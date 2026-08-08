Moody’s menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor. Nicușor Dan: „Mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”

Agenția internațională de rating Moody’s a confirmat menținerea ratingului de țară al României în categoria recomandată investițiilor, o decizie care, potrivit autorităților, reflectă progresele făcute în ultimul an în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice și controlul cheltuielilor bugetare.

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj public, că evaluarea Moody’s reprezintă rezultatul eforturilor comune ale instituțiilor statului, mediului de afaceri și cetățenilor, însă avertizează că România trebuie să continue reformele și să accelereze măsurile pentru stimularea economiei și reducerea deficitului.

Potrivit șefului statului, menținerea calificativului în categoria „investment grade” este un semnal important pentru investitori și pentru piețele financiare internaționale.

„Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.

Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri.”

Nicușor Dan subliniază că evaluările agențiilor internaționale de rating nu au doar o componentă tehnică, ci influențează direct costurile de finanțare ale statului și climatul investițional.

„Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă.”

Deși decizia Moody’s este una favorabilă, președintele atrage atenția că perspectivele rămân prudente, iar România trebuie să continue consolidarea fiscală și reformele asumate.

„Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă. Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului.”

Potrivit mesajului, una dintre prioritățile perioadei următoare este adoptarea unui buget credibil pentru anul viitor și menținerea disciplinei fiscale, aspecte urmărite atent de agențiile internaționale de rating.

În analiza sa, Nicușor Dan arată că România trebuie să își concentreze eforturile asupra relansării economice prin investiții și prin sprijinirea sectorului privat.

Președintele consideră că dezvoltarea economiei depinde de accelerarea investițiilor și de creșterea eficienței companiilor de stat.

„Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală.”

Mesajul vine în contextul în care economia României este monitorizată atent de investitori și de instituțiile financiare internaționale, iar consolidarea bugetară reprezintă una dintre principalele condiții pentru menținerea încrederii piețelor.

Președintele a abordat și subiectul aderării României la moneda unică europeană, în contextul numeroaselor dezbateri din spațiul public.

Acesta precizează că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea acestui obiectiv, însă avertizează că procesul este unul de durată.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare.”

În finalul mesajului, Nicușor Dan face apel la partidele aflate la guvernare și în Parlament să lase deoparte disputele politice și să se concentreze asupra obiectivelor economice și instituționale ale țării.

„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales. Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate.”

Mesajul președintelui vine la scurt timp după confirmarea ratingului de către Moody’s și după evaluarea similară făcută de Fitch, ambele agenții subliniind importanța continuării consolidării fiscale, adoptării bugetului pentru 2027 și implementării reformelor asumate de România.