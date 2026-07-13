Horoscop 13-19 iulie 2026. Această zodie ar trebui să fie mai dispusă să-și asume riscuri și să își exprime latura mai excentrică a personalității sale

Horoscop săptămânal Capital, 13-19 iulie 2026. Nativii acestei zodii ar trebui să fie mai dispuși să-și asume riscuri și să își exprime latura mai excentrică a personalității lor. Informații despre toate zodiile puteți citi în horoscopul exclusiv Capital oferit de către profesorul Radu Ștefănescu.

Horoscop pentru săptămâna 13-19 iulie 2026

13 iulie – Venus în cuadratură cu Uranus, între 11 și 15 iulie.

13 iulie – Venus în quincunx cu Neptun, între 12 și 14 iulie.

13 iulie – Venus în quincunx cu Pluton, între 12 și 15 iulie.

14 iulie – Lună Nouă iulie 2026 la 21♋59.

14 iulie – Luna intră în Leu.

15 iulie – Uranus în sextilă cu Neptun între 12 iunie și 18 august.

16 iulie – Luna intră în Fecioară.

18 iulie – Uranus în trină (trigon) cu Pluton între 19 iunie și 26 august.

19 iulie – Luna intră în Balanță.

19 iulie – Marte în sextilă cu Saturn între 17 și 21 iulie.

BERBEC

Luni până joi este o perioadă de transformare personală, timp în care experimentezi lucrurile la un nivel mai profund, mai semnificativ. Un impuls creativ puternic poate duce la opere de artă, muzică sau scriere inovatoare și strălucită. Noi prietenii sunt posibile, iar cineva dintr-un mediu diferit îți poate schimba direcția vieții. Poți anticipa tendințele viitoare pentru a te adapta din timp și poți adapta ideile vechi existente la nevoile contemporane.

De vineri până duminică , te poți relaxa în timp ce te bucuri de succesul personal sau profesional. De asemenea, te poți alinia mai bine pe tine și obiectivele tale cu filosofia ta spirituală sau credințele religioase. Creșterea și norocul sunt avantajate prin educație suplimentară, activități de grup, călătorii și acte de bunătate și caritate. Poți crește spiritual fără a-ți arunca bunurile materiale.

Toată săptămâna, un sentiment de aventură te poate face să te simți mai mult decât pregătit să îmbrățișezi oportunitățile de creștere și schimbare. De fapt, ai putea fi puțin nerăbdător și anxios în legătură cu aceste aspecte, dorind să vezi progrese acum. Ar fi bine să faci un salt de credință și să-ți urmezi cele mai îndrăznețe vise, făcând în același timp loc pentru ca tot ce urmează să se întâmple organic. Mai târziu în cursul săptămânii, cosmosul îți stimulează nevoia de timp liber confortabil alături de cei dragi. Lucrul la proiecte de redecorare sau îmbunătățire a locuinței, bucuria unei vacanțe sau a unei reuniuni în familie sau găzduirea de întâlniri se pot dovedi a fi reconfortante pentru inima ta și revigorante pentru legăturile tale.

TAUR

Luni până vineri aduce sensibilitate și senzualitate, fiind ideal pentru întâlniri romantice pasionale. Atracția ta magnetică sporită va atrage o persoană tandră și grijulie, posibil un suflet pereche autentic sau un partener spiritual. Acesta este un moment ideal pentru a cumpăra haine, cosmetice și bijuterii pentru tine, precum și articole pentru a-ți decora casa sau a adăuga lux vieții tale.

În această săptămână, ai putea simți o dorință arzătoare de a-ți impune nevoile față de partenerul tău sau față de un potențial partener. Dacă ai oferit mai mult decât ai luat sau invers, este timpul să înfrunți realitatea. Asigurarea reciprocității între voi va fi crucială pentru a te simți centrat emoțional și implicat în această relație. Mai târziu în cursul săptămânii, cosmosul indică faptul că ai putea constata că încerci să preiei mult prea multă muncă, fie pe cont propriu, fie alături de un partener. Restrângerea listei de sarcini și limitarea așteptărilor pot face ca experiența să fie mai lină acum.

