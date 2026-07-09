Mihai Tudose îl atacă dur pe Siegfried Mureșan după criticile la adresa PSD. „PSD a închis negocierile pentru intrarea în UE și NATO”

Schimbul de replici dintre PSD și PNL continuă în spațiul public, de această dată între europarlamentarii Mihai Tudose și Siegfried Mureșan. Reacția liderului social-democrat vine după ce Mureșan a publicat un nou mesaj în care a criticat PSD, susținând, printre altele, că formațiunea este antieuropeană și că liberalii nu ar trebui să colaboreze cu social-democrații.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Tudose respinge afirmațiile eurodeputatului liberal și lansează un atac dur la adresa acestuia, ironizând atât declarațiile din ultima perioadă, cât și traseul său politic. Totodată, fostul premier aduce în discuție aderarea României la Uniunea Europeană și NATO, critică actuala guvernare și contestă legitimitatea Executivului.

În debutul postării, Mihai Tudose susține că Siegfried Mureșan și-ar fi schimbat radical discursul în ultimele săptămâni și lasă să se înțeleagă că acest lucru ar avea legătură cu faptul că numele eurodeputatului liberal ar fi fost vehiculat pentru o posibilă funcție.

Social-democratul afirmă că atacurile repetate la adresa PSD depășesc limitele unei dispute politice obișnuite și ironizează declarațiile făcute de Mureșan în spațiul public.

„De când a fost el ,,desemnat” ca posibilă desemnare ( ! ), numitu’ Siegfried Vasile Mureșan a pățit ceva. Nu știu exact ce… dar ceva s-a dereglat brusc. Nu că înainte totul îi funcționa impecabil… dar măcar era liniar! Azi a postat el, din nou, cum nu se poate cu PSD. Că PSD e antieuropean. Că e creația lui Iliescu. Că ordonanța 13. Că PNL (adică și el sau mai ales el, liberal din naștere) nu are cum să se asocieze cu PSD.”

În continuarea mesajului, Mihai Tudose respinge acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi un partid antieuropean și amintește că procesul de aderare a României la Uniunea Europeană și la NATO s-a încheiat în perioada în care social-democrații se aflau la guvernare.

Totodată, fostul premier face referire la parcursul politic al lui Siegfried Mureșan și sugerează că acesta nu a fost întotdeauna apropiat de PNL.

„Dar dacă tot invocă recursuri istorice: PSD a închis negocierile pentru intrarea în UE și NATO. Cu Ion Iliescu Președintele României. Pe listele cu PSD a ajuns el europarlamentar. Că el a avut ,,revelația” liberalismului muuult după ce a fost înțărcat este o altă poveste. Cu capitole de pe la PMP-Băsescu etc..”

Mesajul lui Mihai Tudose nu se rezumă doar la schimbul de replici cu Siegfried Mureșan. Europarlamentarul PSD extinde criticile și asupra Partidului Național Liberal, despre care afirmă că, de-a lungul timpului, a avut episoade controversate în istoria sa.

În același timp, acesta susține că actuala guvernare afectează nivelul de trai al populației prin măsurile economice adoptate.

„Vrea istorie ,,liberală”? Cine a tras în țărani? Dar în mineri? Dar episodul cu A. I. Cuza? Bine, ei continuă să ,,tragă” în români și astăzi. Doar că o fac un pic mai sofisticat: cu taxe și impozite. Cu scăderea puterii de cumpărare. Cu inflația, cu prețul la carburanți…. Lista este îngrozitor de lungă!”

Potrivit lui Tudose, politicile fiscale și economice promovate de actuala putere au redus puterea de cumpărare și au accentuat dificultățile cu care se confruntă populația.

În aceeași postare, fostul premier pune sub semnul întrebării legitimitatea actualului Executiv și afirmă că premierul și miniștrii interimari nu ar mai avea susținerea necesară pentru exercitarea funcțiilor.

„Cu un guvern ilegitim, demis de Parlament. Cu un Bolojan care stă în funcția de prim-ministru lipsit de legitimitatea susținerii parlamentare. Cu miniștri interimari cu mandat depășit care practic sunt în situația de uzurpare de calități oficiale.”

Afirmațiile vin în contextul disputelor politice dintre PSD și PNL privind viitorul coaliției și modul în care este exercitată puterea executivă.

În încheierea mesajului, Mihai Tudose revine la atacul lansat împotriva eurodeputatului liberal și sugerează, într-o notă ironică, că explicația pentru declarațiile acestuia ar putea fi legată de o eventuală funcție pe care ar urma să o ocupe.

„Revenind, această desemnare a unei eventuale posibile desemnări a numitului Mureșan să fie cauza delirului zilnic din ultima perioadă? Sau febra micilor rumegătoare?”

Schimbul de replici dintre cei doi europarlamentari vine într-o perioadă în care tensiunile dintre PSD și PNL s-au accentuat, pe fondul disputelor privind actuala guvernare, măsurile economice și viitoarele alianțe politice.