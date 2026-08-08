Topul județelor după prețul apei. Cine plătește cel mai mult pentru un metru cub

SURSA FOTO: Dreamstime - Proiect legislativ pentru servicii de apă și canalizare furnizate populației fără TVA

Datele centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) sunt valabile de la 1 august 2026 și includ tarifele practicate de 47 de operatori regionali de apă și canalizare.

Locuitorii din județul Călărași achită cele mai mari tarife cumulate pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare dintre operatorii regionali analizați la nivel național. La polul opus, cele mai reduse costuri sunt înregistrate în zona deservită de operatorul regional din județul Timiș.

Potrivit informațiilor publicate de ANRSC, operatorul regional din județul Călărași se află pe primul loc în clasamentul tarifelor cumulate pentru serviciile de apă potabilă și canalizare-epurare.

Clasamentul celor mai mari tarife este continuat de județul Vaslui, unde costul total ajunge la 21,49 lei/mc, format din 12,32 lei/mc pentru apă și 9,17 lei/mc pentru canalizare.

Pe următoarele poziții se află județul Iași, cu un tarif total de 21,17 lei/mc, rezultat dintr-un preț de 10,64 lei/mc pentru apa potabilă și 10,53 lei/mc pentru canalizare. Neamț are un tarif cumulat de 20,72 lei/mc, iar Galați de 20,46 lei/mc.

Diferențele dintre tarifele practicate de operatorii regionali sunt influențate de mai mulți factori care țin de funcționarea serviciilor publice de apă și canalizare.

Cele mai reduse tarife cumulate pentru apă și canalizare sunt practicate de operatorul regional din județul Timiș. Aici, prețul total este de 11,36 lei/mc, din care 4,76 lei/mc reprezintă tariful pentru apa potabilă, iar 6,60 lei/mc tariful pentru canalizare.

În lista operatorilor cu cele mai mici tarife se regăsesc și Bihor, cu 12,21 lei/mc, Hunedoara (Orăștie), cu 13,02 lei/mc, Harghita (Miercurea Ciuc), cu 13,43 lei/mc, precum și Sibiu, cu 13,70 lei/mc.

Datele publicate de ANRSC indică o diferență de 11,87 lei/mc între cel mai mare și cel mai mic tarif cumulat. Astfel, costurile serviciilor de apă și canalizare din zona deservită de operatorul din Călărași sunt mai mult decât duble față de cele din zona operatorului regional din Timiș.

Nivelul tarifelor diferă între operatorii regionali în funcție de investițiile realizate, cheltuielile de operare, sursele de finanțare utilizate și deciziile de tarifare aprobate de autoritatea de reglementare.

Documentul publicat de ANRSC cuprinde prețurile pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, precum și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare. Valorile sunt exprimate fără TVA și reprezintă tarifele aprobate și aflate în vigoare la data de 1 august 2026.

Lista include 47 de operatori regionali de apă, oferind o imagine comparativă asupra nivelurilor de preț practicate în diferite zone ale țării.