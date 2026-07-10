Comisia Europeană: Instagram și Facebook creează dependență și încalcă Regulamentul UE privind serviciile digitale

Comisia Europeană acuză preliminar Meta că proiectarea Instagram și Facebook încalcă Regulamentul UE privind serviciile digitale prin funcții care favorizează utilizarea compulsivă. Executivul european susține că mecanisme precum scroll-ul infinit, autoplay și recomandările personalizate creează dependență și nu protejează suficient sănătatea utilizatorilor, în special a minorilor.

Astăzi, 10 iulie, Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Meta încalcă Actul legislativ privind serviciile digitale pentru modul în care Instagram și Facebook creează dependență. Investigația se concentrează pe caracteristici precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sisteme de recomandare extrem de personalizate ale platformelor.

Investigația Comisiei indică faptul că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care proiectarea sa care creează dependență le prezintă pentru bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

De exemplu, Meta nu a luat în considerare anumite caracteristici de design ale Instagram și Facebook, cum ar fi recomandări foarte personalizate, autoplay și scroll infinit, care arată în mod constant utilizatorilor conținut nou. Aceste caracteristici alimentează nevoia utilizatorului de a continua să deruleze și de a trece creierul în „modul pilot automat”, contribuind la obiceiuri nesănătoase și la o utilizare compulsivă.

În plus, Meta nu a luat în considerare informațiile disponibile cu privire la timpul petrecut noaptea de minori pe Instagram sau Facebook și la modul în care optimizarea diferitelor sale formate – cum ar fi rolele și poveștile – ar putea duce la utilizarea excesivă sau compulsivă a serviciilor.

Dovezile arată, de asemenea, că măsurile actuale de atenuare ale Meta nu au reușit să abordeze în mod eficace riscurile care decurg din modul în care aceasta a creat dependență. De exemplu, instrumentele Instagram și Facebook de gestionare a timpului, inclusiv cele activate în mod implicit pentru adolescenți, pot fi respinse cu ușurință și nu conduc la o reducere și un control semnificativ al utilizării serviciului.

În plus, Comisia consideră că mecanismele de control parental ale Meta sunt eficace numai dacă părinții și tutorii dețin expertiza tehnică adecvată și dedică efort și timp pentru a le înțelege în mod eficace. Acest lucru subminează eficiența unor astfel de măsuri în abordarea riscurilor inerente pe care le prezintă Instagram și modul în care Facebook creează dependență.

Măsurile de sensibilizare ale Meta, cum ar fi sfaturile și linkurile către resursele de sănătate mintală disponibile prin intermediul unei pagini separate a „centrului de siguranță”, nu par să atenueze suficient riscul de creare de dependență pe Facebook și Instagram.

În această etapă a investigației, Comisia consideră că Meta trebuie să pună în aplicare modificări de proiectare atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook. De exemplu, prin dezactivarea în mod implicit a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „autoplay” și „defilare infinită”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace și prin adaptarea sistemului său de recomandare pentru a-l face mai puțin orientat către angajament.

Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului final al anchetei.

Meta are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, plafonată la 6 % din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către Meta a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 16 mai 2024.

Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor Meta de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne și a răspunsurilor Meta la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetării științifice ample pe această temă și interviuri cu experți în mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală.

Prezenta investigație acoperă, de asemenea, preocupările cu privire la măsurile de asigurare a vârstei pe care Meta le-a instituit pentru minorii cu vârsta sub 13 ani, pentru care au fost adoptate constatări preliminare la 29 aprilie 2026. Separat, Comisia își continuă investigația cu privire la așa-numitele efecte de tip „gaură de iepure” cauzate de proiectarea sistemelor de recomandare ale Facebook și Instagram, care pot exploata vulnerabilitățile și lipsa de experiență a minorilor.