu dragoste experiențele tale. Poți ajuta prietenii și familia răniți să vindece relațiile destrămate cu o compasiune și o înțelegere emoțională sporite. Acesta este un moment excelent pentru a studia Astrologia și Tarotul, dezvoltându-ți abilitățile de a deveni propriul tău consilier.

Perioada de joi până duminică aduce o înțelegere de sine și o transformare personală prin relații individuale mai intense. Valorile, credințele, opiniile, interesele, comportamentele sau chiar aspectul fizic se pot schimba. Acesta este un moment excelent pentru a vă îmbunătăți sănătatea și a elimina obiceiurile și obsesiile dăunătoare. O putere personală sporită vă poate face mai carismatic, fascinant, intrigant sau popular.

VĂRSĂTOR

De luni până miercuri vine impulsul de a căuta o nouă libertate și entuziasm prin intermediul relațiilor. Relațiile existente devin mai interesante și mai puțin obișnuite atunci când are loc o schimbare interesantă. Dacă ești singur, o nouă poveste de dragoste neașteptată poate fi complet diferită de tot ce ai experimentat până acum. Sunt posibile descoperiri creative și ai putea dezvolta un stil unic. De asemenea, este posibil un bonus financiar surpriză.

De joi până duminică, poți fi în contact cu sentimentele tale și vei spune intuitiv lucrul potrivit la momentul potrivit. Acesta este un moment excelent pentru socializare, pentru a-ți face prieteni și pentru întâlniri. Farmecul sporit și abilitățile sociale fac din acesta un moment oportun pentru a solicita o favoare sau un împrumut. Cu un ochi pentru chilipiruri și o apreciere pentru frumusețe, acesta este un moment excelent pentru a cumpăra cadouri, modă, produse de înfrumusețare, opere de artă și bijuterii.

PEȘTI

Luni până miercuri este perioada ideală pentru îmbunătățirea comunicării și a abilităților sociale, fiind un moment excelent pentru a-ți face noi prieteni și a ieși la întâlniri. Arată-ți aprecierea pentru cineva cu un cadou atent sau un gest sincer. Ai putea primi un compliment, o scrisoare, o invitație, un cadou sau bani. Îți poți dezvolta potențialul artistic și creativ în moduri frumoase și profitabile. Disputele pot fi rezolvate cu succes, oferindu-ți încredere în relațiile de afaceri.

De joi până duminică aduce o energie extraordinară, voință și curaj. Această energie motrice este intensă, dar bine reglată. Te ajută să te concentrezi asupra obiectivelor tale cu rezistență și rezistență. O determinare neobosită și pătrunzătoare este ideală pentru descoperirea secretelor și rezolvarea misterelor. De asemenea, te poți proiecta puternic în arena spirituală sau psihică.