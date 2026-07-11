Contul Google poate fi mai sigur cu câteva setări esențiale. Funcțiile pe care este recomandat să le activezi în 2026

Contul Google a devenit centrul vieții digitale pentru milioane de utilizatori, găzduind date personale, documente, fotografii și metode de autentificare pentru numeroase servicii online. În 2026, experții în securitate cibernetică recomandă activarea unor funcții suplimentare de protecție, pe fondul creșterii atacurilor bazate pe inteligență artificială și al tentativelor de furt de identitate. Noile instrumente puse la dispoziție de Google urmăresc să reducă riscul compromiterii conturilor și să ofere un control mai bun asupra datelor personale.

În prezent, Contul Google nu mai reprezintă doar o adresă de e-mail, ci funcționează ca un punct central pentru accesul la servicii digitale, documente profesionale, fotografii, informații financiare și sute de aplicații conectate prin autentificare.

Specialiștii în securitate avertizează că metodele clasice de protecție nu mai sunt suficiente în contextul actual, în care atacatorii folosesc inteligența artificială pentru campanii de phishing tot mai convingătoare, tehnici avansate de inginerie socială și deturnarea sesiunilor de autentificare.

În acest context, accentul s-a mutat de la reacția după producerea unui incident la prevenirea lui. Un singur cont compromis poate genera un efect în lanț asupra identității digitale, motiv pentru care Google a dezvoltat noi mecanisme de securitate destinate utilizatorilor obișnuiți și profesioniștilor.

Una dintre cele mai importante schimbări recomandate în 2026 este renunțarea treptată la parolele tradiționale în favoarea cheilor de acces (Passkeys), considerate noul standard în industrie.

Acestea utilizează standardul FIDO2 și criptografia cu cheie publică, ceea ce înseamnă că informațiile de autentificare nu sunt transmise către serverele Google. Cheia rămâne stocată pe dispozitivul utilizatorului și este validată prin autentificare biometrică sau prin codul PIN al dispozitivului.

Funcția poate fi activată din secțiunea Securitate a Contului Google, la categoria „Chei de acces și chei de securitate”, unde telefonul sau computerul poate deveni dispozitiv de autentificare.

Tot în zona de securitate este recomandată configurarea verificării în doi pași folosind notificările Google Prompts sau aplicația Google Authenticator, în locul codurilor primite prin SMS, considerate mai vulnerabile la atacurile de tip „SIM swapping”.

Experții recomandă și generarea codurilor de rezervă, care permit recuperarea accesului dacă telefonul este pierdut sau furat. Aceste coduri trebuie descărcate și păstrate într-un loc sigur, preferabil în format fizic.

Google pune la dispoziția utilizatorilor instrumentul Verificare de securitate, care analizează activitatea contului și semnalează eventuale anomalii.

Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic istoricul conectărilor și să identifice eventuale accesări din locații sau de pe dispozitive necunoscute.

În același timp, este recomandată eliminarea telefoanelor și tabletelor vechi care încă figurează ca dispozitive autorizate, deoarece acestea pot reprezenta puncte vulnerabile de acces.

O atenție deosebită trebuie acordată și aplicațiilor terțe conectate la cont. Specialiștii recomandă revocarea accesului pentru serviciile care nu au mai fost utilizate în ultimele aproximativ 90 de zile, în special dacă acestea au primit permisiuni extinse asupra contului Google.

Google a extins funcția Navigare sigură îmbunătățită, care oferă protecție în timp real împotriva site-urilor periculoase și a tentativelor de phishing.

Atunci când este activată, funcția verifică rapid paginile accesate și poate identifica inclusiv site-uri frauduloase nou create, folosind algoritmi de inteligență artificială capabili să detecteze elemente suspecte, precum logo-uri modificate sau adrese web care imită domenii legitime.

În paralel, specialiștii recomandă activarea opțiunii Ștergere automată pentru activitatea de pe web și din aplicații, cu o perioadă de păstrare de trei luni.

Această măsură limitează cantitatea de informații personale stocate în cont și reduce volumul de date care ar putea fi accesate în cazul unei breșe de securitate.

În ceea ce privește istoricul locațiilor, Google recomandă activarea copiei de rezervă criptate în cloud, astfel încât informațiile să poată fi transferate pe un dispozitiv nou fără ca acestea să poată fi citite de alte persoane.

O altă funcție recomandată este Managerul de cont inactiv, prin care utilizatorii pot stabili ce se întâmplă cu datele lor dacă nu mai folosesc contul pentru o anumită perioadă.

Google permite alegerea unui interval de inactivitate de trei, șase sau 12 luni, după care pot fi notificate până la zece persoane de încredere.

Utilizatorii pot decide ce informații sunt transmise fiecărei persoane și pot solicita inclusiv ștergerea automată a întregului cont după expirarea perioadei stabilite.

În același timp, Google Password Manager oferă o funcție de verificare a parolelor compromise. Sistemul compară datele de autentificare cu bazele de date ale breșelor de securitate și avertizează utilizatorul dacă una dintre parole a fost expusă.

Pentru o protecție suplimentară, Google recomandă activarea alertelor privind parolele compromise și utilizarea generatorului automat de parole unice pentru fiecare serviciu online.

Pentru jurnaliști, activiști, lideri de afaceri sau alte persoane expuse unor atacuri țintite, Google oferă Programul de Protecție Avansată.

Acesta impune utilizarea obligatorie a cheilor hardware de securitate pentru autentificare, restricționează accesul aplicațiilor terțe și introduce proceduri suplimentare de verificare în cazul recuperării contului.

Acest nivel de protecție este conceput pentru situațiile în care compromiterea unui cont poate avea consecințe profesionale sau financiare importante.

Controlul informațiilor personale și al aplicațiilor conectate devine tot mai important

Google recomandă activarea funcției „Rezultate despre tine”, care monitorizează apariția în rezultatele căutării a unor informații personale precum adresa de domiciliu, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Dacă astfel de date sunt identificate pe site-uri care publică informații personale fără acordul utilizatorului, platforma permite solicitarea eliminării acestora direct din interfața dedicată.

Totodată, utilizatorii sunt încurajați să verifice periodic lista serviciilor conectate prin opțiunea „Conectare cu Google” și să elimine accesul aplicațiilor care solicită permisiuni excesive, fără a mai fi utilizate.

Activarea funcției Protecție între conturi permite, de asemenea, notificarea aplicațiilor partenere dacă Google detectează o posibilă compromitere a contului, contribuind astfel la limitarea propagării unui incident de securitate.

În Gmail, Google recomandă verificarea autenticității expeditorilor prin identificarea indicatorilor de verificare, inclusiv a elementelor de autentificare vizuală asociate mărcilor validate.

De asemenea, este utilă activarea avertismentelor pentru mesajele provenite din afara organizației sau de pe domenii asemănătoare celor oficiale, utilizate frecvent în tentativele de phishing.

Pentru familiile sau persoanele care folosesc același computer, specialiștii recomandă utilizarea profilurilor separate din Chrome și evitarea păstrării Contului Google conectat într-un profil comun.

Separarea profilurilor contribuie la protejarea istoricului de navigare, a parolelor salvate și a sesiunilor de autentificare, reducând riscul accesării accidentale a informațiilor personale de către alți utilizatori ai dispozitivului.