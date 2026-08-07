Sute de avioane Boeing 737 Max vor fi inspectate pentru fisuri în structura fuselajului. Autoritățile din SUA avertizează că deteriorările pot afecta integritatea structurală a aeronavelor

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a dispus inspecții obligatorii pentru sute de aeronave Boeing 737 Max, după identificarea unor fisuri în structura fuselajului. Autoritatea americană avertizează că deteriorările nedetectate ar putea reduce integritatea structurală a avionului.

Noua directivă de navigabilitate emisă de FAA se aplică unui număr estimat de 471 de aeronave înmatriculate în Statele Unite, incluzând modelele Boeing 737 Max 8, Max 9 și Max 8-200, conform CNN.

Potrivit FAA, fisurile au fost descoperite la unele aeronave în zona unei întărituri structurale aflate în jurul ușii de serviciu din partea dreaptă față a avionului, lângă galeria frontală.

Companiile aeriene sunt obligate să inspecteze această zonă conform unui calendar stabilit în funcție de gradul de utilizare al fiecărei aeronave și să repare orice fisură identificată înainte ca avionul afectat să fie repus în serviciu.

Boeing a anunțat că a efectuat o analiză inginerească pentru a determina cauza apariției fisurilor și că lucrează la modificări tehnice menite să prevină repetarea problemei în viitor.

FAA nu a ordonat consemnarea la sol a aeronavelor, precizând că intervalele de inspecție impuse oferă mai multe oportunități de detectare a fisurilor înainte ca acestea să poată afecta integritatea structurală a avionului. Directiva va intra în vigoare la 10 septembrie.

Nu este pentru prima dată când Boeing se confruntă cu probleme legate de fisuri structurale la aeronavele din familia 737. În 2019, au fost dispuse inspecții pentru unele avioane Boeing 737-700, 737-800 și 737-900, după ce la anumite aparate au fost descoperite fisuri în componenta care conectează fuselajul cu aripile.

Compania a precizat că această problemă nu a fost observată în flota 737 Max, însă Boeing a extins inspecțiile și la aceste modele deoarece ele împărtășesc un design și un proces de fabricație similare cu cele ale variantelor anterioare. Producătorul a transmis că susține ambele directive și continuă să ofere sprijin companiilor aeriene care operează aceste aeronave.

Luna trecută, FAA a propus o altă directivă de navigabilitate care ar impune verificarea ansamblurilor de scaune la 453 de aeronave Boeing 737 Max, pentru a stabili dacă acestea au fost instalate incorect.

Boeing se află sub o atenție sporită din partea autorităților și a industriei aviatice după incidentul din ianuarie 2024, când un panou de tip „door plug” s-a desprins în timpul zborului de pe un avion al companiei Alaska Airlines. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a stabilit că patru șuruburi care ar fi trebuit să fixeze acel panou lipseau în momentul în care aeronava a fost livrată companiei aeriene, în octombrie 2023.