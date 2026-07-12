Cele mai sigure parole nu mai sunt suficiente. Specialiștii recomandă o altă metodă

Parolele complexe, considerate ani la rând cea mai bună metodă de protecție a conturilor online, încep să fie înlocuite de o tehnologie nouă. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă tot mai des utilizarea passkeys, o metodă de autentificare care elimină riscurile asociate furtului sau reutilizării parolelor. Schimbarea este susținută de marile companii din tehnologie și de autorități în domeniul securității informatice, pe fondul creșterii atacurilor cibernetice și a fraudelor bazate pe phishing.

Ani la rând, utilizatorii au fost sfătuiți să folosească parole lungi, unice și greu de ghicit, completate de autentificarea în doi pași (2FA). Deși aceste măsuri rămân recomandate atunci când nu există alternative, experții avertizează că ele nu mai sunt suficiente pentru a opri cele mai sofisticate atacuri informatice.

Problema nu este doar puterea parolei, ci faptul că aceasta poate fi furată prin e-mailuri false, site-uri care imită paginile oficiale, programe malware sau breșe de securitate în care sunt compromise bazele de date ale companiilor. Odată ajunsă în posesia atacatorilor, parola poate fi reutilizată pe mai multe servicii dacă utilizatorul a folosit aceeași combinație de autentificare.

Potrivit FIDO Alliance, parolele reprezintă în continuare unul dintre cele mai exploatate puncte slabe ale securității digitale, iar atacurile de tip phishing și credential stuffing continuă să provoace pierderi importante atât utilizatorilor, cât și companiilor.

În locul parolelor, tot mai multe organizații recomandă utilizarea passkeys. Denumite passkeys (chei de acces digitale), acestea reprezintă o metodă modernă de autentificare care elimină necesitatea parolelor. Practic, în loc să memoreze și să introducă o parolă, utilizatorul își confirmă identitatea folosind amprenta, recunoașterea facială sau codul PIN al dispozitivului. Tehnologia folosește criptografie cu cheie publică, astfel încât cheia secretă rămâne stocată doar pe dispozitivul utilizatorului și nu poate fi copiată sau interceptată în timpul autentificării.

Spre deosebire de parole, cheia privată rămâne stocată pe dispozitivul utilizatorului și nu este transmisă către site-ul sau aplicația la care acesta se autentifică. Astfel, atacurile de tip phishing devin mult mai dificil de realizat, deoarece nu mai există o parolă care să poată fi introdusă pe un site fals sau interceptată în timpul autentificării.

Un pas important a fost făcut în 2026, când National Cyber Security Centre (NCSC) din Marea Britanie a anunțat că va recomanda passkeys ori de câte ori un serviciu le oferă, iar autentificarea în doi pași va rămâne alternativa doar acolo unde această tehnologie nu este disponibilă. Instituția precizează că recomandarea se bazează pe cercetări tehnice și pe colaborarea cu industria de profil.

Adoptarea passkeys s-a accelerat în ultimii ani, fiind susținută de companii precum Apple, Google și Microsoft. Tehnologia este disponibilă deja pentru numeroase servicii online, iar utilizatorii pot crea o cheie de autentificare direct din telefon sau calculator, fără să mai memoreze parole complexe.

Potrivit FIDO Alliance, la nivel mondial există aproximativ cinci miliarde de passkeys active. Organizația estimează că 90% dintre utilizatori cunosc deja această tehnologie, iar 75% au activat cel puțin o passkey pentru unul dintre conturile lor. Aproape jumătate dintre utilizatori declară că folosesc această metodă ori de câte ori este disponibilă.

Și Microsoft susține că autentificarea fără parole devine o componentă esențială a securității digitale, în contextul în care atacurile automate asupra parolelor sunt tot mai numeroase. Compania arată că sute de milioane de utilizatori folosesc zilnic passkeys pentru accesarea serviciilor sale și consideră această metodă mai sigură decât autentificarea bazată exclusiv pe parole.

Ce trebuie să facă utilizatorii în această perioadă

Specialiștii atrag atenția că parolele nu vor dispărea peste noapte. Multe platforme folosesc încă autentificarea clasică, iar în aceste cazuri recomandările rămân valabile: parole diferite pentru fiecare cont, utilizarea unui manager de parole și activarea autentificării în doi pași.

În schimb, atunci când un serviciu oferă posibilitatea configurării unei passkey, aceasta este considerată în prezent opțiunea preferată de numeroase organizații din domeniul securității cibernetice. Tehnologia reduce riscul furtului credențialelor și simplifică autentificarea, fără ca utilizatorul să mai fie nevoit să memoreze zeci de parole diferite.

Experții subliniază însă că nicio metodă de autentificare nu poate compensa lipsa măsurilor elementare de securitate. Actualizarea sistemului de operare, protejarea dispozitivului cu un cod sau cu date biometrice și evitarea accesării linkurilor suspecte rămân esențiale pentru protejarea conturilor online, indiferent dacă autentificarea se face prin parolă sau prin passkey.