GEMENI

Luni până joi aduce perspective puternice și conștientizare de sine care duc la schimbări profunde și interesante în viața ta. Poți avea oportunități unice care duc la o putere și o influență personală mai mare. Și te vei bucura de suficientă libertate pentru a-ți urma destinul și a-ți exprima adevăratul sine interior. Acesta este un moment excelent pentru a explora diferite tehnici de auto-îmbunătățire, yoga, tai-chi și cele mai recente descoperiri științifice și tehnologice.

La începutul săptămânii, ai putea reflecta asupra nevoilor tale individuale, precum și asupra oricăror compromisuri care trebuie făcute pentru a ajunge la o relație mai armonioasă cu partenerul sau cu un prieten apropiat. Dacă nu reușiți să vă înțelegeți, acum este momentul să vă angajați să găsiți o soluție durabilă. Mai târziu în cursul săptămânii, cosmosul ar putea dezvălui fisuri în planul tău profesional pe care poate le-ai trecut cu vederea anterior. Recunoașterea acestei realități și acordarea timpului necesar pentru a aborda aceste probleme în următoarele luni te pot pregăti pentru a-ți îndeplini cele mai îndrăznețe aspirații.

RAC

Luni și marți sunt bune pentru relații de toate tipurile, dar mai ales pentru relațiile amoroase. Alte persoane te vor găsi mai atrăgătoare decât de obicei, așa că acesta este un moment ideal pentru întâlniri și pentru a-ți face noi prieteni. Pe lângă faptul că vei arăta frumoasă, vei fi binecuvântată cu un farmec și un sex-appeal suplimentar. Profită de această ocazie pentru a rezolva problemele relaționale din viața personală sau profesională. Îmbunătățește-ți aspectul cu produse cosmetice sau o coafură nouă.

În continuare, în această săptămână, s-ar putea să te ciocnești cu partenerul sau cu un prieten apropiat din cauza unei probleme care îți este foarte dragă. În același timp, vei fi concentrat pe a face ceea ce trebuie să faci pentru a fi pe aceeași lungime de undă. Eforturile tale ar putea duce la o schimbare puternică în dinamica ta. Mai târziu în cursul săptămânii, te poți bucura de o explozie de încredere care îți va face și mai ușoară atingerea obiectivelor tale personale de bunăstare și profesionale. Dacă te lași ghidat de fluctuațiile emoționale (cu alte cuvinte, dacă te odihnești când ai nevoie de o pauză și dacă te dai cu toată forța când te simți mai ambițios), vei progresa și mai mult.

LEU

Luni până joi aduce schimbări evolutive, oferindu-ți o înțelegere mai profundă a ta însuți și o perspectivă mai largă asupra vieții. Poți trece printr-o transformare interioară facilitată de o perspectivă mai aventuroasă, optimistă și progresistă. Ar trebui să fii mai dispus să-ți asumi riscuri și să exprimi latura mai excentrică a personalității tale. Acesta este un moment excelent pentru a renunța la obiceiurile proaste și a aborda convingerile învechite sau prejudecățioase. O intuiție mai puternică și capacitatea de a simți conștiința colectivă te pot ajuta să devii un creator de tendințe.

La începutul acestei săptămâni, vei tânji să lași munca deoparte și să te exprimi într-un mod distractiv, sincer și creativ. Fie prin artă, scris sau socializare și deschiderea inimii către cei dragi, îngrijirea visătorului tău interior jucăuș este esențială pentru echilibrul tău emoțional acum. Mai târziu în săptămână, cosmosul îți ascuțește concentrarea pentru a te ocupa de bunăstarea minții și a corpului tău. Vei fi entuziasmat și hotărât să atingi anumite obiective, fie că este vorba de meditație mai intensă, fie de petrecerea timpului pentru a-ți îmbunătăți setul de abilități legate de o rutină de fitness preferată, cum ar fi yoga. Asigură-te doar că îți asculți instinctul și evită să forțezi mai mult decât este necesar pe parcurs.

