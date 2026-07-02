Curtea de Justiție a UE a menținut amenda de 4,1 miliarde de euro aplicată Google. Decizia este definitivă

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins apelul formulat de Google și compania-mamă Alphabet împotriva amenzii aplicate de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale legate de sistemul de operare Android. Hotărârea confirmă cea mai mare amendă antitrust impusă până acum de Uniunea Europeană.

Instanța supremă a Uniunii Europene a menținut joi amenda de 4,1 miliarde de euro aplicată Google pentru încălcarea regulilor de concurență în legătură cu sistemul de operare Android.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins al doilea apel formulat de Google și Alphabet împotriva sancțiunii impuse de Comisia Europeană în 2018. Totodată, instanța a confirmat răspunderea comună a companiei Alphabet pentru o parte din amendă.

Comisia Europeană a acuzat Google că a profitat de poziția dominantă a sistemului Android pentru a restrânge concurența pe piață, transmite France 24.

Potrivit executivului european, compania ar fi impus producătorilor de telefoane care folosesc Android să preinstaleze motorul său de căutare și browserul Google Chrome, limitând astfel accesul concurenților.

Inițial, Comisia Europeană a aplicat în 2018 o amendă de 4,3 miliarde de euro.

În 2022, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat concluziile Comisiei, însă a redus valoarea sancțiunii la 4,1 miliarde de euro. Chiar și după această reducere, amenda a rămas cea mai mare sancțiune antitrust aplicată vreodată de Uniunea Europeană.

Google a contestat din nou decizia, susținând că dosarul nu are fundament și că sancțiunea penalizează inovația.

Compania a mai argumentat că Uniunea Europeană nu a analizat în același mod practicile companiei Apple, care oferă prioritate propriilor servicii, precum browserul Safari pe dispozitivele iPhone. Totodată, Google a susținut că utilizatorii Android nu sunt obligați să folosească aplicațiile companiei și că pot instala cu ușurință produse concurente.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis însă că instanța inferioară nu a aplicat greșit legea atunci când a analizat efectele anticoncurențiale ale condițiilor de preinstalare prevăzute în acordurile privind Android. De asemenea, instanța a respins toate celelalte argumente juridice invocate de Google și a obligat compania să suporte și cheltuielile de judecată ale Comisiei Europene.

Într-o reacție după pronunțarea hotărârii, Google a transmis că decizia instanței nu recunoaște investițiile importante realizate pentru ca Android să rămână o platformă deschisă, interoperabilă și gratuită.

Compania a precizat că și-a modificat acordurile încă din 2018 pentru a respecta decizia inițială a Comisiei Europene și că își menține obiectivul de a continua dezvoltarea și deschiderea platformei pentru utilizatori, parteneri și dezvoltatori.

Hotărârea nu reprezintă o surpriză, după ce avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene recomandase, în luna iunie a anului trecut, menținerea amenzii. Acesta apreciase că argumentele prezentate de Google sunt lipsite de eficiență. Deși astfel de opinii nu sunt obligatorii pentru judecători, ele sunt urmate frecvent în deciziile instanței.

Dosarul face parte dintr-o serie de litigii dintre Google și instituțiile europene. Între 2017 și 2019, Uniunea Europeană a aplicat companiei amenzi în valoare totală de 8,2 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor de concurență.

Ulterior, Uniunea Europeană a introdus Regulamentul privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA), care stabilește obligațiile și restricțiile aplicabile marilor platforme tehnologice.

Google face în prezent obiectul mai multor investigații desfășurate în baza DMA. În plus, în luna septembrie, compania a primit o altă amendă, în valoare de 2,95 miliarde de euro, într-un dosar privind favorizarea propriilor servicii de publicitate, caz care precede intrarea în vigoare a noului regulament european.

Această sancțiune a fost criticată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a acuzat Uniunea Europeană că vizează în mod nedrept companiile americane și a amenințat în repetate rânduri cu impunerea unor tarife de retorsiune pentru exporturile europene.