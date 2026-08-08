România evită categoria „junk”. Siegfried Mureșan: „Retrogradarea ar fi crescut preţurile, ar fi crescut dobânzile şi ar fi speriat investitorii”

Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, ultima treaptă recomandată investițiilor, păstrând însă perspectiva negativă. Decizia vine la doar o săptămână după un verdict similar al agenției Fitch și este considerată de europarlamentarul Siegfried Mureșan drept o confirmare că măsurile economice adoptate de Guvern au contribuit la evitarea unei retrogradări în categoria „junk”.

Vicepreședintele PNL susține că menținerea calificativului este un semnal important pentru investitori și avertizează că România trebuie să continue reformele și disciplina bugetară pentru a nu pierde statutul de țară recomandată investițiilor.

Într-o reacție publicată după anunțul Moody’s, europarlamentarul Siegfried Mureșan a afirmat că păstrarea ratingului reprezintă rezultatul măsurilor adoptate de Executiv în ultimul an.

„Şi cea de-a doua agenţie de rating, Moody’s, a confirmat ratingul României. După Fitch, şi Moody’s menţine România în categoria recomandată investiţiilor. Acest lucru a fost reuşit datorită măsurilor responsabile luate de Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan în ultimul an.”

Potrivit acestuia, deși unele dintre deciziile luate de Guvern au fost dificile pentru populație, alternativa ar fi avut efecte economice mult mai grave.

„Ştim că nu toate măsurile au fost uşoare pentru oameni, dar alternativele ar fi fost mult mai rele. Retrogradarea ar fi crescut preţurile, ar fi crescut dobânzile şi ar fi speriat investitorii. Cel mai important lucru este să fim serioşi şi de acum înainte. Să nu punem în pericol ceea ce am realizat.”

Vicepreședintele Partidului Popular European și vicelider al grupului PPE din Parlamentul European consideră că România trebuie să continue reformele și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea investitorilor.

„Nu există soluţii miraculoase, dar suntem pe drumul cel bun.”

Declarațiile vin într-un context politic important, în condițiile în care Siegfried Mureșan este susținut de PNL și USR drept propunere pentru funcția de prim-ministru.

Moody’s a păstrat ratingul „Baa3”, dar perspectiva rămâne negativă

Moody’s a anunțat vineri că a decis să mențină ratingurile pe termen lung ale Guvernului României și ale datoriei senior negarantate la nivelul „Baa3”.

„Moody’s Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum şi ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (…) Perspectiva (outlook) rămâne negativă”, se arată în comunicatul agenției.

Menținerea calificativului înseamnă că România rămâne, deocamdată, în categoria statelor recomandate investițiilor, însă perspectiva negativă indică faptul că riscurile privind o eventuală retrogradare rămân ridicate dacă situația fiscală și economică nu se îmbunătățește.

Hotărârea Moody’s vine după ce, în urmă cu o săptămână, și agenția Fitch a decis să mențină România pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară – Moody’s, Fitch și S&P Global Ratings – mențin pentru România o perspectivă negativă.

Acest lucru înseamnă că țara se află la un pas de categoria„junk”, calificativ acordat statelor considerate nerecomandate investițiilor.

O eventuală retrogradare ar putea avea efecte importante asupra costurilor de finanțare ale statului, dobânzilor plătite pentru împrumuturi și atractivității României în fața investitorilor internaționali.