FECIOARĂ

De luni până miercuri , te poți aștepta la mai multă interacțiune cu prietenii și vecinii, precum și la o comunicare sporită în general. Acesta este un moment pentru conversații și bârfe mai degrabă decât pentru discuții formale. Poți să-i faci pe oameni să se simtă confortabil datorită înțelegerii tale intuitive și interesului tău autentic. Acesta este un moment perfect pentru socializare, cunoașterea de oameni noi și întâlniri. Poți forma rapid conexiuni emoționale datorită abilităților tale sociale îmbunătățite și a înțelegerii intuitive. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a susține examene care depind de o memorie bună.

În această săptămână, ai putea fi implicat într-o varietate de proiecte de colaborare. Cu cât ești mai dispus să te implici în activități de grup când vine vorba de fitness sau de carieră, cu atât experiența va fi mai satisfăcătoare. Bonus: ai putea să-ți faci noi prieteni și contacte profesionale în acest proces! Mai târziu, în cursul săptămânii, cosmosul îți va aduce o verificare a realității în cele mai apropiate relații individuale. Dacă ai purtat ochelari de culoarea trandafirilor și nu ai reușit să vezi adevărul despre un obicei nesănătos, o dinamică toxică sau o lipsă de reciprocitate, acum este momentul să le vezi și să le abordezi pentru a-ți consolida fericirea pe termen lung.

BALANȚĂ

De luni până joi, perioada de timp vine cu o transformare graduală, dar profundă, care îți va permite să interacționezi mai profund cu oamenii și să te bucuri de viață mai mult decât înainte. În jurul tău vor avea loc schimbări care îți vor permite o mai mare libertate personală. Simte-te liber să explorezi mai multe posibilități în această perioadă interesantă de autodescoperire. Carisma sporită și puterea personală îți permit să preiei inițiativa și să ai un impact pozitiv asupra multor oameni. Poți obține soluții originale și rezultate mai eficiente cu o abordare mai futuristă, experimentală.

Spre sfârșitul săptămânii, s-ar putea să vezi calendarul umplându-se cu și mai multe sarcini, comisioane, treburi casnice, apeluri telefonice și întâlniri. Dacă simți că nu poți absolut deloc să iei o pauză, indiferent ce faci, și ești mereu ocupat, e timpul să pui piciorul pe frână și să-ți acorzi o binemeritată pauză. Energia frenetică te îndeamnă acum să faci un efort conștient pentru a găsi pace și liniște și a prioritiza îngrijirea de sine. Mai târziu în cursul săptămânii, te vei simți și mai încrezător atunci când vine vorba de a-ți atinge obiectivele și aspirațiile profesionale de ansamblu. Planifică să ai întâlniri individuale importante cu superiorii pentru a-ți trece în revistă viziunea și a-ți stabili cele mai îndrăznețe propuneri. Cu siguranță vei câștiga recunoaștere pentru concentrarea și pasiunea ta.

SCORPION

Luni și marți aduc deschidere la minte, gândire flexibilă și o atmosferă de cooperare. Sunt ideale pentru rezolvarea problemelor, negociere, colaborare, rezolvarea conflictelor și repararea relațiilor stresante. Ai putea primi vești bune, să-ți faci noi prieteni sau contacte de afaceri. Orice parteneriat nou va fi probabil reciproc benefic. De asemenea, te poți baza pe o intuiție fiabilă și pe abilități excelente de luare a deciziilor.

De miercuri până duminică, puterea și influența sporite ajută la autopromovare și la atingerea obiectivelor. Orice problemă ar trebui să devină mai ușor de rezolvat, iar rezistența anterioară ar trebui să dispară. Acesta este un moment bun pentru a începe noi relații și a cere favoruri.

