Coșmar la bordul unui avion Ryanair. Un pasager a fost la un pas să fie smuls spre exterior în timpul zborulu

La doar câteva minute după decolarea unei curse Ryanair din Salonic, Grecia, cu destinația Memmingen, Germania, un incident grav a provocat momente de panică la bord. Un geam al aeronavei s-a desprins în timpul zborului, ceea ce a dus la depresurizarea cabinei și la activarea procedurilor de urgență. Un pasager aflat lângă fereastra avariată a fost tras parțial spre exterior, iar pilotul a decis să revină imediat pe aeroportul din Salonic.

Incidentul de la bordul aeronavei Ryanair s-a produs la scurt timp după decolarea cursei care efectua zborul dintre Salonic (Thessaloniki), Grecia, și Memmingen, în landul german Bavaria. Potrivit informațiilor făcute publice de presa elenă și Reuters, pasagerii au auzit o explozie puternică, iar unul dintre geamurile avionului s-a desprins în timpul zborului.

În urma depresurizării, pasagerul aflat pe locul de lângă geamul avariat a fost tras parțial spre exteriorul aeronavei, într-o scenă descrisă de martori drept una de coșmar. Ceilalți călători au intervenit imediat și au reușit să îl tragă înapoi în cabină înainte ca situația să degenereze.

„Capul și umerii lui ieșeau prin geamul spart”, a povestit o martoră, citată de postul public grec ERT.

În urma incidentului, cabina aeronavei a fost cuprinsă de panică, iar echipajul a aplicat procedurile de urgență prevăzute pentru astfel de situații.

În timpul incidentului, măștile de oxigen au fost eliberate automat în cabină, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale surprind pasagerii purtând echipamentele de siguranță în timp ce aeronava se pregătea pentru revenirea la aeroport.

Pilotul a decis întreruperea imediată a zborului și întoarcerea la aeroportul din Salonic, unde aeronava a aterizat în siguranță la aproximativ 20 de minute după producerea incidentului. Ca urmare a evenimentului, cursa către Memmingen a fost anulată.

Pasagerul aflat lângă geamul desprins a primit îngrijiri medicale imediat după aterizare și a fost transportat la un spital din Salonic. Potrivit postului public ERT, este vorba despre un cetățean sârb.

Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și pentru a determina cauza desprinderii geamului aeronavei.

Reuters relatează, citând datele FlightRadar24, că aeronava implicată în incident este un Boeing 737 NG care efectua vineri dimineață cursa dintre Salonic și Memmingen. Potrivit datelor de zbor, avionul a revenit pe aeroportul din Salonic la scurt timp după decolare.

Aceeași sursă precizează că aceeași aeronavă s-a întors pe aeroportul din Salonic și în seara precedentă, în timpul unui zbor spre Sarajevo, tot la puțin timp după decolare. Motivul acelei devieri nu este cunoscut deocamdată.

Sursa citată mai notează că, potrivit presei locale din Grecia și informațiilor confirmate de două surse apropiate anchetei, o componentă a motorului s-ar fi desprins și ar fi spart unul dintre geamurile aeronavei. În urma incidentului s-ar fi produs depresurizarea cabinei, iar un pasager aflat lângă geamul avariat a fost tras parțial spre exterior.

Compania aeriană a confirmat oficial producerea incidentului și a precizat că aeronava s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce unul dintre geamuri s-a desprins în timpul zborului.

„Avionul a aterizat conform procedurilor, iar pasagerii s-au întors în terminal. Un pasager a solicitat asistență medicală după aterizare și a primit îngrijirile necesare. Pentru a reduce cât mai mult întârzierea, a fost organizată o aeronavă de înlocuire, care i-a transportat pe pasageri la Memmingen în aceeași dimineață”, a precizat compania aeriană.

Reprezentanții Ryanair nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind cauza desprinderii geamului, investigația fiind în desfășurare sub coordonarea autorităților elene. Rezultatele anchetei vor stabili dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică sau de alți factori care au afectat siguranța zborului.