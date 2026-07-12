Gesturi aparent banale îți pot aduce amenzi usturătoare. Țările în care turiștii trebuie să fie foarte atenți

Tot mai multe destinații turistice din Europa aplică reguli stricte pentru protejarea patrimoniului, a mediului și a comunităților locale. Gesturi considerate obișnuite în vacanță, precum mersul în costum de baie pe stradă, hrănirea porumbeilor sau purtarea pantofilor cu toc în situri istorice, pot fi sancționate cu amenzi de sute de euro. Înainte de a pleca în concediu, turiștii sunt sfătuiți să verifice regulile locale, deoarece acestea diferă de la o țară la alta.

Turiștii care aleg destinații populare din sudul Europei descoperă tot mai des că regulile locale depășesc normele obișnuite de conduită. În multe orașe, autoritățile au introdus sancțiuni pentru comportamente considerate dăunătoare patrimoniului, mediului sau calității vieții locuitorilor, pe fondul creșterii numărului de vizitatori.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Veneția. Regulamentul municipal interzice hrănirea porumbeilor, înotul în canale, mersul prin oraș în costum de baie sau cu bustul gol, dar și consumul de alimente ori băuturi în timp ce turiștii stau așezați pe trepte, poduri sau în apropierea monumentelor. În funcție de abatere, amenzile pot varia între 25 și 500 de euro, iar pentru unele fapte se poate dispune și îndepărtarea imediată din zona în care a fost constatată încălcarea regulilor.

Italia continuă să înăsprească regulile în zonele turistice. În iulie 2026, localitatea Varenna, de pe malul lacului Como, a introdus amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro pentru persoanele care circulă fără tricou sau doar în costum de baie în afara zonelor destinate înotului. Autoritățile locale au explicat că măsura urmărește protejarea caracterului istoric al localității și respectarea locuitorilor.

În Grecia, legislația interzice purtarea pantofilor cu toc în siturile arheologice. Măsura a fost introdusă pentru a preveni deteriorarea monumentelor antice, iar încălcarea regulilor poate atrage amenzi. Tot în Grecia, îndepărtarea pietrelor sau a altor elemente naturale din anumite zone protejate poate fi sancționată, autoritățile încercând să conserve patrimoniul natural și cultural.

Fenomenul nu se limitează la Italia și Grecia. În ultimii ani, mai multe administrații locale din Spania, Portugalia și alte destinații foarte vizitate au adoptat măsuri similare pentru a combate efectele turismului excesiv.

În numeroase orașe spaniole au fost introduse restricții privind consumul de alcool în spațiile publice, fumatul pe anumite plaje sau rezervarea locurilor pe plajă prin lăsarea prosoapelor ore întregi fără ca proprietarii să fie prezenți. În unele localități, mersul pe stradă în costum de baie în afara zonei de plajă poate fi sancționat cu amenzi, iar autoritățile locale efectuează controale în sezonul estival.

Și Portugalia a adoptat reguli mai stricte în anumite stațiuni turistice. În Albufeira, una dintre cele mai vizitate destinații de pe litoralul Algarve, autoritățile au propus un cod de conduită care prevede sancțiuni pentru comportamente considerate indecente în spațiile publice, inclusiv deplasarea în costum de baie în afara plajei sau consumul excesiv de alcool în zonele turistice.

În Italia există și alte reguli care îi surprind pe vizitatori. În zona Cinque Terre, turiștii care aleg traseele montane sunt sfătuiți să poarte încălțăminte adecvată, deoarece utilizarea unor sandale sau papuci pe anumite trasee poate atrage sancțiuni, măsura fiind justificată prin motive de siguranță. În Sardinia, îndepărtarea nisipului, scoicilor sau pietricelelor de pe unele plaje protejate este interzisă și poate fi sancționată cu amenzi consistente, autoritățile încercând să protejeze ecosistemele locale.

Creșterea numărului de astfel de reguli este legată de presiunea exercitată de turismul de masă asupra marilor destinații europene. Tot mai multe administrații locale încearcă să reducă aglomerația, să protejeze patrimoniul și să limiteze comportamentele care afectează monumentele istorice sau viața de zi cu zi a locuitorilor. Din acest motiv, gesturi considerate banale de mulți turiști pot avea consecințe financiare importante dacă încalcă regulamentele locale aflate în vigoare.