La începutul săptămânii, s-ar putea să reflectezi asupra timpului și energiei pe care le dedici eforturilor tale și asupra recompenselor care vin odată cu acestea (sau nu). Vei dori să lucrezi la găsirea păcii și a echilibrului în jurul acestor probleme, având în vedere că prezența emoțională și bucuria muncii tale sunt esențiale pentru succes. Mai târziu în cursul săptămânii, cosmosul îți cere să privești dintr-o perspectivă mai pragmatică modul în care cauți plăcerea și distracția. Dacă te-ai implicat puțin în gândirea magică legată de o relație sau un proiect creativ, s-ar putea să trebuiască să accepți faptul că nu este exact ceea ce credeai că este. Poate că nu va fi ușor, dar asumarea acestui adevăr te poate face, în cele din urmă, să te simți mai puternic, pe termen lung.

SĂGETĂTOR

Luni până vineri poate aduce o trezire spirituală, în timp ce cauți răspunsuri la întrebări filozofice pe care nici religia tradițională, nici măcar știința nu le pot explica. S-ar putea să devii mai preocupat de viitor și să dobândești o înțelegere mai profundă a modului în care ești conectat cu ceilalți la nivelul conștientului de masă. Te poți implica în grupuri oculte, metafizice, de mediu sau umanitare. Acesta este un moment excelent pentru a inventa și a crea, mai ales dacă ai fost blocat, ai experimentat un blocaj creativ sau simți că viața ta a stagnat.

Sâmbătă și duminică, poți apela la voință și motivație suplimentare pentru a munci din greu și a atinge un obiectiv pe termen lung. Curajul, rezistența și anduranța deosebite îți permit să reușești în condiții dificile, stres și greutăți. Poți prelua un rol de conducere sau poți învăța și inspira pe alții dând un exemplu bun. Efortul anterior, dăruirea și loialitatea pot fi recompensate cu respect, recunoaștere sau promovare.

La începutul acestei săptămâni, s-ar putea să fii frustrat dacă nu primești cantitatea sau tipul de atenție pe care l-ai așteptat de la iubitul/iubita ta, prieteni sau alte persoane importante din viața ta. S-ar putea chiar să fii predispus să recurgi la manifestări dramatice pentru a-ți îndeplini această dorință. Fă tot posibilul să adopți o abordare mai împământată și să-ți afirmi nevoile într-un mod calm și stăpân pe sine. Mai târziu, în cursul săptămânii, vei fi determinat să experimentezi o conexiune și mai profundă cu partenerul/partenera ta sau cu un/o potențial/potențială iubit/ă. Împărtășirea a ceea ce simți și ceea ce îți dorești, poate chiar și notarea, te poate ajuta să-ți manifesti viziunea pasională.

CAPRICORN

De luni până miercuri, tovărășia devine esențială, deoarece tânjești să-ți împărtășești dragostea și gândurile cu cineva special. Dacă ești singur, s-ar putea să devii mai hotărât să întâlnești pe cineva. O nouă poveste de dragoste acum ar fi intensă și îți va transforma viața. O relație existentă poate deveni mai pasională, intensă sau profundă prin explorare sexuală sau împărtășirea secretelor. De asemenea, îți poți exprima talentele creative ascunse în moduri dinamice.

Joi până duminică aduce dragoste, pace, armonie și frumusețe, cu accent pe relațiile amoroase, creativitate și finanțe. Această influență plăcută, afectuoasă, fermecătoare și sociabilă este un bun semn pentru prietenii și romantism. Acesta este un moment bun pentru a căuta plăcerea prin artă, amuzament, divertisment și petreceri, dar și pentru a te relaxa în confort sau pentru a te distra cu copiii sau animăluțele.

La începutul săptămânii, influențele astrologice te-ar putea face să simți nevoia să renunți la planurile sociale și chiar să pui deoparte munca (vai!) pentru a dedica o bună parte din timp odihnei și relaxării. În ultima vreme, ai preluat mai multe sarcini decât îți dai seama și s-ar putea să te recuperezi. O pauză pentru îngrijirea personală este binemeritată și crucială pentru menținerea stării de bine, astfel încât să poți continua să funcționezi la capacitate maximă. Mai târziu în cursul săptămânii, vei avea o explozie de energie pentru a aborda proiecte comune cu partenerul sau un prieten apropiat. Tendința ta ar putea fi să te ocupi de toate deodată și să te apuci de treabă de la bun început, ceea ce este admirabil, dar te vei descurca și mai bine dacă poți fi pragmatic și te vei orienta spre colaborare, în loc să alergi în ritmul tău propriu. Victoria supremă vine acum din lucrul individual.

