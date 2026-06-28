Siegfried Mureșan, în centrul unor controverse din PPE. Cum a ajuns din PMP în PNL și și-a păstrat mandatul de europarlamentar

Jurnalistul Dan Andronic publică o analiză despre parcursul politic al eurodeputatului Siegfried Mureșan, în care trece în revistă etapele carierei sale și susține că ascensiunea acestuia în politica românească și europeană ar fi fost influențată de o serie de susțineri interne și externe. Materialul face referire la traseul profesional al lui Mureșan, la perioada petrecută în Germania și la relațiile politice pe care autorul le consideră relevante pentru evoluția sa.

În analiză sunt prezentate atât informații despre parcursul academic și profesional al europarlamentarului, cât și afirmații și opinii ale unor foști politicieni și colaboratori, pe care autorul le folosește pentru a contura ceea ce descrie drept rețeaua de susținere din spatele acestuia.

Dan Andronic amintește că Siegfried Mureșan s-a născut în 1981, la Hunedoara, și a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, după care și-a continuat studiile în Germania.

Autorul arată că eurodeputatul a obținut un master la Universitatea Humboldt din Berlin, iar ulterior a beneficiat de o bursă acordată de Parlamentul german, participând la programul internațional de stagii al Bundestagului.

Potrivit analizei pentru EVZ, această etapă a fost urmată de activitatea desfășurată timp de aproximativ trei ani în calitate de consilier al lui Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.

Dan Andronic susține că aceste etape au avut un rol important în formarea și promovarea lui Siegfried Mureșan în structurile europene.

În analiza publicată, Dan Andronic afirmă că parcursul profesional al eurodeputatului trebuie privit dincolo de simpla succesiune a funcțiilor ocupate.

Potrivit jurnalistului, experiența acumulată în Germania și relația profesională cu Gunther Krichbaum reprezintă elemente care explică ulterior ascensiunea lui Mureșan în politica europeană.

Andronic apreciază că acesta nu este doar un politician format la Bruxelles, ci unul care și-a construit cariera prin intermediul unor relații consolidate în mediul politic german.

În material este redată și declarația fostului ministru al Agriculturii și fost consilier prezidențial Adrian Rădulescu, referitoare la începuturile carierei politice ale lui Siegfried Mureșan în România.

„Nu l-am adus noi, l-au adus Serviciile și ni l-au băgat pe gât spunând că e mare român şi ni l-au băgat pe primul loc”.

Declarația este prezentată de autor în contextul descrierii intrării lui Mureșan în politica românească, odată cu candidatura pe listele PMP în anul 2014.

Dan Andronic susține că trecerea ulterioară a lui Siegfried Mureșan la PNL s-ar fi realizat prin intermediul lui Tănase Stamule, fost coleg de facultate al eurodeputatului.

Autorul afirmă că acesta ar fi facilitat contactul direct cu fostul lider liberal Ludovic Orban și că relațiile dintre cei doi au contribuit la integrarea lui Mureșan în Partidul Național Liberal.

În același timp, analiza amintește și legăturile familiei Stamule cu Fundația Konrad Adenauer, organizație apropiată de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) din Germania.

Materialul publicat de Dan Andronic susține că promovarea lui Siegfried Mureșan pe listele eligibile pentru Parlamentul European s-ar fi produs cu sprijinul fostului președinte al Partidului Popular European, Joseph Daul.

Autorul afirmă că această susținere ar fi generat nemulțumiri în interiorul delegației române din PPE și reproduce o afirmație atribuită eurodeputatului Marian-Jean Marinescu.

Potrivit analizei, ulterior Mureșan a ocupat mai multe funcții importante în cadrul PPE, devenind purtător de cuvânt al formațiunii, raportor pentru bugetul Uniunii Europene și co-raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență.

În ultima parte a materialului, Dan Andronic susține că Siegfried Mureșan ar fi avut un rol în disputele interne din cadrul Partidului Popular European, în special în conflictul dintre conducerea CDU și liderul PPE, Manfred Weber.

Autorul afirmă că eurodeputatul român s-ar fi opus apropierii PPE de conservatorii conduși de Giorgia Meloni și că această poziționare i-ar fi adus sprijinul unor lideri ai CDU pentru o eventuală candidatură la conducerea Partidului Popular European.

Analiza publicată de Dan Andronic reprezintă punctul de vedere al autorului și cuprinde afirmații și interpretări privind traseul politic al lui Siegfried Mureșan, precum și declarații atribuite unor foști colaboratori și politicieni referitoare la ascensiunea eurodeputatului în politica românească și europeană.