Meta, obligată să plătească aproape un miliard de dolari amendă. Compania, comparată cu o sursă de poluare

Meta a primit cea mai mare sancțiune de până acum într-un proces privind protecția copiilor pe platformele sale. Un judecător din statul american New Mexico a decis că gigantul tehnologic trebuie să plătească încă 567 de milioane de dolari, pe lângă o amendă anterioară de 375 de milioane de dolari.

Judecătorul Bryan Biedscheid a dispus ca Meta să plătească încă 567 de milioane de dolari, sumă care se adaugă celor 375 de milioane de dolari stabilite anterior în același dosar. Astfel, valoarea totală a sancțiunii ajunge la 942 de milioane de dolari.

Instanța a apreciat că Meta reprezintă un „nuisance public”, un concept juridic care desemnează o problemă de interes public ce afectează sănătatea și siguranța societății.

În motivare, judecătorul a comparat compania cu o fabrică, afirmând că publicitatea și conținutul distribuit reprezintă produsul acesteia, iar prejudiciile psihologice și exploatarea sexuală a copiilor sunt echivalentul poluării produse de activitatea sa.

Fondurile rezultate din sancțiune vor fi direcționate către un program destinat reducerii efectelor produse asupra copiilor și prevenirii unor situații similare în viitor.

Procesul a pornit de la o acțiune introdusă în 2023 de procurorii statului New Mexico, care au susținut că platformele Meta au expus copiii la materiale cu caracter sexual și la contacte cu persoane care îi puteau exploata.

În prima etapă a procesului, instanța a concluzionat că algoritmii de recomandare ai Meta au direcționat în mod repetat utilizatorii minori către conținut și contacte dăunătoare, încălcând legislația statului privind practicile comerciale incorecte.

Judecătorul a apreciat că efectele negative nu se limitează la platformele companiei, ci se extind asupra întregii societăți, afectând familiile, școlile, spitalele și instituțiile de aplicare a legii.

Potrivit deciziei instanței, aproximativ 420 de milioane de dolari vor fi folosiți pentru finanțarea programelor clinice și de sănătate comportamentală destinate copiilor afectați de utilizarea platformelor Meta.

Alte fonduri vor fi direcționate către programe de instruire pentru profesori, cadre medicale și alți specialiști implicați în prevenirea și gestionarea efectelor rețelelor sociale asupra minorilor.

Pe lângă sancțiunea financiară, instanța a impus și o serie de măsuri obligatorii.

Meta trebuie să se asigure că niciun cont aparținând unui utilizator cu vârsta sub 18 ani nu este recomandat adulților și că adulții nu pot trimite mesaje minorilor.

De asemenea, compania este obligată să interzică trimiterea și primirea imaginilor cu nuditate de către utilizatorii minori, să aplice o politică de toleranță zero pentru adulții implicați în exploatarea sexuală a copiilor și să elimine afișarea numărului de aprecieri pentru utilizatorii sub 18 ani.

Hotărârea mai prevede dezactivarea notificărilor automate între orele 22:00 și 07:00 pentru conturile minorilor, precum și în intervalul 08:00-15:00 pe durata anului școlar, cu excepția weekendurilor.

Totodată, Meta trebuie să introducă o limită obligatorie de utilizare de 90 de ore pe lună, echivalentul a aproximativ trei ore pe zi, cumulat pentru Facebook și Instagram.

Compania a transmis că nu este de acord cu hotărârea și că va formula apel.

Reprezentanții Meta susțin că depun eforturi pentru protejarea utilizatorilor și că au fost transparenți în privința dificultăților întâmpinate în identificarea și eliminarea conținutului dăunător și a persoanelor rău intenționate de pe platformele sale.

Procesul din New Mexico este doar unul dintre numeroasele litigii cu care se confruntă compania în Statele Unite. Săptămâna viitoare începe în California un nou proces intentat de procurorii generali din aproape trei zeci de state americane, care acuză Meta de încălcarea legislației privind protecția vieții private a copiilor.