VĂRSĂTOR

Luni până joi aduce perspective puternice și conștientizare de sine care duc la schimbări profunde și interesante în viața ta. Poți avea oportunități unice care duc la o putere și o influență personală mai mare. Și te vei bucura de suficientă libertate pentru a-ți urma destinul și a-ți exprima adevăratul sine interior. Acesta este un moment excelent pentru a explora diferite tehnici de ”starea de bine” și cele mai recente descoperiri științifice și tehnologice.

Vineri până duminică aduce speranță, generozitate și spirit comunitar. Iluminarea poate veni prin vise, viziuni sau meditație. Pe măsură ce valorile sau morala ta personală se ridică, vei descoperi că ajutorul altruist pentru ceilalți aduce o mare satisfacție. Natura ta caritabilă se poate extinde la cauze de mediu sau la bunăstarea animalelor. De asemenea, îți poți urma visele pentru succes fără a sacrifica bunurile materiale.

La începutul acestei săptămâni, s-ar putea să descoperi că armonia și stimularea creativă sunt mai ușor de găsit atunci când petreci timp cu colegii, prietenii cei mai apropiați și cei dragi. Da, chiar mai mult decât de obicei! Rezervarea de timp pentru o întâlnire în grup, o sesiune de brainstorming sau o reuniune informală te face să te simți susținut și consolidează legăturile dintre voi. Mai târziu în cursul săptămânii, te vei simți mai motivat să abordezi un plan de antrenament ambițios sau o nouă rutină alimentară mai sănătoasă. Vizitarea unui nou studio de fitness în apropierea casei, descărcarea unei aplicații de pedometru sau căutarea unui serviciu de livrare de mese ți-ar putea oferi o perspectivă nouă asupra abordării tale actuale. La rândul tău, ți-ai putea îmbunătăți rezultatele și te-ai putea simți încurajat să le menții!

PEȘTI

Luni și marți , impulsuri sau evenimente neașteptate pot testa stabilitatea unei relații de dragoste. O nevoie crescută de libertate și entuziasm îți poate testa răbdarea cu o persoană iubită sau poate duce la priviri rătăcite. Dar o relație sănătoasă nu se va confrunta cu drame majore, mai ales cu un partener cu mintea deschisă. Dacă ești cu cineva, s-ar putea să fii atras de persoane interesante sau excentrice, dar cel mai bine este să eviți asumarea de riscuri dacă nu știi prea multe despre cineva.

Perioada de miercuri până duminică aduce relații armonioase, izvorând dintr-un sentiment interior de calm și echilibru. Planurile funcționează bine, iar obiectivele par realizabile cu un efort minim. Alte persoane nu ar trebui să-ți stea în cale și te poți aștepta chiar la favoruri, în special din partea bărbaților și a persoanelor cu putere. Acesta este un moment ideal pentru a te bucura de viață și a te relaxa, dar această energie bună poate fi folosită și pentru a-ți atinge obiectivele personale și profesionale.

Pe măsură ce săptămâna se derulează, s-ar putea să descoperi că ești brusc în centrul atenției, deoarece eforturile tale de la locul de muncă sunt recunoscute, iar superiorii vor să te angajeze pentru a-ți asuma și mai multe responsabilități. Deși s-ar putea să te ferești să fii aplaudat în acest fel, meriți laude pentru munca ta asiduă. Acest moment îți poate oferi, de asemenea, puterea de a încheia un capitol profesional și de a îmbrățișa și urmări obiectivele tale de nivel superior. Mai târziu în cursul săptămânii, s-ar putea să fii tentat să-ți asumi mult prea multe sarcini acasă și la serviciu. Dacă nu poți aborda întreaga listă, nu este nicio rușine. Poate că ești un supererou generos în suflet, dar ești și doar om.