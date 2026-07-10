Sfârșitul pentru Călin Georgescu? Traian Băsescu vine cu un verdict dur: A avut un moment de efervescență

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un nou atac la adresa lui Călin Georgescu, despre care afirmă că nu mai are perspective reale de a reveni în prim-planul politic. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului „Outsider Politic”, fostul șef al statului susține că ascensiunea lui Georgescu a fost una de moment și afirmă că mesajele promovate de acesta nu mai au aceeași forță.

Băsescu vorbește și despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Călin Georgescu la Palatul Cotroceni, cu mulți ani înainte ca acesta să devină unul dintre cele mai discutate nume din politica românească.

Întrebat dacă îl vede pe Călin Georgescu revenind în prim-planul scenei politice, Traian Băsescu a răspuns categoric.

„Nu cred.”

Fostul președinte consideră că perioada în care Georgescu a beneficiat de o expunere puternică a trecut.

„A avut un moment de efervescență creat și de televiziunea Realitatea Plus. A fost susținut de Anca Alexandrescu.”

În opinia lui Băsescu, imaginea construită în jurul fostului candidat s-a bazat mai degrabă pe simboluri și pe un mesaj spectaculos decât pe un proiect politic solid.

„Putin înota în apă înghețată, înota și el în apă înghețată. Putin călărea un cal alb. La bustul gol. Și Georgescu călărea un cal alb. Doamna Alexandrescu în costum de baie se dădea în zăpadă. (…) Deci a fost un moment de efervescență care acum s-a consumat.”

Traian Băsescu susține că succesul de moment al lui Călin Georgescu nu va putea fi repetat.

„De ce s-a consumat? Pentru că tot ce este în jurul lui Călin Georgescu este o șarlatanie.”

Fostul președinte merge și mai departe și îi critică inclusiv pe cei care îl susțin.

„Inclusiv cei care îl susțin sunt șarlatani ca și Georgescu.”

Băsescu respinge, în același timp, teoriile potrivit cărora ascensiunea lui Georgescu ar fi fost coordonată din exterior.

„Povestea că s-a ghidonat de la Moscova, bani de la Moscova, e o poveste dâmbovițeană de prost gust.”

În cadrul interviului, Traian Băsescu a fost întrebat și despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Călin Georgescu, atunci când numele acestuia fusese vehiculat pentru funcția de prim-ministru.

Fostul șef al statului spune că discuția purtată la Palatul Cotroceni nu l-a convins.

„De palavragiu. Deci am stat de vorbă vreo jumătate de oră cu el. La Cotroceni. Și era cu aceleași teorii, cu apa, hrana energetică. Hrană, energie, lucruri pe care le știe orice prunc.”

Băsescu afirmă că, încă de atunci, nu a considerat că Georgescu aducea idei noi.

„Nu, nu m-a convins, pentru că erau lucruri pe care orice om cu minimă cunoaștere a țării le poate înțelege.”

Fostul președinte admite însă că Georgescu are capacitatea de a transmite mesaje care atrag o parte a electoratului.

„Sunt oameni nemulțumiți pe care Georgescu trebuie să recunoaștem… mare talent.”

Concluzia lui Traian Băsescu este însă una extrem de dură.

„E un șarlatan cu talent, nu-i unul oarecare.”

Fostul președinte respinge și scenariile potrivit cărora alegerile anticipate ar aduce un rezultat covârșitor pentru AUR.

Întrebat ce crede că s-ar întâmpla în cazul unor alegeri anticipate, acesta a răspuns:

„În primul rând, cred că s-ar demonta marea poveste a AUR.”

Ulterior, întrebat dacă partidul ar putea ajunge la 40% sau chiar 35%, Traian Băsescu și-a exprimat convingerea că rezultatul ar fi semnificativ mai mic.

„Cred că sub 30.”

Fostul președinte explică și de ce nu crede în scenariile care plasează AUR la un scor foarte ridicat.

„Dar nu sunt pesimist, sunt optimist în legătură cu românii. Nu sunt atât de fraieri încât să-i păcălești cu lozinci de extremă stângă, cu naționalisme de-astea gratuite, cu salutul fascist.”

În final, Traian Băsescu și-a reiterat convingerea că formațiunea nu va obține rezultatele prognozate de unele sondaje.